美伊戰局不能不講三講。

第一講，是美國的一座大型相控陣雷達被毀（圖一）使防空無力；第二講，是以色列的防空力量既失，伊朗導彈無人機如入無人之境（圖二）；第三講，以色列開始炸伊朗的油儲、海水化淡廠，美國總統特朗普亦打算用82騎兵師去炸伊朗的最大煉油廠，跟著？

伊朗必然還拖，也回炸以色列的儲油、海水化淡廠，你炸我的，我炸你的。會不會，以色列和伊朗私底下各自發展出來的核武器終會抖出來？如真抖出來，《聖經》上說的火球末日真來了。

末日來臨前，如果要炒一把，炒甚麼？炒供求。

以、伊互炸煉油，天下油氣必缺。

智通財經獲悉，由於更多中東主要產油國削減產量，霍爾木茲海峽幾乎完全關閉，而美國威脅要加深這場擾亂能源市場的衝突，油價飆升至每桶120美元附近。周一（9日），布蘭特原油價格一度飆升29%，至每桶119.5美元，創下2020年4月以來的最大單日漲幅；WTI原油價格也上漲了31%。由於霍爾木茲港關閉，科威特和阿聯酋的原油庫存迅速飽和，兩國已開始減產。伊拉克上周也開始逐步關閉原油生產。

荷蘭國際集團大宗商品策略主管Warren Patterson表示：「人們的看法迅速從最初樂觀地認為這只是一次短暫的干擾，轉變為現在看來將會持續更長時間。只要石油無法通過霍爾木茲海峽運輸，油價只會繼續上漲。」

摩根大通分析師Natasha Kaneva在3月8日的一份報告中寫道，由於儲存設施持續飽和以及瓶頸問題，到下周末，中東石油停產規模可能擴大到每天400萬桶以上。該地區約佔全球石油產量的三分之一。

芝加哥Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示：「目前最大的擔憂仍然是霍爾木茲海峽油氣管道的輸送中斷。停產影響固然重大，但市場真正擔心的是原油無法流通。」

能源價格上漲，包括柴油等產品的價格上漲，正在波及整個市場。韓國正在考慮是否在30年來首次引入石油價格上限。美國零售汽油價格已升至2024年8月以來的最高水平，這對特朗普及其所在的共和黨在今年晚些時候的中期選舉中構成了重大挑戰。英國首相施紀賢已提出可能進行干預，以幫助家庭應對急升的能源帳單。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

