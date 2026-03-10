歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
買供求
股市動向
國際評論

買供求

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美伊戰局不能不講三講。

 

　　第一講，是美國的一座大型相控陣雷達被毀（圖一）使防空無力；第二講，是以色列的防空力量既失，伊朗導彈無人機如入無人之境（圖二）；第三講，以色列開始炸伊朗的油儲、海水化淡廠，美國總統特朗普亦打算用82騎兵師去炸伊朗的最大煉油廠，跟著？

 

　　伊朗必然還拖，也回炸以色列的儲油、海水化淡廠，你炸我的，我炸你的。會不會，以色列和伊朗私底下各自發展出來的核武器終會抖出來？如真抖出來，《聖經》上說的火球末日真來了。

 

　　末日來臨前，如果要炒一把，炒甚麼？炒供求。

 

　　以、伊互炸煉油，天下油氣必缺。

 

　　智通財經獲悉，由於更多中東主要產油國削減產量，霍爾木茲海峽幾乎完全關閉，而美國威脅要加深這場擾亂能源市場的衝突，油價飆升至每桶120美元附近。周一（9日），布蘭特原油價格一度飆升29%，至每桶119.5美元，創下2020年4月以來的最大單日漲幅；WTI原油價格也上漲了31%。由於霍爾木茲港關閉，科威特和阿聯酋的原油庫存迅速飽和，兩國已開始減產。伊拉克上周也開始逐步關閉原油生產。

 

　　荷蘭國際集團大宗商品策略主管Warren Patterson表示：「人們的看法迅速從最初樂觀地認為這只是一次短暫的干擾，轉變為現在看來將會持續更長時間。只要石油無法通過霍爾木茲海峽運輸，油價只會繼續上漲。」

 

　　摩根大通分析師Natasha Kaneva在3月8日的一份報告中寫道，由於儲存設施持續飽和以及瓶頸問題，到下周末，中東石油停產規模可能擴大到每天400萬桶以上。該地區約佔全球石油產量的三分之一。

 

　　芝加哥Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示：「目前最大的擔憂仍然是霍爾木茲海峽油氣管道的輸送中斷。停產影響固然重大，但市場真正擔心的是原油無法流通。」

 

　　能源價格上漲，包括柴油等產品的價格上漲，正在波及整個市場。韓國正在考慮是否在30年來首次引入石油價格上限。美國零售汽油價格已升至2024年8月以來的最高水平，這對特朗普及其所在的共和黨在今年晚些時候的中期選舉中構成了重大挑戰。英國首相施紀賢已提出可能進行干預，以幫助家庭應對急升的能源帳單。

 

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

買供求

　

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#伊朗#中東衝突#美國-伊朗關係#石油市場#能源價格#以色列-伊朗緊張關係#核武器#特朗普#中期選舉#摩根士丹利#摩根大通#中東戰火#中東戰爭#中東#美伊戰局#中東局勢
Add a comment ...Add a comment ...
買出海中企
更多政政經經文章
買出海中企

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
147
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處