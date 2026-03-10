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年過七十後，每年團拜及春茗，都會唔見咗幾個，可能上咗天堂，也可能無法再出外活動。這就是人生，接受也好，不接受也好，必須學懂面對，認知這是會發生的，做足心理準備之餘，也應趁身體能正常活動及腦筋仍清醒時，早早部署好一切，勿遺留難題給後代，以及，將辛辛苦苦賺回來的財富，在無人知的情況下送晒畀銀行，而不是用在自己最親最愛的人及社會最有用的方面。
理財智慧

接受短壽，準備長壽

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

 　　年過七十後，每年團拜及春茗，都會唔見咗幾個，可能上咗天堂，也可能無法再出外活動。這就是人生，接受也好，不接受也好，必須學懂面對，認知這是會發生的，做足心理準備之餘，也應趁身體能正常活動及腦筋仍清醒時，早早部署好一切，勿遺留難題給後代，以及，將辛辛苦苦賺回來的財富，在無人知的情況下送晒畀銀行，而不是用在自己最親最愛的人及社會最有用的方面。

 

接受短壽，準備長壽

好朋友、老朋友要多聚聚，因隨日子過去，有可能少吓一個，少吓又一個。

 

　　上周春茗，不少老友相當惋惜，因大家敬重的陳耀南教授在澳洲離世，享年85歲。

 

　　陳耀南教授的一生多姿多彩，對後輩的提攜，聽之令人動容。

 

接受短壽，準備長壽

陳耀南教授上周仙遊，萬計曾受恩惠的學生同感哀痛。

 

　　不少早年英華學生，若沒有陳教授，人生可能全面改寫，最為圍內人津津樂道的是著名銀行家及前財政司司長梁錦松。

 

接受短壽，準備長壽

接受短壽，準備長壽

梁錦松及許冠傑，若沒有陳耀南教授指導，當年很可能進不了香港大學。

 

　　梁錦松當年會考成績麻麻，幾乎無得留低，這個「排骨仔」幸得副校長陳耀南打救，向校長說項，指佢絕對有天份及應有機會考入大學。阿松因家境窮困，沒有空間集中精神溫習，陳教授千方百計安排佢夜宿學校飲食部，瞓帆布床，朝行晚拆，以便可以挑燈夜讀。知恥近乎勇，也為了要報答恩人，阿松從始積極發奮，恍似一匹具潛質戰馬，狂谷之下，脫胎換骨，由五班馬變一班馬，終以驕人成績入讀香港大學（當年真的是光宗耀祖㗎 ！ ）。

 

　　後來，阿松事業有成，變打工皇帝，收入天文數字，並未忘恩，除不停定時拜訪恩師道謝外，陳教授移民澳洲後，每年更包食宿包機票，邀請陳教授及愛人一同回港相聚。

 

接受短壽，準備長壽

許冠傑向陳教授致謝的手稿

 

　　陳教授去年仍曾回港，當時健康經已麻麻，但見到一個個學子全部事業有成，對香港作出貢獻，面露非常滿足之情。

 

　　說到為香港教育作出貢獻及春風化雨、栽培無數社會棟樑者，還有兩位也於不久前離世，正是啟思幼稚園創校校監陸趙鈞鴻女士（98歲），及蘇浙小學創校校長孫方中女士（99歲）。兩位對香港貢獻宏大也深遠，希望其學生及後輩能組織起來，將兩位的教育理念、哲學，及生命中的價值觀一一記下，讓一代又一代教育工作者有機會認知，繼續發光發熱。

 

接受短壽，準備長壽

接受短壽，準備長壽

剛剛離世的陸趙鈞鴻（上）及孫方中（下）皆香港傑出教育家，桃李滿門。

 

　　回說小弟同輩聚首，提及陳教授、陸太及孫校長，皆有感現在長者愈來愈長壽，我輩剛剛過七十，可能仍有漫漫長路要「捱」（享受？）下去。故此，理應定下一個「假若我長壽」的目標，以免荒廢人生大好光陰，也應盡能力將經驗及智慧留下。

 

接受短壽，準備長壽

現代社會，人生七十未必古來稀，大家要有心理及經濟準備行多30年！

 

　　同時，也應知世事無常，倒轉，要發生的事一旦發生，就是接受短壽。故趁身體健康心智正常時，做好一切安排，尤其搞掂老來三寶——平安紙、持久授權書及預設醫療指示。

 

接受短壽，準備長壽

為自己，為家人，須及早安排好「平安三寶」。

 

　　之後，就可安心面對或長或短的人生了！

Tags:#快樂退休#衰老與長壽#死亡與遺產#友誼和導師#教育和導師#財務規劃#遺產規劃#平安三寶#陳耀南#梁錦松#許冠傑#陸趙鈞鴻#孫方中
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