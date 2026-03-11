英美是最堅穩的盟友？從伊朗戰爭看兩國關係，其實很微妙

最近因為伊朗戰爭，美國總統特朗普（Donald Trump）不斷在公開場合「串」英國首相施紀賢（Keir Starmer）在中東局勢上的態度不夠強硬，甚至指英國只是「贏了戰爭才加入」（seeking to “join wars after we've already won”）。

施紀賢一時間顯得「兩面不是人」，在內被在野黨攻擊，在外又被美國指責。加上他最近在對華關係上嘗試重建接觸（例如通過興建超級大使館，及在年初訪中），在中美博弈之間可說是「踩鋼線」，稍一不慎，便可能令英國在外交上陷入兩難局面。

英國政府面對特朗普的批評，回應仍然相當「英式」——強調英美仍然保持緊密合作。然而，所謂「堅定」的盟友，背後其實一直微妙。一方面，美國是最重要的軍事盟友，另一方面，不少英國人對美國的全球影響力抱有戒心，甚至有人認為，冷戰結束後，「歐盟」某程度上成為美國影響歐洲的一種工具。

這種觀點當然不是主流共識，但在部分政治圈子確實存在。特別在「脫歐」的圈子裡，常常可以聽到類似的論調：英國不應常被布魯塞爾（Brussels）與華盛頓（Washington）所左右，而應重新建立更獨立的外交政策。

英國社會對追隨美國保持警惕，其實也與歷史經驗有關。當年在英國首相貝理雅（Tony Blair ）的領導下，英國跟隨美國出兵伊拉克。這場戰爭後來在英國引發巨大爭議，也讓不少人對政府追隨美國的外交路線產生懷疑。直到今天，只要談到軍事介入海外衝突，英國社會仍然非常謹慎。

因此，從最近伊朗局勢的爭議來看，施紀賢政府的態度某程度上想取得一種政治平衡，既不能完全拒絕美國，也難以像過去那樣毫不猶豫地跟隨，只是，在國際政治的現實世界裡，很多時候終究還是要「選邊站」。當一個國家長期在兩條路之間徘徊時，在外界眼中，只會顯得像個懦夫。