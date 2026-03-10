升職隱形門檻 │ 你的形象是「執行者」還是「領導者」？職場穿搭4個建議

上次回港與舊同事聚舊，話題說到升職。一位能力穩定做事可靠，年年評價不差卻至今始終停留在同一職位…...其實我們都心知肚明，這個人很可靠但內外都很安靜平和（甚至靜像隱形人……)

過去我為客人做形象風格分析時，都常常遇到一個職場普遍現象：「親和力過剩及存在感不足」！這些都有可能會是晉升路上的絆腳石，職位滯留不是因為能力不足，而是從未被人看到有領導層level的潛力！

職場上尤其是年資淺的女性，多數帶有好相處的形象：平易近人有禮、穿著平實無害，做事中規中矩。男性其實也類似：長期停留在舒適穿著，灰藍色系、休閒襯衫、鬆軟針織外套，看來非常可靠但未必像能做決定的人。

當職場形象長期呈現平和、低存在感，很自然就被聯想成Team Player而不是Leader了！

殘酷但真實……職場評估從來不單純只看能力，「角色想像」是確實存在的！如果你希望被視為領導者，就必須開始讓自己的形象傳遞同一個信號，現給大家幾個實用建議：

1) 服裝輪廓

柔軟或鬆散的衣服會削弱存在感，有清晰肩線或結構感的外套，能讓你看起來更有邊界。

重點：肩膊！

2) 材質

輕薄飄逸的布料容易顯得輕盈，而略帶厚度或挺度的材質，會增加視覺重量。

重點：布料厚薄！

3) 細節

過多可愛元素，例如蝴蝶結、荷葉邊、細碎裝飾，會讓形象偏向裝飾性；簡潔設計則更容易與領導角色連結。

重點：簡潔！

4) 色彩

對比度能建立存在感，清晰度會轉化為心理上的權威感！深色外套配淺色內層、分明的配色、清晰邊界都會讓人的視覺輪廓更明確。如喜歡用柔和色，必須同時注意以上第一至第三點。

重點：對比度！

運用以上任何一項都可以有效提升氣場！

職涯突破並不只是更努力，而是讓別人開始想像到你角色上的潛能。本篇希望幫到不甘於職位滯留的你！