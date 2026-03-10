歡迎回來

黎芷珊60歲生日展露少女心，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺
娛樂新聞

黎芷珊60歲生日展露少女心，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　黎芷珊（Maria）於3月1日「登六」正式踏入60歲，圈中人緣甚佳的她獲不少朋友跟她慶祝。日前與當年一起主持兒童節目《閃電傳真機》的一班演員敍舊，網民都大讚她保養得宜，開心得展露少女的一面，完全看不出已屆花甲之年。她在生日當天更即興飛往韓國旅行，獲國際級男神王嘉爾（Jackson Wang）帶她夜蒲慶祝，令人羨慕不已。

 

Read more：55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練

 

　　黎芷珊60歲生日，在正日（3月1日）即興飛往韓國首爾快閃慶祝，王嘉爾（Jackson Wang）為她舉行驚喜生日派對，充當導遊體驗地道夜生活，帶她到當地隱世酒吧慶祝，王嘉爾（Jackson Wang）更為壽星女捧上蛋糕。黎芷珊在社交平台分享影片，派對上一班年輕人跟她慶祝，熱鬧非常，她還大讚王嘉爾（Jackson Wang）貼心，為自己準備一切。王嘉爾（Jackson Wang）是國際級巨星，擁有不少粉絲，不少網民也羨慕她獲得如此優待。

 

黎芷珊60歲生日展露少女一面，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺

 

　　生日慶祝節目不斷，黎芷珊又跟一班昔日好拍檔敍舊。日前，她與兒童節目《430穿梭機》及《閃電傳真機》的主持拍檔譚玉瑛、麥長青、梁詠琳等見面，勾起不少80後觀眾的童年回憶。同場還有麥長青的太太、已故藝人許紹雄（Benz雄）的太太龍嬿與女兒許惠菁。

 

黎芷珊60歲生日展露少女一面，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺

黎芷珊60歲生日展露少女一面，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺

 

　　眾人為黎芷珊唱生日歌和送上蛋糕，作為主角的黎芷珊笑逐顏開，大合照時，黎芷珊爆發少女心雙手掩面顯得害羞，嬌俏模樣完全看不出已屆花甲之年。

 

黎芷珊60歲生日展露少女一面，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺

黎芷珊60歲生日展露少女一面，與兒童節目拍檔敍舊勾回憶殺

 

　　黎芷珊的姑姐黎婉華，是澳門賭王何鴻燊元配，黎芷珊的父親在她18歲時去世，其後在姑丈何鴻燊安排下加入無綫電視，主持兒童節目《430穿梭機》及《閃電傳真機》。入行40年，她的感情生活同樣精彩，曾笑言：「同過我一齊嘅人，之後都紅晒！」黎芷珊的初戀情人是梁家輝，兩人拍拖1年多，因年齡差距分手；其後主持《430穿梭機》時跟拍檔鄭伊健擦出愛火，拍拖3年，之後因鄭伊健離開轉戲劇組而分手。1990年她與邵傳勇相戀，只維持了1年多便分手；2004年起與張達倫展開姊弟戀，這段戀情維持得較長，直至2012年兩人分手，分手後再見亦是朋友。另外，她曾跟陳小春傳緋聞，不過二人沒有承認。

 

Tags:#黎芷珊#王嘉爾#譚玉瑛#麥長青#梁詠琳#430穿梭機#閃電傳真機#影視娛樂#娛樂新聞#何鴻燊
古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，孝順仔堅持同住
古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，孝順仔堅持同住

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
108
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
