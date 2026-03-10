IKEA早餐優惠︱最平$16.9！銅鑼灣店限定蒸腸粉／燒賣咖喱魚蛋餐＋咖啡免費添飲＋沙嗲牛肉麵＋鬆餅牛角酥
去IKEA食早餐？即日起IKEA銅鑼灣分店美食站每天上午8時至11時，供應多款港式及西式早餐，包括沙嗲牛肉麵、燒賣或腸粉、鬆餅及牛角包等，最平$16.9有交易仲包咖啡、 茶、 汽水免費添飲，正喎！各位銅鑼灣返工返學的朋友，又多個早餐抵食之選！
茶記經典早餐嗲牛肉麵、雪菜雞絲米粉、叉燒湯意粉現時每天上午8時至11時，限定 IKEA銅鑼灣分店美食站都有得食啦，雖然冇配麵包多士及煎蛋，但可以免費添飲咖啡／茶／汽水都唔錯，餐飲現售$29.9。想食得輕盈一點，燒賣、咖喱魚蛋、蒸腸粉啱心水嗎？蒸腸粉伴甜醬及芝麻醬，街頭風味十足，不包免費添飲，最平$9.9份！
沙嗲牛肉麵配餐飲、雪菜雞絲米粉配餐飲 、叉燒湯意粉配餐飲 各款$29.9
魚蓉燒賣（10 粒）、咖喱魚蛋（10 粒）、咖喱魚蛋併魚蓉燒賣（各5 粒）各款$9.9配餐飲 $16.9
蒸腸粉伴甜醬及芝麻醬 $9.9配餐飲 $16.9
蒸腸粉伴甜醬及芝麻醬併咖喱魚蛋（5 粒）/ 魚蓉燒賣（5 粒） $13.9配餐飲 $19.9
食慣西式餅點，IKEA提供7款西式酥餅，包括番茄橄欖酥、芝士菠菜酥、韭蔥芝士酥、火腿芝士漩渦酥、朱古力榛子鬆餅、藍莓鬆餅 、牛角酥及蘋果貝殼酥等，或者買杯希臘乳酪配山核桃脆麥片及蜜糖都係好選擇。
番茄橄欖酥、芝士菠菜酥、韭蔥芝士酥、火腿芝士漩渦酥各$16 配餐飲 $23.9
朱古力榛子鬆餅 $13、藍莓鬆餅 $13配餐飲 $19.9
牛角酥、蘋果貝殼酥 各$9.9配餐飲 $16.9
希臘乳酪配山核桃脆麥片及蜜糖 $23.9
IKEA 銅鑼灣分店
地址︰銅鑼灣柏寧酒店地庫瑞典美食廊及美食站
