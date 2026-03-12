玄學面相︱頭骨圓寬厚學習力強、兜風耳見解獨到，歷史學家的AI奪權論可信嗎？

甚麼能夠令這些全球精英集體經歷一場海嘯式腦震盪呢？

訊息是：「AI（人工智能）是一把刀，能自己法定切菜還是殺人！」

講者是獲獎眾多、圈粉無數的以色列歷史學家尤瓦爾、赫拉利（Yuval Noah Harari）。他今年初在舉世矚目的達沃斯（Davos)論壇上面對全球三千幾位政經界頂尖人物，發表了以上「的」驚人之語。

其「AI奪權論」指人類的「超能力」正在被偷走。邏輯是：人類能夠統治地球，非因跑得快、氣力大，而是因為可以通過語言，與成千上萬的陌生人合作。

但AI要奪權了，未來任何由文字構成的東西，如法律系統、出版業、甚至宗教（它可能是最懂聖經的），都會被AI接管，將來大部份知識想法都可能是AI，餵給你的，它將會操縱人類。但人們卻完全沒有警覺，認為它祇是工具，想利用它打贏貿易戰、經濟戰、軍事戰。

以上是「歷史怪才」的偉論，如果我用比較煽情的語言來詮釋，就是AI能自己決定，做沙律還是人肉叉燒包！

這聳人視聽的言論究竟「有無料到」呢？

我不懂AI，但懂相，就從相學來分析他有幾多斤兩吧！

1. 他是一位卓越的思想家。

並頭骨圓、厚、大。由於他頭髮不多，所以很方便我們察看頭骨形狀，這渾圓寬厚的型態，是智慧的表徵，再加上天庭（額頭）飽滿，表示：

a. 學習能力強：他有顯赫的學位，最煞食的是牛津哲學博士，明顯讀得書。

b. 思考有深度、有寬度：他先後發表了不少蜚聲國際的著作，包括「人類大歷史」、「人類大命運」、「人類簡史」、「未來簡史」、「智人之上」……等著作。風格清晰簡潔，視覺新鮮，深受國際社會推崇，屢獲表揚。

2. 他能顛覆傳統

赫拉利有一雙「兜風耳」，耳頭斜飛出去，表示有獨到的看法。其書本及演講都不落俗套，有不少創新觀點。有行為上，他也不受傳統羈絆，伴侶是男性，並在加拿大多倫多結婚。

3. 他有些看法很精準、但有些很極端

他的鼻子高、窄、尖，非常有力，但鼻脊見骨。這表示他的看法可以很精準，也可以很自我。例如他認為農業革命是個大騙局。而元凶則是小麥和稻米，他認為這兩種農作物「操縱」了人類，以擴展到全世界，人類以為馴化了植物，其實是植物馴化了人類，他是真的將小麥和稻米視為有智慧的生物！

综合以上相學表徵，這是一位具明睿智的歷史達人，在紛亂功利的世界中保持清醒，但有些看法則走了偏鋒。不過AI這東西，也真需要世界集體的警覺、早點設下監管和約束、以免AI的自由意志或有些人類的瘋狂野心，使我們變了AI的沙律！