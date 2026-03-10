Rakuten Travel 港人遊日習慣調查結果：喜歡睇紅葉多過櫻花！半數人日行15,000步以上

香港人都喜歡去日本旅遊，不少人更會一年去幾次！即將踏入櫻花季節，應該有很多人都準備好出發去賞櫻。日本網上旅行社Rakuten Travel早前以網上問卷方式訪問了1,308名港人受訪者，並剛剛發布了「Rakuten Travel 港人遊日習慣」調查結果，原來，最多香港人選擇秋天睇紅葉，有43%，比春天賞櫻多11%！

1. 季節：最愛秋天！只得10%揀夏天

可以的話，當然「All in」，但如果只能夠揀一個季節去日本玩，最多香港人選擇秋季遊日賞楓（43%），遠超傳統認知中最受歡迎的春季櫻花（32%）。冬季雪景則佔15%，夏季僅獲得10%支持。這個結果可能是因為秋天氣溫比較舒適，櫻花季節比較短，又是旺季，機票酒店價錢較貴。

2. 行李：超過6成會留半個喼去掃貨

去日本掃貨是大部分遊客的指定動作吧，調查顯示在購物策略方面，港人展現出高度的規劃性！超過6成受訪者（61%）會使用「半箱主義」策略，在出發前預留行李箱一半空間給戰利品，更有8%受訪者會清空行李箱出征，為購物做足準備，務求滿載而歸。

3. 美食：燒肉／和牛最受歡迎！

當被問及「如果只能選擇一道作為離開日本前的最後一餐」時，最多受訪者選擇日式燒肉或和牛（34%），超越了傳統印象中的日本代表性美食拉麵和壽司（各佔24%）。

值得關注的是港人對美食的執著程度，亦直接反映在港人願意付出的等候時間之上。調查顯示，35%受訪者願意為美食排隊30分鐘以上，其中28%願意等候30分鐘至1小時，6%的「美食狂熱派」表示可以排隊1-2小時，還有1%的「終極執著派」願意排隊超過2小時。這種對美食的堅持和耐心，充分體現了港人「為食」文化在日本旅遊中的深度體現。

在眾多旅遊體驗之中，日本美食依然是港人旅遊回憶中不可或缺的一環。調查亦問到港人回港後，最想念日本的哪一項事物時，近半數受訪者（49%）表示最懷念的是日本美食，遠超優美風景（15%）和溫泉體驗（16%）。

4. 住宿：最注重房間夠寬敞，方便整理行李

在住宿選擇方面，港人展現出明顯的實用主義傾向。41%的受訪者將「房間寬敞」列為首要條件，以方便整理及擺放行李，遠超「優美窗景」（10%）的重要性；其次為床型選項獲得22%支持，13%關注浴缸設備，4%受訪者會特別考慮預訂榻榻米房，顯示港人在追求舒適的同時，也會適度考慮文化體驗元素。

住宿模式方面，港人於行程安排上亦展現出對多元體驗的渴望。調查顯示，44%受訪者在一次日本旅程中，會選擇入住兩間不同類型的住宿，應該不少人都會想住溫泉旅館吧！

5. 半數遊日港人每日行15,000步以上

最令人驚嘆的發現是港人在日本的驚人步行能力！調查顯示，30%的港人每日步行15,000-20,000步，39%步行10,000-15,000步，相當於日行10公里的距離，步行2小時至2.5小時。有7%港人甚至每日步行25,000步以上，非常厲害！

當被問及若景點距離約20分鐘路程時，67%受訪者選擇直接步行前往，遠超搭乘公共交通（27%）、叫的士（3%）或租車自駕（2%）的比例，顯示港人願意通過步行深度感受日本的街道文化和生活氛圍。

然而，步行探索也帶來挑戰。29%的港人表示最容易在車站迷路，27%在地下街迷失方向，18%在住宅區小巷中找不到出路。記者覺得，東京站、新宿站及大阪／梅田站絕對是「迷路聖地」三甲！