流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎
數碼創科

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎

電商教室
掌舖Boutir團隊
電商教室

流量紅利消退，信任經濟才是獲客關鍵

 

　　在現今激烈的電商競爭中，數位廣告成本持續攀升，但轉換率卻逐年下滑。過去「廣告換流量、流量換訂單」的模式，早已難以回本。

 

　　與此同時，消費者的購物習慣已發生根本改變：高達80%的消費者在做出購買決定前，會優先參考親友或信任的KOL/KOC推薦。在資訊爆炸的時代，「信任」才是降低獲客成本、提升轉化率的終極解答，而夥伴計劃（Affiliate Program）與會員推薦（Referral Program），正是抓住「信任經濟」的核心工具。毋須投入高昂廣告費，只要善用身邊的推廣力量，就能打破銷售困局。

 

夥伴計劃 VS 會員推薦：分清差異，才能1+1>2

 

　　兩者同屬「口碑推廣」，但對象、運作邏輯與核心價值截然不同，惟有分清差異、搭配使用，才能發揮最大效用。

 

比較 夥伴計劃（Affiliate Program） 會員推薦（Referral Program）
推廣者 外部合作夥伴：KOL、KOC、內容創作者、品牌好友（具備自有受眾） 內部忠實成員：品牌現有顧客、會員（真心認可產品）
合作關係 專業、績效導向（以獎勵為核心驅動推廣） 個人、信任導向（因認可而主動推薦，帶有情感連結）
核心動機 賺取佣金（獎勵與銷售/轉化直接掛勾） 幫助親友找到好產品 + 獲取個人獎勵（折扣、贈品等）
獎勵形式  佣金（按銷售金額百分比或固定金額計算，有成效才付款） 雙向獎勵（推薦者與新客皆可獲益，如雙方各得折扣）
核心價值 擴大推廣廣度（觸及品牌自身無法覆蓋的新受眾）  深化用戶忠誠度（高信任度帶來30-57%更高轉化率，易培養回購）

 

　　簡言之：夥伴計劃負責「拓新」，幫你打破流量邊界；會員推薦負責「留舊」，幫你提升用戶黏性。兩者搭配，就能形成全面的獲客體系。

 

為何要搭配使用？自動化獲客魔法

 

　　如果單一的推廣計畫是一把利劍，那麼將兩者結合，就是一套吸客組合拳，實現「持續有新客」的理想狀態，這就是1+1>2的推廣魔力。

 

1.    夥伴計劃：引入全新流量 —— KOL、品牌好友等合作夥伴，各自擁有你無法觸及的受眾。他們分享掌舖自動生成的專屬鏈接/優惠碼，就能將數百、數千位潛在新客導入你的門店，而這些用戶因信任推廣者，點擊轉化的意願本就更高。

2.    會員推薦：轉化流量為忠誠推廣者 —— 透過夥伴計劃進店的新客，在體驗優質產品後，會被你的會員推薦機制鼓勵，主動向親友分享。這類基於信任的推薦，轉化率比廣告流量高，且更容易成為長期回購客。

3.    自動循環：實現被動增長 —— 這些被推薦而來的新客，在成為忠實顧客後，又會加入你的會員推薦體系，繼續為品牌帶來更多新客；與此同時，合作夥伴持續導入新流量，為這個循環「補能」。久而久之，你就能打造一個自動化運轉的獲客引擎。

 

　　更重要的是，這種「雙推廣」模式能強化品牌信任度：當消費者在社交平台看到KOL推薦，私下又聽到朋友稱讚你的產品，雙重證明會讓品牌顯得更可靠，進而提升購買意願。

 

3步打造高成效推廣計劃｜零技術、零門檻落地

 

　　很多中小企知道口碑推廣的好處，卻卡在技術難題或規劃不當上。事實上，只要掌握以下3步，搭配掌舖Boutir的功能，即使沒有行銷團隊、不懂技術，也能輕鬆打造高成效的推廣體系。

 

步驟1：設計合適的夥伴計劃

 

●    平衡的佣金結構：建議佣金比例為銷售金額的5-15%，或固定金額，既要能吸引合作夥伴，又不能壓縮自身利潤（過低無人推廣，過高難以擴大規模）。

●    挑選匹配的合作夥伴：不必盲目追求百萬粉絲的大KOL，優先選擇與品牌調性相符、受眾重合度高的微影響者（micro-influencer），他們的粉絲黏性更高，轉化率往往更好。

●    降低推廣門檻：透過掌舖一鍵生成專屬推廣鏈接與優惠碼，並主動提供產品圖片、文案懶人包，讓合作夥伴毋須額外花時間準備素材，隨時可在社交平台、WhatsApp、部落格等渠道分享。

 

步驟2：打造有吸引力的會員推薦計劃

 

●    採用雙向獎勵機制：這是會員推薦的黃金法則，推薦者與被推薦者都能獲得實質好處（例如「推薦好友，你與好友各得10%折扣」），才能同時調動雙方積極性。

●    簡化推薦流程：透過掌舖功能，會員只需一鍵就能分享專屬鏈接/優惠碼，毋須手動輸入、複雜操作，降低推薦阻力。

●    設定清晰規則：規則愈簡單透明愈好，例如「新客完成首購後，獎勵自動到帳，無最低消費限制」，避免模糊不清的條款讓用戶失去信任、放棄參與。

 

步驟3：實時追蹤，數據驅動優化

 

●    實時追蹤成效：透過掌舖後台，隨時查看關鍵數據，鏈接點擊量、優惠碼兌換次數、佣金收益、訂單轉化率等，所有數據自動整合，一目了然。

●    根據數據優化：若某合作夥伴點擊量高但轉化低，可檢查其受眾與品牌的匹配度；若會員推薦參與度低，可適當調整獎勵力度（如增加折扣、更吸引人的贈品）。

 

掌舖Boutir推廣聯盟功能｜中小企的零門檻獲客神器

 

　　掌舖Boutir 深知香港中小企的痛點，缺乏技術支援、人力有限、預算緊張，因此將「夥伴計劃」與「會員推薦獎賞」功能，設計成「零技術門檻、一人就能操作」的便捷工具，讓每一位商家都能輕鬆抓住口碑紅利，無痛實現 AI 驅動的自動化獲客。

 

掌舖功能亮點

 

●    零技術門檻，快速搭建：毋須工程師寫程式，毋須專業行銷知識，一人就能在掌舖後台，幾分鐘內完成推廣聯盟計劃的設定，省去複雜的操作流程。

●    一鍵生成，輕鬆分享：系統自動為每一位合作夥伴、會員，生成專屬推廣鏈接與優惠碼，支持一鍵分享至IG、FB、WhatsApp、電郵等渠道，大幅降低推廣難度。

 

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎

 


   無縫購物體驗，提升轉化：訪客點擊專屬鏈接後，系統自動套用折扣，毋須手動輸入優惠碼，大幅縮短購物路徑，有效減少結帳環節的棄單率。

 

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎

 

●    數據整合，實時可控：於掌舖後台實時查看每一位合作夥伴、會員的推廣成效、佣金收益、訂單明細，清晰掌握誰是你的「超級帶貨夥伴」、誰是「忠實推薦會員」，實現資源精準投放。

 

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎

 

●    低成本高回報，風險可控：毋須投入高昂廣告費，夥伴計劃「有成效才付佣金」，會員推薦獎勵可控，讓中小企以最低成本，獲得高質流量與訂單。

 

避坑指南｜4個常見誤區，千萬別踩！

 

  若不小心踩中以下誤區，推廣計劃成效可能大打折扣。掌握這些避坑技巧，讓口碑引擎穩定運轉。

   誤區一：獎勵機制過於複雜：優惠規則設下太多限制（如「滿500元才能使用折扣、佣金分3個月發放」），會大幅降低推廣者與會員的參與意願。建議規則簡單直白，例如「透過鏈接購物全單9折，推薦人賺10%佣金」，愈容易理解，愈容易被分享。

●    誤區二：缺乏主動宣傳：花時間建好推廣計劃，卻只藏在網站角落，沒人知道其存在，等於白費力氣。建議透過社交平台貼文、實體包裹小卡、門店公告等方式，主動告知合作夥伴與會員，提高計劃的曝光度與參與度。

●    誤區三：忽視與夥伴的溝通：發完推廣鏈接就不聞不問，無法建立長期合作關係。建議定期與合作夥伴溝通，提供新品試用、節日問候、推廣素材支援，讓他們感受到重視，才會更用心地推廣你的品牌。

●    誤區四：設定不切實際的獎勵：佣金過高會壓縮利潤，難以擴大規模；獎勵過低（如5元折扣）則無法吸引任何人參與。堅持「平衡原則」，佣金控制在5-15%，會員推薦折扣控制在10-15%，貼合自身利潤空間。

 

立即啟動口碑引擎，掌握獲客主動權

 

　　在流量紅利消退、廣告成本居高不下的時代，中小企想要突圍，再也不能依賴「燒錢買流量」的模式。惟有掌握「信任經濟」，善用夥伴計劃與會員推薦，才能以最低成本，打造自動化運轉、可持續的獲客體系。

 

　　掌舖 Boutir 成立以來，一直致力於將前沿電商技術，轉化為香港中小企簡單易用、低成本的工具。我們的推廣聯盟功能，不僅解決了技術門檻問題，更透過 AI 自動化、數據整合，讓每一位商戶都能輕鬆將口碑變現，讓信任你的舊客與有影響力的KOL，成為品牌最忠誠、最強大的銷售團隊。

 

　　別再因流量不足而困擾，立即登入掌舖後台，開啟你的第一個推廣聯盟計劃，讓口碑成為你的業務增長新引擎，在激烈的電商競爭中突圍，拓展無邊界零售版圖！

 

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的團隊： 

FB MessengerWhatsAppEmail

服務時間：

●    星期一至五：10:00 – 23:00

●    星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00

 

Tags:#數碼營銷#網店#消費#客戶#信任#信任經濟#推廣#夥伴計劃#會員推薦#中小企#流量#銷售
