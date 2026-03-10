hot talk 1點鐘｜非農爆冷減息有憧憬？｜停戰跡象浮現油價已見頂？

嘉賓： 資深市場分析師 鄭廣復

隨著特朗普豪言戰事接近尾聲及G7承諾必要時釋放戰略石油儲備，油價大幅下滑，周一收盤，紐油跌至每桶83美元，布油跌至每桶87美元，戰事不明朗因素消除，油金走勢如何？

美國勞工部公布最新就業數據，2月份非農業新增職位意外大幅減少9.2萬個，遠遜於市場預期的增加5.9萬個，失業率亦攀升至4.4%。就業數據疲弱疊加油價回落，美聯儲減息憧憬上升？

影片網址：https://www.youtube.com/live/10HWl6xZ0WM?si=kOqv8FC_819qNpzP

►把時間軸拉到01:28開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8