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【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣
獎賞活動

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

復活節假期將至，尖沙咀iSQUARE國際廣場今年有個復活節活動，好適合大家同朋友或者一家大細打卡同chill下！

今年商場聯乘陪伴香港人成長嘅經典零食品牌珍珍薯片，推出期間限定活動 「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」。適逢珍珍薯片55周年，活動以「薯片工場」為主題，喺3樓 iFUNCTION準備3大樂「脆」玩樂區域，仲有全球首次登場嘅3位薯仔萌友—小肥薯、薯格仔、小圈仔，一齊玩盡充滿童趣嘅復活節打卡樂園！

活動由3月28日開始至5月10日指定日子舉行，大家只要於商場以電子貨幣消費滿指定金額，就可以換領遊戲券，大玩彈床、碰碰車同夾夾機！

  

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

 

 

 

打卡樂園3大區域

A 區：「友脆」彈床樂園

以薯片製造工房為概念，「友脆」彈床樂園設7個好玩關卡，近3.5米高巨形薯仔入口，以誠懇燦爛微笑等待各位跳進去玩樂打卡。

場內設有多個互動關卡，例如：

  • 4米高薯仔攀滑區
  • 「薯仔浴池」清洗區
  • 薯仔切片焗爐
  • QC檢測區

整個過程就好似幫小薯仔變身成香脆珍珍薯片，大小朋友一齊來協助他們進化啦！

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

B區：快「脆」碰碰車

「脆爆運輸部」碰碰車賽道係另一個人氣區域！

喺呢個充滿童趣漫畫風嘅圍欄及運輸帶賽道上，小肥薯、薯格仔、小圈仔3位萌友，會相伴小車手們場景中穿梭，並在運輸帶賽道中展示最可愛駕駛者嘅「超萌」實力~快來參與賽事，做個最「脆」小車手！

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

C區：「脆」味夾夾賞

除咗玩遊戲，現場亦設有夾夾機區。

「脆」味夾夾賞集合打卡及夾夾機元素，放大版珍珍薯片超吸引眼球~

Chill薯萌友不倒翁，身軀胖嘟嘟，穿上牛仔工作服、廚師服、工程人員及實驗室白袍，顯露最具個性嘅一面，歡迎大家配襯一番，跟Chill薯萌友們齊齊Selfie！

而Chill薯萌友旁邊，係從未退潮嘅「脆」爆夾夾機，俾大人小朋友大顯身手，夾走至美味嘅珍珍薯片食品，一家大細一同喺夾夾機旁打氣助威，睇睇邊個係夾夾高手！

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

 

【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】活動詳情

開放及換領日期：2026年3月28日至29日、4月3日至7日、11日至12日、18日至19日、25日至26日、5月1日至3日、9日至10日（星期六、日及公眾假期）

遊戲時段：下午1時至晚上7時

遊戲地點： 3樓iFUNCTION

換領時間：下午1時至下午6時30分

換領地點： 大堂樓層禮賓部

更多活動資料可瀏覽網頁：https://bit.ly/4auajFZ

 

 

 

【讚好有禮】賞：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣

etnet 聯同iSQUARE國際廣場，送出「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣！現在大家只要按照以下簡單步驟玩【讚好有禮】遊戲，就有機會贏得遊戲啦！

1. 讚好 etnet Facebook 專頁
2. 於Facebook分享活動帖子，並設定為公開
3. 於表格回答問題並填妥個人資料：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=972

答得最有創意嘅80個讀者，就可以獲得獎品啦！
獎品：「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣乙套

遊戲截止日期：2026年3月19日晚上23:59
得獎者將以電郵通知領獎詳情，亦會於etnet會員專區內公布得獎名單。

領獎日期：2026年3月28、29日，4月3-7日及11-12日，共9天
得獎者請在領獎日期內前往iSQUARE國際商場領獎，逾期無效。

 

條款及細則：

1.活動將於2026年3月13日起至2026年3月19日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3.參加者必需年滿18歲或以上。每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而相同地址或相同IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品。

5. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答得最有創意的80位參加者，將會得到將會獲得「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地」遊戲券及夾夾賞代幣乙套。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8.領獎詳情將會以WhatsApp或電郵形式通知得獎者。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

Tags:#iSQUARE#珍珍薯片
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