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美國總統特朗普於上月28日周六，聯合以色列總理內塔尼亞胡對伊朗不宣而戰。他一廂情願寄望美軍在周末的48小時內結束戰鬥，他則在周一（3月2日）醒來迎接美股暴漲，名利雙收。
國際評論

斬首行動的盡頭是核爆？

政經范局
范強
政經范局

　　美國總統特朗普於上月28日周六，聯合以色列總理內塔尼亞胡對伊朗不宣而戰。他一廂情願寄望美軍在周末的48小時內結束戰鬥，他則在上周一（3月2日）醒來迎接美股暴漲，名利雙收。

 

　　然而特朗普失算了，當戰爭打到第10日之時，他開始語無倫次，釋放出各種混亂及矛盾的信息，一忽兒說不排除發動地面戰，一忽兒說只限小股特種部隊，進入伊朗找尋並銷毀濃縮鈾，一忽兒又改口稱，伊朗戰爭只是小插曲，基本已經打完。

 

斬首行動的盡頭是核爆？

伊朗新精神領袖穆杰塔巴將成為美以斬首行動的新目標（美聯社）

 

特朗普捅了馬蜂窩

 

　　伊朗的反擊無論是從軍事技術，還是戰略戰術水平，都遠遠超過外間預期。特朗普捅了馬蜂窩，卻找不到脫身的辦法。無論他如何改口，伊朗的回應基本上就是絕不投降，血戰到底，搞得特朗普時而亢奮，時而TACO，猶如熱鑊上一隻團團轉的螞蟻。

 

　　當年美軍推翻薩達姆政權，外國記者在巴格達的巴勒斯坦酒店(Palestine Hotel)頂樓現場直播。美軍將酒店定為非攻擊目標，而薩達姆也沒有動酒店一根汗毛。雖然城中彈如雨下，各路新聞人馬處身於安全的酒店天台，猶如直播一場煙花匯演。

 

　　在美軍展示一場精確制導的「不流血」戰爭之時，薩達姆的老舊坦克及裝甲部隊被美軍A-10空中炮艇打成冒煙的廢鐵，他的蘇製飛毛腿導彈要麼被擊毀在地面，要麼在空中被愛國者導彈悉數攔截。

 

　　在美軍進攻伊拉克前，時任防長拉姆斯菲爾德主張「小部隊打大戰爭」，曾經引發美軍將領的質疑。但開戰後，伊位克成了美軍展示其壓倒性技術優勢的舞台。轉眼廿多年過去，世界已進入互聯網時代。2026年春，全球各地數十億公眾在手機上，目睹了美國和以色列反導體系的破防。

 

　　伊朗的無人機、常規導彈和高超音速導彈結群出擊，當美國和以色列的反導系統忙於招架之時，高超音速導彈突然劃破長空，擊中雷達、軍用機場、地下情報和指揮中心及網絡中樞等戰略目標。

 

斬首行動的盡頭是核爆？

美以對德黑蘭發動猛烈空襲（美聯社）

 

　　在短短一個多星期，特朗普的軍事指揮官們由最初設想的「以戰迫降」，到打擊警察設施來瓦解伊朗內部秩序，再發展到調動一切空中力量，甚至是B-52戰略轟炸機實施地毯式飽和轟炸，來削弱伊朗發動導彈反擊的實力。伊朗都不為所動，反而冒著美以空襲，推選出了新的精神領袖、已故哈梅內伊的次子穆杰塔巴。

 

德黑蘭的核子臨界狀態

 

　　特朗普就是在這種情況下，對外發出了一連串混亂及矛盾的信息。如果我們抽絲剝繭，探究其言論背後的邏輯，就會發現他說的每一句話，都隱含了難以估算的恐怖情境。例如他在伊朗拒降之後，曾警告稱不排除發動地面攻勢。

 

　　這番話本身就反映了他對伊朗核問題的輕率和無知——伊朗已經發展了廿年的核技術，誰能確定她手上沒有核彈？自從美國和以色列的鷹派勢力推進大中東計劃，逐一推翻伊拉克、利比亞等「敵對伊斯蘭政府」後，伊朗就在積極掌握核技術以求自保。

 

　　但從現實角度出發，德黑蘭知道一旦對外宣稱擁有核武，將成為聯合國安理會的眾矢之的，恐怕受到更嚴厲的經濟封鎖而得不償失。因此，德黑蘭力求達成務實的階段性目標，爭取國際社會接受其「和平使用核能」的權力，這將變相使得她處於隨時可以生產核武的「臨界狀態」。

 

斬首行動的盡頭是核爆？

美軍在逾一周行動中至少有七人陣亡（美聯社）

 

　　德黑蘭的核談判，實際上就是希望國際社會默許她具有這種「臨界狀態」，一旦遭到外力入侵時，就可以在短時間內製造出核武。由於特朗普在首個總統任期時，就已經撕破了前任奧巴馬時期簽署的伊朗核協議，很難想象他重返白宮之時，德黑蘭不會做出相應的準備。

 

　　當特朗普表示不排除地面作戰時，顯然沒有考慮到伊朗已經有能力製造核彈的可能性。如果美軍在伊朗實施大規模地面戰，而伊朗在自己的領土上「試爆」核彈，其殺傷力可想而知。事實上，哪怕伊朗引爆發較為簡易的放射性骯髒彈，也可以給入侵軍隊造成嚴重傷害。

 

　　如果伊朗對鄰國發動核攻擊，肯定會為自身惹來滅頂之災，但如果她在自己領土引爆核彈或骯髒彈，其性質就是「試爆」及「抵禦外力入侵」。或許正是看到了這個風險，特朗普隨後又排除了大規模地面戰的可能性，改為討論動用小股特種部隊，潛入伊朗搜索其核原料下落。

 

斬首行動的嚴重後果

 

　　從表面上看，美軍以小股部隊滲透到伊朗境內，確有可能避免過度刺激德黑蘭政府，降低其引爆核彈的潛在危險。但如前所述，一方面伊朗可能已經掌握，甚至擁有了核彈，現在才來搜索濃縮鈾可能為時已晚。而另一方面，小股部隊能否有效展開搜索任務也令人存疑。

 

斬首行動的盡頭是核爆？

特朗普低估了殺死哈梅內伊對伊斯蘭世界的衝擊（美聯社）

 

　　還有一個可能，就是特朗普派遣特種部隊進入伊朗的真實目的，是搜尋及獵殺伊朗的新領導層，尤其是新任精神領袖穆杰塔巴。只有把後者生擒或斬首，讓德黑蘭再次陷入群龍無首，特朗普和內塔尼亞胡才有可能扶植傀儡政權上台，徹底瓦解伊朗保守派的反抗情緒。

 

　　但這同樣也是一步危險的棋——特朗普在行動一開始就決定斬首哈梅內伊，是嚴重低估了事件對伊朗，以至整個伊斯蘭什葉派世界的衝擊。這個決定導致伊朗解除了所有軍事選項的「保險掣」，對整個中東地區發起了同歸於盡式的復仇與反擊。

 

　　如果特朗普殺死哈梅內伊的接班人，伊朗又會做出何種報復？誰能確定伊朗的選單上不包括核彈？美以會作出何種反制？世界又會受到怎樣的牽連？特朗普這場基於錯誤假設、始於輕率斬首的行動，正走上一場可能觸發核戰災難的冒險之途。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=ai983LfDNc0

 

 

Tags:#政經范局#中東戰火#中東局勢#大國博弈#伊朗#特朗普#內塔尼亞胡#濃縮鈾#無人機#高超音速導彈#德黑蘭#哈梅內伊#穆杰塔巴#核武#核彈#骯髒彈#斬首行動
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