2026年赤馬年日食月食解析｜8月日食影響美國＋特朗普，揭天文現象與術數關係，哪幾個月不宜旅遊？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。剛過去的元宵節是月全食的日子，但天雨關係大家未能觀測，原來從術數角度不見為妙！此話何解？今集我們探討一下2026年日食、月食與術數關係，蔣博士認為日食和月食代表天道有虧，一般來說視為大忌。古代日食時，皇帝會罷朝和派御林軍鐘鼓齊鳴去抵抗，慢慢傳到民間有「天狗食日」傳說。今時今日當然沒有人敲鑼打鼓，但術數上日食代表臣犯君，從前是下屬對皇帝以下犯上，今天則變為國家政局不穩。蔣博士指今年8月美國可見日全食，預料會影響特朗普，美國經濟亦將會有波動，他提醒大家2月至4月、8月是兩個大波動期，大家密切留意。

今年是赤馬年，遇上日食及月食係咪更大鑊？蔣博士指赤馬年火旺，今年2月月食發生在土星和海王星相交之時，對整個世界的局勢有影響，加上2025、2026、2027年三王渦漩持續，這三年皆處於動盪期，天然資源、稀土及晶片搶奪非常混亂。

蔣博士再解釋月主民主財，月食即代表人民不安寧，如2014年香港有月全食，剛巧發生大型社會運動。蔣博士亦指月亮代表交通，月食象徵交通有阻滯，易發生航班延誤或飛機失事等天災人禍，建議大家2月、4月或者8月這些月份盡量少去旅行，日本旅遊的話小心為上。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。