紅A盲盒新品︱迷你全盒＋書喼＋櫈仔＋灑水壺＋痰罐匙扣系列＋銅鑼灣漏斗櫈主題展區

本地經典品牌「紅A」家傳戶曉，不少自家設計塑膠製品好有代表性。早前品牌推出的「家品情懷篇」及「物流收納篇」迷你系列盲盒大受歡迎，最新推出香港製造迷你系列． 舊日時光篇，包括全盒、書喼、櫈仔、灑水壺、痰罐微縮匙扣等，重現60至90年代的五款經典產品，童年回番晒嚟，限量收藏必搶！

紅A第三套「香港製造迷你系列」盲盒【舊日時光篇】$ 200

是次推出的五款經典匙扣盲盒，每件均是香港故事的縮影，購買任何套裝/單盒盲盒隨機發貨， 不能指定款式。注意！每個系列盲盒設有常規款、隱藏款/特別版，當中隱藏款/特別版比常規款更稀有，Fans 要抽中心水款式，運氣不可少！ 如果你購買的一整套盲盒中包含隱藏款/特別版，會隨機替換一個常規款。

全盒（60年代）：龍鳳呈祥圖案全盒，內設分隔盤，專為賀年小食設計，是許多香港人童年最期待的賀年焦點。



書喼／太空喼（70年代）：隨喼附送廣告金句「跌不爛，踩不扁」貼紙及三三該九練習簿。



櫈仔（70年代）：輕巧長方形膠櫈，完美適應狹窄居住環境。



灑水壺／花灑（70年代）：制水時期的生活見證！一物多用，除澆花外還可清潔家居、沖地，展現香港人在艱苦年代的智慧與適應力。



痰罐（90年代）：舊日「夜香」容器，方便長者幼童如廁，亦是傳統婚禮「過大禮」中更作為「子孫桶」，寓意傳宗接代。

迷你系列盲盒可以去邊度入手？大家可於Amaz by Lokianno銅鑼灣店即買即抽，或留意紅A官方網店https://www.reda.com.hk/及其他渠道發售，詳情請留意官方Facebook、Instagram、Thread或網站更新。

Amaz by Lokianno銅鑼灣店店特設「Old Days Corner」 主題展區，大家可以見到經典紅A塑膠製品，但最有趣見到迷你盲盒實物大小，原來真係超迷你，好的骰！

現場更同步展出紅A與四位香港藝術家聯手創作的 ONE-OFF 漏斗櫈系列，參與藝術家包括：Castor（幻狐舍 Genkosha 主理人）、Foon Wong 黃賢寬（BigBoysToys 設計師）、Jackal 伍漢邦（FAT COFFEE WITH 主理人）及傅珮嘉 Maggie Fu（Hibiko Creator），重新演繹紅A經典漏斗櫈。

銅鑼灣 Amaz by Lokianno〈Old Days Corner〉展區

日期：即日至2026年3月22日

時間：12nn-9pm

地點：銅鑼灣京士頓街2-4號Fashion Walk京士頓大廈地庫 Amaz by Lokianno