華爾街老將睇淡美股
股市動向

華爾街老將睇淡美股

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　華爾街有位老將，投資諮詢公司Yardeni Research創始人Ed Yardeni睇淡美股，他如何看？

 

　　這位美國資深策略師將今年餘下時間股市出現崩盤(melt down)的概率，從之前的20%上調至35%。與此同時，他將股市「過熱式上漲」(melt up)--即主要由投資者情緒而非基本面推動的上漲--的概率從20%大幅下調至5%。

 

　　這一概率調整發生在油價升至每桶100美元以上之際。投資者正為中東可能出現的長期衝突做準備，這種局勢可能進一步推高能源成本。與此同時，由於市場逐漸接受增長放緩與通脹上升可能同時出現的前景，對美聯儲局減息的預期已經有所削弱。

 

　　Yardeni在一份報告中寫道：「美國經濟和股市目前處於伊朗衝突與困境之間，美聯儲局也是如此。如果油價衝擊持續存在，美聯儲局的雙重使命將陷入兩難--一方面是通脹上行風險加大，另一方面是失業率上升的風險增加。」

 

　　美元已成為首選的避險資產，自戰爭爆發以來，彭博美元即期指數已上漲近2%。到目前為止，美國股市受到的衝擊也小於全球其他市場，上周標普500指數下跌2%，而MSCI全球股票指數則大跌3.7%。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

