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正常情況下，一旦遇到機場關閉，又或者航班取消或延誤，大家都會想到用旅遊保險去賠償相關損失（如果航空公司不賠，但其實，航空公司也是受害者），但誰不知，絕大部分旅遊保險的第一個不保事項就是「戰爭」！
理財智慧

旅遊保險不保「已存在情況」

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　前周末（2月28日），美國和以色列突然攻打伊朗，還將伊朗的最高精神領袖哈梅內伊殺死，中東又再爆發危機。

 

　　當然，伊朗也不是省油的燈，馬上向美國在中東地區有駐軍的基地進行反擊，連帶港人外遊常到或用來中轉的迪拜（阿聯酋）和多哈（卡塔爾）機場也遭遇炮火。

 

　　這兩個機場也一度全面停飛，令到很多港人的行程都受到影響，被迫滯留當地，這就引起一連串的旅遊保險問題。

 

　　正常情況下，一旦遇到機場關閉，又或者航班取消或延誤，大家都會想到用旅遊保險去賠償相關損失（如果航空公司不賠，但其實，航空公司也是受害者），但誰不知，絕大部分旅遊保險的第一個不保事項就是「戰爭」！

 

　　我的姊妹Clara準備了去波羅的海三國旅行，即立陶苑、愛沙尼亞和拉脫維亞。當她得悉美伊爆發戰爭後，就很擔心她的旅程會受到影響。

 

旅遊保險不保「已存在情況」

戰爭導致的航班延誤，絕大部分旅遊保險都不會賠償。(Shutterstock)

 

　　剛過去的周末，我和她碰面時，就談到特朗普這個攪局者，又令到我們受害的事。但同一時間，我又替Clara上了一個旅遊保險注意事項的簡易課程！

 

　　「如果不是這次事件，我真的不知道，旅遊保險是不保戰爭的！」Clara無奈地說。

 

　　「是的，我翻閱過幾家主要保險公司的旅遊保險小冊子，在不保事項說明中，好幾家都把『戰爭』列為第一個不保事項，可見保險公司很想盡快告知投保人，這是最主要的不保事項呢！」我告訴Clara。

 

　　「但為甚麼呢？難道旅遊保險只保天氣事故？」

 

　　「我的理解是，保險只可以保障一些『有數得計』的意外事故，例如天氣，因為每年全球不同國家有多少次雨災、雪災或地震海嘯等等，相關的損失有數可依，那就可以計到有關風險，從而計到要收多少保費才可以對沖相關風險。但戰爭就不同，真的不知哪個國家的領袖突然要向另一國開戰！更重要的是，戰爭最可怕是不知道損失有多大，所以，這是無法評估的。」

 

　　「這個我也可以理解，但作為消費者，始終感到不是味兒呢！但面對現實，到底旅遊保險還有甚麼不保事項我一定要知呢？」

 

　　「我認為，另一個妳必須知道的不保事項就是『已存在情況』！」

 

　　「『已存在情況』？『已存在疾病』我有聽過，即是不保我過去的病歷，對嗎？」

 

　　「對呀！但我用『已存在情況』，而不用『已存在疾病』，當然是有意思的！因為『已存在情況』比『已存在疾病』更闊呢！」

 

　　「嗯，明白，那麼，是甚麼來的？」

 

　　「其實，妳也應該聽過，我舉個例，如果天文台已經預告，兩日後會發8號風球訊號，妳在這時才買旅遊保險，結果兩日後真的掛了8號風球，飛機停飛，妳不能如期出發，妳想保險公司賠償妳的損失，那就對不起了，因為這是已經知道的情況。」

 

　　「啊，但如果我在天文台公布有關情況之前已經買了旅遊保險又如何？」

 

　　「那就當然可以了！」

 

　　「咦，但我是買全年旅遊保的，即是買的時候我根本不知道甚麼時候會打風，那又怎樣計算呢？」

 

　　「明白，那就用妳幾時訂機票去計算了！」

 

　　「啊，原來是這樣！」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

Tags:#女子愛財#旅遊保險#戰爭#中東衝突#迪拜#多哈#旅行計劃#賠償#天氣#颱風#已存在情況#中東
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