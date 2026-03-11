香港航空加燃油附加費：3月12日起 飛日本／韓國／泰國加$50，澳洲來回加$300

中東局勢緊張，油價持續上升，揸車（非電動車）的朋友固然受影響，喜歡去旅行的朋友都不能「幸免」！香港航空率先宣布加燃油附加費，由香港出發飛日本、韓國、泰國等亞洲國家，將會加$50，由日本、韓國飛返香港則不用加。升幅最大是澳洲悉尼及墨爾本，每程加$150，來回燃油附加費要$1,478！

香港航空將調整2026年3月12日起簽發或重新簽發機票的相關收費，燃油附加費將會以每航段計算，適用於所有票價類型。

由香港始發往以下國家／地區的燃油附加費（及加幅）：

● 中國大陸：港幣 190（↑$5）

● 中國台灣：港幣 182（↑$20）

● 汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞：港幣 212（↑$50）

● 北馬裡亞納群島：港幣 207（不變）

● 馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾：港幣 384（↑$100）

● 西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸（不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾）：港幣 739（↑$150）

由以下國家／地區前往香港的燃油附加費（及加幅）：

● 中國大陸：人民幣 150（↑人民幣 5）

● 日本：日元 7,000（不變）

● 韓國：韓元 17,400（不變）

● 中國台灣：美元 23.30（↑美元 2.5）

● 美元、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞：美元 27.10（↑美元 6.3）

● 汶萊、印尼、越南：港幣 212（↑$50）

● 北馬裡亞納群島：港幣 207（不變）

● 馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾：港幣 384（↑$100）

● 西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸（不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾）：港幣 739（↑$150）

香港航空客運燃油附加費更新

網址：https://www.hongkongairlines.com/portal/zh_HK/tbl/travelAdvisories/detail/17430