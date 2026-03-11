歡迎回來

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎
Art & Living 香港‧寶‧藏

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎
醫學通識 嘉‧點健康

最佳免費養生法|曬太陽3大益處，隔着玻璃曬有冇效？
投票區
香港航空加燃油附加費：3月12日起 飛日本／韓國／泰國加$50，澳洲來回加$300
玩樂旅遊熱話
旅遊世界

香港航空加燃油附加費：3月12日起 飛日本／韓國／泰國加$50，澳洲來回加$300

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　中東局勢緊張，油價持續上升，揸車（非電動車）的朋友固然受影響，喜歡去旅行的朋友都不能「幸免」！香港航空率先宣布加燃油附加費，由香港出發飛日本、韓國、泰國等亞洲國家，將會加$50，由日本、韓國飛返香港則不用加。升幅最大是澳洲悉尼及墨爾本，每程加$150，來回燃油附加費要$1,478！

 

　　香港航空將調整2026年3月12日起簽發或重新簽發機票的相關收費，燃油附加費將會以每航段計算，適用於所有票價類型。

 

由香港始發往以下國家／地區的燃油附加費（及加幅）：

 

　　●    中國大陸：港幣 190（↑$5）

　　●    中國台灣：港幣 182（↑$20）

　　●    汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞：港幣 212（↑$50）

　　●    北馬裡亞納群島：港幣 207（不變）

　　●    馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾：港幣 384（↑$100）

　　●    西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸（不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾）：港幣 739（↑$150）

 

由以下國家／地區前往香港的燃油附加費（及加幅）：

 

　　●    中國大陸：人民幣 150（↑人民幣 5）

　　●    日本：日元 7,000（不變）

　　●    韓國：韓元 17,400（不變）

　　●    中國台灣：美元 23.30（↑美元 2.5）

　　●    美元、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞：美元 27.10（↑美元 6.3）

　　●    汶萊、印尼、越南：港幣 212（↑$50）

　　●    北馬裡亞納群島：港幣 207（不變）

　　●    馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾：港幣 384（↑$100）

　　●    西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸（不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾）：港幣 739（↑$150）

 

香港航空客運燃油附加費更新

網址：https://www.hongkongairlines.com/portal/zh_HK/tbl/travelAdvisories/detail/17430

 

Tags:#旅遊世界#熱話#燃油附加費#香港航空#日本#油價上升#中東局勢
