歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《無聲夜》:吳宇森的靜默殺戮美學
Art & Living 電影寓言

《無聲夜》:吳宇森的靜默殺戮美學
《天機試煉場 》奪收視冠軍！添食國際版，冠軍尹大滿賽後感言爆...
影視娛樂 娛樂

《天機試煉場 》奪收視冠軍！添食國際版，冠軍尹大滿賽後感言爆...
腦膜炎警示|淋雨10分鐘即晚全身抽筋嘔白沫，醫生警告24小時...
醫學通識 健康解「迷」

腦膜炎警示|淋雨10分鐘即晚全身抽筋嘔白沫，醫生警告24小時...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂
娛樂新聞

Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂

娛樂
娛樂

　　由韓星朴寶劍、李相二及郭東延出演的最新綜藝節目《鄉村魔髮師》，自播映以來掀起熱潮，三位暖男熱心為村民服務，節目被譽為2026年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝。節目星光熠熠，第4集邀來《苦盡柑來遇見你》演員朴海浚及崔代勳客串，第6集更有巨星Rain鄭智薰驚喜現身，連續兩集擔任小助手，還親力親為協助村民改善生活。

 

Read more：朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝

 

　　tvN播出的《鄉村魔髮師》深受觀眾喜愛。朴寶劍在節目中為村民理髮，李相二負責修甲，郭東延則下廚烹調韓式小食。三人合力經營的店舖開張後，吸引老中青三代村民光顧，人氣急升。

 

Rain現身《鄉村魔髮師》做洗頭助理，熱心為91歲婆婆修理屋頂

 

　　節目中不少藝人客串助陣，最新一集中有Rain帶着牛肋排慰勞「三兄弟」，更充當小助手為客人洗頭，甚至走出店舖幫村民處理生活大小事務。他與李相二一同前往91歲女村民家中修理居所，並協助搬運重物，最後累得要躺下休息，場面真摯感人。該集收視表現理想，全國平均收視率達3.6%，首都圈更達3.7%，成為同時段有線及綜合編成頻道冠軍，可見節目吸引力驚人。

 

Rain現身《鄉村魔髮師》做洗頭助理，熱心為91歲婆婆修理屋頂

Rain現身《鄉村魔髮師》做洗頭助理，熱心為91歲婆婆修理屋頂

 

　　另一集中，朴海浚協助郭東延製作韓式小食，吸引大批村民光顧，一個下午便製作超過200個鯛魚燒；崔代勳則負責店內雜務，幫忙打掃及為顧客洗頭，雖然是初次嘗試，但很快上手。

 

Rain現身《鄉村魔髮師》做洗頭助理，熱心為91歲婆婆修理屋頂

 

　　短短數日，朴寶劍、李相二及郭東延努力經營的理髮店已成為村內人氣店舖，不少村民甚至每日光顧，令營業額大增，短時間內收入達10萬韓圜（約533.78港元）。朴寶劍的收費相當親民，剪髮只需5,000韓圜（約26.69港元），染髮及設計髮型則收7,000韓圜（約37.37港元）。最新一集將於3月13日晚上播出，香港觀眾可於MyTVSuper會員專區及NowTV收看。


《鄉村理髮師》（The Village Barber）
tvN Asia直播：逢星期三 10:30pm（香港時間）
香港收看頻道：Now TV、MyTVSuper

Tags:#娛樂新聞#朴寶劍#李相二#郭東延#鄉村魔髮師#Rain#鄭智薰#劇集精選#影視娛樂
Add a comment ...Add a comment ...
55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練
更多娛樂文章
55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
190
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處