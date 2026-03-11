Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂

由韓星朴寶劍、李相二及郭東延出演的最新綜藝節目《鄉村魔髮師》，自播映以來掀起熱潮，三位暖男熱心為村民服務，節目被譽為2026年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝。節目星光熠熠，第4集邀來《苦盡柑來遇見你》演員朴海浚及崔代勳客串，第6集更有巨星Rain鄭智薰驚喜現身，連續兩集擔任小助手，還親力親為協助村民改善生活。

Read more：朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝

tvN播出的《鄉村魔髮師》深受觀眾喜愛。朴寶劍在節目中為村民理髮，李相二負責修甲，郭東延則下廚烹調韓式小食。三人合力經營的店舖開張後，吸引老中青三代村民光顧，人氣急升。

節目中不少藝人客串助陣，最新一集中有Rain帶着牛肋排慰勞「三兄弟」，更充當小助手為客人洗頭，甚至走出店舖幫村民處理生活大小事務。他與李相二一同前往91歲女村民家中修理居所，並協助搬運重物，最後累得要躺下休息，場面真摯感人。該集收視表現理想，全國平均收視率達3.6%，首都圈更達3.7%，成為同時段有線及綜合編成頻道冠軍，可見節目吸引力驚人。

另一集中，朴海浚協助郭東延製作韓式小食，吸引大批村民光顧，一個下午便製作超過200個鯛魚燒；崔代勳則負責店內雜務，幫忙打掃及為顧客洗頭，雖然是初次嘗試，但很快上手。

短短數日，朴寶劍、李相二及郭東延努力經營的理髮店已成為村內人氣店舖，不少村民甚至每日光顧，令營業額大增，短時間內收入達10萬韓圜（約533.78港元）。朴寶劍的收費相當親民，剪髮只需5,000韓圜（約26.69港元），染髮及設計髮型則收7,000韓圜（約37.37港元）。最新一集將於3月13日晚上播出，香港觀眾可於MyTVSuper會員專區及NowTV收看。



《鄉村理髮師》（The Village Barber）

tvN Asia直播：逢星期三 10:30pm（香港時間）

香港收看頻道：Now TV、MyTVSuper



