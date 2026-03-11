歡迎回來

TEXT:Katty WuPHOTO:KFC

　　KFC由3月12日至3月25日一連兩星期推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，包括「$39四件雞」、「$111超值3人餐」、「家鄉雞扒包買一送一」及「巴辣雞粒買一送一」，非常抵食！

 

「$39 四件雞」優惠

●    ＋$5加配汽水（中）

●    ＋$6加配罐裝汽水（只限太安樓及海富中心）

●    優惠期限：3月12至25日 星期一至五 上午11時後

 

KFC優惠｜$39四件雞／早餐家鄉雞扒包買一送一 平均$12.5！

「$39 四件雞」優惠

 

「$111 超值3人餐」優惠

●    包括：6件 家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞、2客 辣汁香蘑菇飯（普通）、1客 家鄉雞皇飯（普通）、3件 經典葡撻、1客 格格脆薯塊、3杯 汽水（中）

●    優惠期限：3月12至25日 星期六、日 上午11時後

 

KFC優惠｜$39四件雞／早餐家鄉雞扒包買一送一 平均$12.5！

「$111 超值3人餐」優惠

 

「家鄉雞扒包買一送一」優惠

●    ＋$5加配百事（中）／七喜（中）／美年達（中）／ 無糖百事（中）／ 熱美式咖啡／熱奶茶／熱檸檬水／熱蜜糖綠茶（最多可選2杯）

●    優惠期限：3月12至25日 上午11時前

 

KFC優惠｜$39四件雞／早餐家鄉雞扒包買一送一 平均$12.5！

「家鄉雞扒包買一送一」優惠 

 

「巴辣雞粒買一送一」優惠

●    送蜂蜜芥末醬

●    ＋$5加配汽水（中）

●    ＋$6加配罐裝汽水（只限太安樓及海富中心）

●    優惠期限：3月12至25日 上午11時後

 

KFC優惠｜$39四件雞／早餐家鄉雞扒包買一送一 平均$12.5！

「巴辣雞粒買一送一」優惠

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

Tags:#美食情報#美食優惠#KFC#家鄉雞#家鄉雞扒包#買一送一
