海洋公園周年優惠︱身份證含4、9號碼門票51折最平$137＋樂園櫻花熱點指南

最新海洋公園門票優惠！為慶祝海洋公園49周年慶，樂園特別推出港人專享「見『字」有賞』」優惠，只要身份證號碼符合指定條件，即可低至51折購買門票，最平只需$137！除此之外，樂園預計3月底園內櫻花盛放，大家可以把握機會復活節假期平玩入場，兼賞櫻打卡！

為慶祝海洋公園49周年慶，2026年3月6日至4月12日期間，公園特別推出港人專享「見『字」有賞』」優惠，只要身份證號碼符合以下指定條件，就可以用低至51折購買海洋公園門票，門票低至港幣$137，復活節假期入場更抵玩。

留意，優惠門票持有人入場時需出示香港身份證以供核對之用。此優惠門票可於遊園當日加付指定金額升級換購相應的「海洋公園全年會籍」。

優惠指定條件

• 香港身份證號碼含有4 及9號碼可享51折優惠

香港身份證號碼括弧內數字亦作計算，例如：A711234（9）、Z693345（0）可享51折優惠

• 香港身份證號碼含有4或9號碼 可享75折優惠

香港身份證號碼括弧內數字亦作計算，例如：A711238（4）、Z683933（5）可享75折優惠

港人專享「見『字」有賞』」優惠

推廣期：2026年3月6日至4月12日

門票有效期：2026年3月6日至4月12日

門票可於海洋公園網站及移動應用程式購買

https://hkoceanpark.com/40ManMC

海洋公園賞櫻指南

3 月或至4 月初到訪海洋公園的朋友，記得同櫻花打卡！園方預計櫻花3月尾至4月初盛開，品種包括廣州櫻，它較耐熱，適合香港天氣，顏色呈粉紅色，花朵大而且花蕾更扎實。賞櫻三大地點包括海濱樂園纜車站下（前往香港老大街通道）、海濱樂園廣場、及海洋列車高峰站。

全年會員帶朋友入場$100

如果你已經是海洋公園全年會員，又想帶朋友入園玩，必睇以下最新限定優惠。2026年3月1日至3月31日期間，全年會員可享「好友同樂優惠」，以港幣$100（大小同價）帶親友於平日暢玩海洋公園。除了遊園打卡及玩機動遊戲，更可以使用會員尊屬「與動物親上加親」指定活動限時7折優惠，同動物大使近距離互動！

好友同樂優惠

優惠期： 2026年3月1日至2026年3月31日

門票有效期：2026年3月1日至2026年3月31日（只適用於平日）

註︰每位會員於優惠期內可享有3個名額，只需在公園的購票網站以您的全年會籍條碼編號登入，即可購買「好友同樂優惠」標準入場門票，入場時需與海洋公園全年會員一同入園。

「與動物親上加親」指定活動限時7折優惠

項目︰豚聚一刻/約會海豚

預購日期：2026年3月1日上午10時至3月31日下午5時

活動日期：2026年3月2日至4月30日

項目︰約會小狐獴

預購日期：2026年4月1日上午10時至4月30日下午5時

活動日期：2026年4月2日至5月31日

註︰每位有效全年會員可在同一交易中預購最多三位同日及同時段之活動