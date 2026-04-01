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職場女王︱職場生存法則︰將心比己是致命毒藥？遠離是非＋死守尊嚴底線
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職場女王︱職場生存法則︰將心比己是致命毒藥？遠離是非＋死守尊嚴底線

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　「將心比己」這四個字，放在道德課本裏是金科玉律；但若原封不動地搬進職場這個利益修羅場，就成了致命的毒藥。

 

　　我們常犯的一個天真錯誤，就是預設了職場裏的人，其心腸構造與自己相同。你以為「將心比己」是互相體諒的開始，殊不知在某些利益相關者眼中，這卻是測試你底線的開端。

 

　　「你不計較」不等於「別人不計算」

 

　　當你出於一番好心，主動攬下額外工作，或者對別人的錯失輕輕放過時，你以為這叫「大氣」。但在那些慣於計算的人眼裏，你的「不計較」只會引發兩種反應：一是覺得你軟弱可欺，下次繼續加碼；二是更陰暗地懷疑——「你有咁好死？背後一定有更大的圖謀。」

 

　　結果，你的一片丹心，照向的不是明月，而是猜忌的溝渠。你的善良，若沒有鋒芒，在職場上不僅保護不了自己，反而成了引人犯罪（欺負你）的誘因。

 

　　是非漩渦裏的「幫兇」

 

　　職場中最廉價的娛樂，莫過於是非。「來說是非者，便是是非人。」那些樂此不疲死周圍講是非的人，固然可惡，但我們更要警惕是否在有意無意間，成了沉默的幫兇。

 

　　是非人說是非時，你的一個點頭、一聲附和，甚至只是一個好奇的眼神，都為這個是非漩渦注入了能量。「人言可畏，傷及無辜」，一句流言的殺傷力，往往比工作失誤更大。

 

　　切記：「是非皆因多開口，煩惱皆因強出頭！」在是非面前，保持冷漠的距離，是職場最高的修行。

 

　　硬淨的底線：認錯可以，受辱不行

 

　　遠離是非不代表要做縮頭烏龜。真正的職場智慧，在於分清「責任」與「尊嚴」的界線。

 

　　工作出了錯，「錯我認，要打我企定！」錯了、認了、打了，事情就翻篇了，還有甚麼不能了？最忌諱的是遮遮掩掩，推卸責任。

 

　　但是，如果有人借題發揮，試圖將莫須有的罪名扣在你頭上，或者進行人格羞辱，那這條底線絕不能退讓。「鍾唔鍾意我，隨便！但屈我辱我，不能！」這不是發脾氣，這是維護自己的防衛戰。連捍衛自己都不敢選擇做鵪鶉，立此存照，往後誰都可以踩你一腳。

 

　　我們無法討好所有人，也無需討好所有人。總有一些人，無論你做得多好，他們依然會用有色眼鏡看你。

 

　　Haters gonna hate. 那是他們的問題，與你何干？

 

　　最大的悲哀，不是遇見壞人，而是迫自己改變自己去迎合環境，結果迷失了自己。要在職場做好人，首先你要有Guts去做一個帶刺的好人，一個有原則底線的好人，而不是一個是非不分、人云亦云、懦弱怕事的濫好人。

 

Tags:#打工仔#職場人語#辦公室求生術#職場女王
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