自2月28日美以兩國向伊朗開戰以來，伊朗應戰的頑強能力超出大家預期，而且在混亂中仍可選出哈梅內伊接班人。美以沒想到，她們不僅未能達到政權轉移之目的，而且如今還迎來更強硬的哈氏次子穆杰塔巴這位小哈梅內伊，反美神權撼不動，並在軍事上無法取得勝算之餘，還令到全球原油供應大混亂，油價狂升，怨聲載道。

國際評論

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

容我世說

張翠容
國際評論

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

容我世說
張翠容
容我世說

　　自2月28日美以兩國向伊朗開戰以來，伊朗應戰的頑強能力超出大家預期，而且在混亂中仍可選出哈梅內伊接班人。美以沒想到，她們不僅未能達到政權轉移之目的，而且如今還迎來更強硬的哈氏次子穆杰塔巴這位小哈梅內伊，反美神權撼不動，並在軍事上無法取得勝算之餘，還令到全球原油供應大混亂，油價狂升，怨聲載道。

 

　　此刻，有報道指特朗普曾和伊拉克北部的伊朗庫爾德族兩武裝組織頭目通電話，欲支援他們回國進行反政府行動，但他們未置可否。美以遂轉移煽動流亡在外的伊朗人民聖戰者組織(MEK)做其打手，在伊朗境內製造內亂甚至內戰。

 

　　首先說說庫爾德族群，他們自古生活在兩河流域北部山區，分布於土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞交界地帶，乃是中東地區重要的少數民族，至今共有人口3000萬。歷史學家形容該族群為「高山上的孤兒」，一直處於複雜的地緣政治環境而多次被西方利用和出賣。一戰後《色佛爾條約》曾承諾庫族可建國，但1923年《洛桑條約》卻取消了相關條款，庫爾德聚居區被劃入新成立的中東國家。

 

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

庫爾德工人黨令土耳其東南部動盪不安 (AP)

 

　　他們在所屬的國家有不同遭遇，土耳其立國後便把集中在國內東南部的庫爾德人邊緣化並不斷打壓之，遂催生追求獨立的庫爾德工人黨(PKK)，令東南部動盪不安。與之為鄰的伊拉克北部庫爾德斯坦，在2003年伊拉克戰爭中，受美國以助建國為利誘，游說他們協助消滅時任伊拉克德總統薩達姆，事成後美承諾落空，這是庫族面對西方第二次背叛。

 

　　不過，美國轉助他們爭取更多自治權，擁有自己軍隊，在伊拉克成國中之國，好讓美軍在他們的土地上建基地，又成為以色列情報中心，換取該國的大量投資。這令土耳其恐土伊兩國庫族搞聯盟，不得不加強對境內庫爾德族的軍事防範。

 

　　至於敘利亞的庫爾德族，在2011年敘國爆發內戰時又被美國盯上成為其代理人。在內戰期間，鄰近的武裝組織湧入並進行恐怖活動，當中以「伊斯蘭國」最令國際社會聞風喪膽。敘國庫爾德人如伊拉克庫族一樣受美國助建國誘惑，成為美國打擊「伊斯蘭國」的重要地面力量，獲得西方武器支援，並藉機在敘國北部及東北部自封為王，建立「羅賈瓦(Rojava)」國，內戰後當然又建國無望，改成為自治區，美軍在該區設基地。

 

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

早前德國有示威，抗議敘利亞打壓境內的庫爾德族人。(AP)

 

　　可是，最近敘國新政權的政府軍與庫族自治軍發生衝突，美國竟與前者站在一起，令後者再次遭美國背叛，難怪中東的庫爾德族常被視為國際博弈中的棄子。今次輪到伊朗庫族了，伊朗庫族主要集中在伊朗西北部，佔伊朗約7%至10%人口（650萬至790萬）。有去過伊朗的旅客都感受到，該國的族群矛盾不像鄰國激烈，算是相對能和平共處。事實上，伊朗政府沒有像土耳其或伊拉克般殘暴對付其境內的庫族人，但不算百分百平等對待，並反對及打壓他們的分離主義。

 

　　有死硬派庫族分離主義者逃到伊拉克，當然一再受到美國「垂青」，給予武裝訓練以對付伊朗神權，惟歷史可鑑，因此流亡的伊朗庫族中各武裝組織對美國的利誘與煽動反應不一。

 

　　另一方面，在伊朗過去發生的多次全國抗議示威，伊朗庫族人都曾嘗試騎劫民眾運動，把運動暴力化，今年1月伊朗民眾上街抗議政府應對經濟危機不力致民不聊生，結果沒幾天多地便迅速爆發暴力事件，伊朗政府以此為由大力血腥鎮壓，招來國際社會的譴責，特朗普更利用此一難逢機會煽動抗爭者推翻神權，這反之給與伊朗政府口實指為「顏色革命」，對示威者加強鎮壓，令死亡人數巨大。可憐的伊朗老百姓，他們對國家的真正訴求在面對各方勢力的博弈面前，變得虛弱。

 

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

今年1月伊朗政府鐵腕鎮壓暴力抗議，特朗普藉機煽動抗爭者推翻神權。(AP)

 

　　庫族武裝的猶豫態度令到美國轉向伊朗人民聖戰者組織(MEK)。該組織歷史悠久，1965年由德黑蘭大學學生創立，信奉什葉派馬克思主義，初期旨在反抗巴列維國王，曾參與1979年革命，後因意識形態分歧與霍梅尼政權反目，遂流亡海外，現以阿爾巴尼亞為基地繼續他們的鬥爭，這支武裝反對勢力成為神權的芒刺。

 

　　奇怪的是，MEK本被視為反美反以的極端左翼武裝組織，曾偷襲西方某些目標，被美國和歐盟定性為恐怖組織，誰知隨著西方與伊朗關係惡化，MEK反而投靠西方為之效力，曾向美以兩國提供不少重要情報以對抗伊朗，又開動宣傳機器向外散播有關伊朗的負面消息，因此他們再不被歐美視為恐怖組織，而他們的72歲領袖瑪麗亞姆．拉賈維(Maryam Rajavi)更經常前赴美國獲重要政治人物接見，她被視為可推翻伊朗神權的流亡領袖。

 

　　據報道，今年1月伊朗的抗議行動，他們亦得力於美國中情局而得以滲透其中，為政權轉移及戰爭開路。在該次令國際矚目的全伊朗大示威中，伊朗國內網絡中斷，情況極之混亂，有不少西方媒體找不到身處伊朗的專家學者民眾做訪問，便找上拉賈維及其他MEK成員發表評論，加上前朝王儲小巴列維及海外伊朗人的敘事，指伊朗神權罪大惡極，前者更歡迎及合理化美以兩國侵略自己的祖國。

 

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

伊朗人民聖戰者組織領袖拉賈維，被視為可推翻伊朗神權的流亡領袖。(AP)

 

　　事實上，拉賈維亦因應伊朗戰爭，在海外成立流亡政府，待神權一倒，便回國接替政權，建立「自由民主」的伊朗共和國，比前朝王儲小巴列維更雄心萬丈。可是，為何伊朗國內卻沒有特朗普預期的起義行動？

 

　　原來MEK在伊朗人心目中早已聲名狼藉，他們因在兩伊戰爭中支持薩達姆，且曾被控刺殺伊朗核科學家，近年來該組織更嘗試在中情局協助下對伊朗發動武裝行動，例如戰爭前夕突襲哈梅內伊總部失敗，被不少伊朗人視為國家叛徒。他們雖在伊朗國內沒有前途，卻被美以兩國視為反神權的重要武裝力量，比沒有武裝力量的小巴列維王儲對美以更有幫助。

 

　　外亂不成，那麼，美以會否改為支援庫爾德族和MEK在伊朗國內製造內亂？而因面對外敵暫團結一致的伊朗社會又會否受到衝擊？無論如何，在美以鷹派和強硬派主導的伊朗對峙下，伊朗老百姓與和平的距離又拉開了多遠？

Tags:#容我世說#大國博弈#中東戰火#中東局勢#伊朗#美國#庫爾德族#以色列#特朗普#土耳其#伊拉克#敘利亞#伊朗人民聖戰者組織#瑪麗亞姆．拉賈維
伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？
更多容我世說文章
伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

