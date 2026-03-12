東京三大拉麵店「拉麵屋 嶋」登陸香港！Tabelog 4.04分！濃香醇厚醬油湯底＋5款不同製法及厚度的叉燒

喜歡食拉麵的朋友有福了，因為又有一間日本過江龍拉麵店登陸香港，而且這次不是普通的「龍」，是最厲害的暴龍！絕對沒有誇張，位於西新宿的「拉麵屋 嶋」（らぁ麺や 嶋），自2020年開以來，連續5年入選日本食評網Tabelog「東京拉麵百名店」，穩坐東京三大拉麵名店之列，更長年維持4分以上（5分為滿分），除備受當地人追捧外，更吸引全球旅客慕名而至，所以「一席難求」。香港店是全球首間海外分店，剛於上星期六（3月7日）開業，創辦人兼主廚盛島博志更親自到港監修！

跟大部分香港人一樣，記者最喜歡去日本旅行，疫情完結開關後第一次「返鄉下」，便是到東京食買玩！除了去東京迪士尼樂園住Toy Story Hotel及玩《美女與野獸》主題園區外，最重要是吃日本的美食，特別是試新開的餐廳，其中一間便是「拉麵屋 嶋」。當年想幫襯東京的拉麵名店，必須晨早起身去排隊，我於早上7時便到達，店外已經有20多人在排隊，結果要等到11時多才吃到。記得那時是10月，下著毛毛雨，天氣比較冷，所以對那碗熱辣辣、湯底香濃的醬油拉麵，印象特別深刻！（現在不用於店外排隊，但要早一天上網「搶位」！）

創辦人兼主廚盛島博志於試業期間親自到港監修。

「拉麵屋 嶋」的神級拉麵精髓在於秘製淡麗系湯底，自創店以來每日新鮮熬煮，傳承至今。香港店為忠實呈現東京本店的極致風味，特以近30種食材悉心炮製，包括日本國產雞、干貝、蜆、熟成鰹節、鯛魚頭及昆布等高級魚介，並搭配六款日本進口魚乾，如頂級吞拿魚花，再融合多款新鮮蔬菜，熬成清鮮濃郁、層次分明的原始湯頭，完美展現盛島師傅對鮮味平衡的追求。東京元祖店以每日限量供應60碗拉麵的嚴苛產量守護品質，香港分店試業期間盛島師傅更親自到港監修，每天限量供應120碗。

東京元祖店以每日限量供應60碗拉麵的嚴苛產量守護品質，香港分店試業期間盛島師傅更親自到港監修，每天限量供應120碗。

店內共有3款不同口味的湯底可以選擇，主打的「醬油湯底」，採用生醬油及11款精心挑選的醬油匠心調配，以特定溫度熬煮，最大化其濃郁醇厚的風味層次。「白醬油湯底」則巧妙平衡鹽香與醬油香，並以白松露油與黑松露醬點綴，令餘韻更悠長深刻；而「鹽味湯底」則細意挑選簡約純粹的調味突顯食材原味，展現淡麗系的清雅精髓。

香港店的拉麵麵條每日於本地新鮮製作，沿用主廚講究小麥香氣的秘製配方，採用五種日本進口的優質麵粉精製而成──以北海道代表性的小麥「北穗浪」為基礎，絕不含任何添加劑或酒精。麵條口感彈韌適中，既柔滑又富嚼勁，與清爽而鮮濃的湯底相得益彰。

每日於香港新鮮製作的麵條，特別香滑彈牙。

雖然，拉麵的靈魂是湯底及麵條，但配料同樣重要，除了較易令人留下深刻的印象，更令整碗麵錦上添花。而東京元祖店最令我記得的，除了香濃的醬油湯底，便是有很多很多很多不同的配料──5款不同製法及厚度的叉燒、2款每日新鮮手工包製的雲吞、流心的「味玉」、海苔及筍，非常精彩！

極上味玉拉麵（醬油）$158

第一次幫襯的話，我會建議大家點「極上味玉拉麵」，一次過試勻所有配料！

5款「叉燒」當中，我最喜歡「煙燻叉燒」及「慢煮雞叉燒」，前者細選油脂分佈最均勻的上肩部位，以秘製配方醃製後高溫烤焗，再以日本櫻花木慢火煙燻，呈現濃郁芳香與獨特層次；後者以精瘦雞胸肉醃製後慢煮1小時，口感香醇細嫩。

放在中間的「煙燻叉燒」，肉質柔軟帶點煙燻味，十分出色。

嫩滑的「慢煮雞叉燒」。

其餘3款叉燒包括：選用油花均勻的豚上肩，慢火燉煮4至6小時的「燉煮豚肩叉燒」；以高湯燉煮4小時，再以炙燒方式處理的「燒豚腩」；精挑油脂較低的背脊部位，慢煮12小時，軟腍入味的「慢煮豚叉燒」。另外還有爽彈的「海老雲吞」及鮮美的「豚肉雲吞」，雲吞皮沿用盛島先生的秘方，薄而細滑。

軟腍入味的「慢煮豚叉燒」。

「味玉」，以特製醬汁入味，蛋香綿密濃郁。

叉燒拉麵（醬油）$118

想簡單一點，可以選擇叉燒拉麵，有慢煮雞叉燒、慢煮豚叉燒及燉煮豚肩叉燒各一片；除了醬油，亦可以揀鹽味或白醬油。

除拉麵外，「拉麵屋 嶋」香港店亦特別供應香港限定的多款飯食及小食，包括「月見叉燒丼」、「南蠻炸雞丼」及以頂級食材製作的「白松露油月見拌飯」；另外還有「本店豚肉煎餃子」、「南蠻炸雞」及「大將特調醬野菜沙律」，在東京元祖店都吃不到！

白松露油月見拌飯 $68、月見叉燒丼 $58

南蠻炸雞 $48、本店豚肉煎餃子 $38、大將特調醬野菜沙律 $38

炸雞皮薄多汁，配上微酸的他他醬，令人回味！煎餃子每天新鮮即包，肉汁多又香口，跟拉麵是絕配！

全店共有24個座位，除了這些「counter席」，還有卡位。

香港分店位於銅鑼灣糖街Sugar+地下，即皇室堡旁邊，位置很方便。

拉麵屋 嶋

地址：銅鑼灣糖街31號地下1號舖

營業時間：11:30am-3pm、6pm-9:30pm

IG：www.instagram.com/ramenya_shima.hk/