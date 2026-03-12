歡迎回來

　　特朗普話伊朗戰事很快打完，初聽以為是無譜亂話，但在看到烏克蘭國防部之言，就不能不信真有九成機會。今次無譜之言是真有譜了。

 

　　烏克蘭國防部謂：在烏克蘭對俄作戰的1460多天裏，「愛國者」導彈系統發射了約600枚攔截導彈，但在對伊朗作戰的短短3天內就發射了約800枚攔截導彈。

 

　　看懂啦！美以在伊朗之戰，3天就打了800枚愛國者導彈。再打多3天、6天，美以在中東還有多少枚愛國者導彈可以攔截伊朗的無人機和加強版的新導彈。美國在中東的基地如不撤，將會在無防空保謢下，逐個被打扁，以色列也將會久不久，以至日日即被炸一下，執筆時伊朗已啟動了第37波打擊。

 

　　據央視消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊當地時間3月11日凌晨宣布實施「真實承諾4」行動第37波打擊。發射導彈打擊伊拉克埃爾比勒的美軍基地、美軍第五艦隊，以及以色列特拉維夫等目標。

 

　　此前，據新華社援引伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台10日報道，伊朗方面發動了「真實承諾4」第34波攻勢，使用精確制導導彈及彈頭質量超1噸的超重型導彈打擊美國和以色列的軍事基地。

 

　　當地時間10日晚間，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布聲明稱，「真實承諾4」第35輪行動已正式啟動。行動中，伊朗方面發射「法塔赫」、「伊馬德」、「海巴爾」和「加德爾」等戰略導彈，對耶路撒冷、以色列特拉維夫、貝特謝梅什以及地區內美軍基地實施了打擊。

 

　　特朗普一打退「戰」鼓，市場風格立變。

 

　　布蘭特原油從每桶119.5美元的高位高台跳水，曾回落至82美元水平，地緣風險溢價快速出清。

 

TACO交易再顯威力

 

　　傳導至A股和港股，即呈現冰火兩重天：之前受益於中東局勢的油氣開採、煤化工板塊全線大跌，成為資金撤離重災區；被壓制許久的科技增長股則迎來爆發，AI算力、半導體、消費電子等板塊上升。

 

　　這不是普通的板塊輪動，而是全球資金對「TACO交易」的集體條件反射。過去數月，「TACO交易」已成為全球投資必須掌握的新語言：當特朗普極端威脅（如關稅、軍事行動）引發市場動盪後，市場已學會逆向定價--將劇烈的恐慌，視為風險偏好回歸的前奏。資金毫不猶豫退出傳統避風港，湧向高彈性的科技增長賽道。

 

　　投資者亦要明白，美以跟伊朗之戰的按停鍵，現已不操在TACO手裏，而是操在仍有上萬架無人機和逾2000枚導彈的伊朗手裏，只有當伊朗的反擊停下來時，這場仗才真正可以停下來，明（13日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#中東衝突#特朗普#伊朗#烏克蘭#以色列#軍事行動#導彈防禦#愛國者導彈#油價#股市#全球投資#風險與回報#科技行業#人工智能#半導體#消費電子產品#布蘭特#TACO交易
