九巴法老貓號︱香港故宮文化博物館聯乘九巴主題巴士＋古埃及文明大展門票銀聯卡95折＋APP1933積分兌換

九巴法老貓號出動啦！香港故宮文化博物館與九巴合作，聯乘推出期間限定「九巴法老貓號」，即日起一共10輛主題巴士，行走於途經西九文化區的路線及寵物巴士團，各位寵物主人可與毛孩於車箱打卡。而尚未參觀「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」的朋友，記得留意九巴手機應用程式「APP1933」以eCoin兌換門票方法，以及古埃及文明大展門票銀聯卡95折優惠。

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」門票將於10月22日起發售！展出250件超過2000年文物：圖坦卡門巨像、貓木乃伊





10輛主題巴士分別行走於途經西九文化區的路線，包括「九巴遊香港」HK1開篷巴士、連接西九文化區的「寵物巴士團」、W4 [ 高鐵（西九龍站）- 尖沙咀（循環線）] 及296D [ 尚德 ⇋ 九龍站 ]。「九巴法老貓號」披上古埃及主題車身設計，除了「九巴仔」與「法老貓」 更融入金字塔、藍色河馬、獅身人面像及聖書體符號等文化元素。

10輛主題巴士的車廂內亦增設主題貼紙及椅背展示，大家搭車時可以認識更多從飲食文化、傳統習俗及文字書寫等角度，對照古埃及文化與香港日常生活的文化小知識。



10輛「九巴法老貓號」主題巴士的車廂內增設主題貼紙及椅背展示。

「九巴法老貓號」:「九巴遊香港」HK1開篷巴士及上月起提升至每日連接西九文化區的「寵物巴士團

為慶祝香港藝術三月2026，博物館聯同九巴將於「九巴法老貓號」投入服務期間，發放500張「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽門票，公眾可透過九巴手機應用程式「APP1933」以eCoin兌換。有關活動詳情將於稍後在博物館及九巴的社交媒體平台公布。門票數量有限，先到先得，換完即止。

古埃及文明大展門票銀聯卡95折

如果還未參觀「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」的朋友，即日起至2026年8月31日可於Cityline網站及及手機應用程式或博物館票務處使用銀聯卡購買特別展覽門票（展廳1–7及9）門票可享有95折專屬優惠。優惠適用於購買成人及特惠基本門票，及成人及特惠彈性門票。留意，是次優惠僅限指定銀聯卡，並且卡號前兩位數字必須為62，並不適用於電子錢包中的銀聯卡。

「古埃及文明大展」由博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。

「九巴遊香港」旅遊路線HK1

九巴「寵物巴士團」

