【易經看世界】從遯卦看美國突襲委內瑞拉：正是易經唯一綁架爻，特朗普拳頭外交能持久嗎？

55歲宣萱童年照曝光，可愛表情被讚由細靚到大
娛樂新聞

55歲宣萱童年照曝光，可愛表情被讚由細靚到大

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　宣萱性格活潑可愛，現年55歲的她完全沒有偶像包袱，不時展現真性情，深受觀眾喜愛。近年她活躍於社交平台，特別用心經營自己在Threads的帳戶，經常與網民互動，成功打入年輕人市場。近日有粉絲找到她的童年照，發現她「十年如一日」，純真笑容多年不變。

 

Read more：宣萱怕「上癮」拒醫美，每日3小時護膚1招對抗皮膚下垂

　　電影版《尋秦記》上映後，令宣萱人氣再度急升。她更勤力經營社交平台Threads的帳戶，開戶短短時間已吸引近18萬人追蹤，無論大小事情都受到網民關注。

 

55歲宣萱「出土文物」童年照曝光，表情可愛被讚由細靚到大

 

　　近日有網民在Threads分享宣萱一張幼稚園時的童年照片，並與近照作對比。童年時的宣萱與現年55歲的她，笑容同樣天真燦爛，網民大讚她「從小靚到大」，更指她是天然美從未「加工」。

 

55歲宣萱「出土文物」童年照曝光，表情可愛被讚由細靚到大

 

　　此帖文亦引起「本尊」宣萱注意，她驚訝表示網民竟能找到這張童年照。宣萱早前也曾分享拍攝《尋秦記》時的舊照，自己亦感到意外，在網上分享時更忍不住爆粗，笑言：「收拾東西找到WTF. Good memories」。雖然她感到驚訝，但網民一致大讚可愛。

 

Tags:#宣萱#童年#尋秦記#影視娛樂#娛樂新聞
