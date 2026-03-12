米芝蓮「必比登推介」率先揭曉！8間新上榜：超人氣粵菜「美麗小廚」、尖沙咀泰菜「Siaw」

雖然，《香港澳門米芝蓮指南》最新星級餐廳名單要等到下星期（3月19日）才揭曉，但同樣備受大眾關注、由米芝蓮指南評審員推薦的必比登推介名單則於今日（3月12日）率先公布。今年香港共有70間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有13間；當中有8間食肆是新上榜，6間位於香港，2間位於澳門。

香港米芝蓮必比登推介 6間新入選食肆名單

1. 九龍飯館

原址重開的九龍飯館（前身是「文苑飯莊」），裝潢帶有濃厚的懷舊元素，無論是手繪龍紋、竹籃燈罩還是老式保溫壺，都讓人恍如回到舊日時光。菜單專注於傳統粵菜，涵蓋鑊氣小炒、時令海鮮到煲仔小菜。梨木煙熏熟成乳鴿皇經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，皮脆肉嫩、油香十足。每天限量供應的懷舊雞蛋焗魚腸焦香誘人，鮮味回甘。

（圖片來源：IG@dragonsden.hk）

九龍飯館

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號舖

IG：https://www.instagram.com/dragonsden.hk/

2. Fiata

主打正宗拿坡里薄餅，室內小巧而舒適，開放式廚房瀰漫著美食香氣。主廚來自意大利南部，憑藉傳統技藝製作出輕盈、帶嚼勁的餅皮，並帶有焦香脆邊。每款薄餅均採用DOP認證食材，其中，Provola e Pepe結合意式煙燻芝士、新鮮多汁的番茄和辛辣的胡椒，風味獨特而平衡，為主廚得意之作。

（圖片來源：IG@fiatapizza）

Fiata

地址：中環蘇豪士丹頓街2號地舖

IG：https://www.instagram.com/fiatapizza/

3. 賀賀澤

店名為潮州話「好好食」的諧音。餐廳主打正宗潮州菜，由三兄弟主理，兼營海鮮及水果批發，因此更能確保店內食材品質。招牌菜膏蟹蒸肉餅精選台州膏蟹，蟹肉飽滿，蟹膏香氣十足，手剁肉餅吸滿蟹汁，軟嫩口感中更添鮮味。外脆內嫩的菜脯肉碎炒蛋，味道鹹香微甜，層次豐富。

（圖片來源：IG@hohochak.hk）

賀賀澤

地址：尖沙咀山林道38號銀座38 9樓

IG：https://www.instagram.com/hohochak.hk/

4. 美麗小廚

室內設計採用港式大排檔風格，配以霓虹燈裝飾，洋溢地道情懷。午市菜單簡潔，晚市主打煲仔飯和鑊氣小炒，前者以五常米製作，飯香撲鼻。鋒哥三寶煲仔飯加入臘腸、鵝肝膶腸與諾鄧鹽封肉，脂香濃郁。大紅袍脆皮雞選用新鮮三黃雞，肉質軟嫩，散發大紅袍茶香。

（圖片來源：IG@laiskitchenhk）

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈1樓

IG：https://www.instagram.com/laiskitchenhk/

5. Siaw 友

餐廳泰文（Siaw）解作「朋友」，用餐體驗恰如其名，氣氛輕鬆愉悅，適合與朋友小聚。餐廳提供地道的泰國美食，包括小吃、船麵、炒河炒飯等，全都風味十足。泰式肉碎煎蛋飯可以選擇豬肉或和牛，與金不換、蒜頭、辣椒一起爆炒，香辣惹味。現點現做的泰式煎椰汁糕軟嫩且富有椰香，底部則煎至焦脆，同樣推薦。

（圖片來源：IG@siawtst.hk）

Siaw 友

地址：尖沙咀赫德道8號地舖

IG：https://www.instagram.com/siawtst.hk/

6. Uncle Quek

裝潢簡潔，菜式融入主廚Barry Quek在家鄉的童年記憶，並且添加創意元素，構思令人耳目一新。招牌龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦和蝦膏的鮮味，加上濃郁的椰漿及各種香料，讓人難忘。一口麥皮炸雞的靈感來自新加坡小吃麥皮蝦，口感酥脆，搭配香料為味道增添層次。午市套餐價格實惠。

（圖片來源：IG@unclequekhk）

Uncle Quek

地址：中環擺花街8號6樓

IG：https://www.instagram.com/unclequekhk/

澳門米芝蓮必比登推介 2間新入選食肆名單

1. 船屋

店名取自結合東西方設計的「老閘船」，室內佈置亦充滿葡式帆船和海港元素，氣氛熱鬧且富有情調。這裏的葡國美食風味正宗，選擇繁多，燒烤全以炭爐烹調。頭盤炸馬介休球值得一試，其他推介包括豬肉炒蜆、燴海鮮飯及葡國雞。餐廳位於媽閣廟附近，地點便利，加上食物一直保持高水準，難怪支持者眾。

（圖片來源：船屋官網）

船屋（A Lorcha Restaurant）

地址：澳門媽閣河邊新街289號A地下

網址：https://alorcha.com/ch/home/

2. 鸞鳴

主打泰式傳統風味，選用世界各地的優質食材，精心呈現每道料理。多款咖喱由新鮮香草和獨特香料製作，其中，甜辣的紅咖喱豬頸肉香氣誘人，配搭口感爽脆的椰芯，富有層次。現點現做的芒果梳乎厘卷鮮甜味美，是此店的招牌甜品。午市套餐價格實惠，晚市菜式相對豐富。

（圖片來源：IG@noksong.mo）

鸞鳴泰國餐廳

地址：澳門羅理基博士大馬路319號山邊街206號境豐豪庭地下

IG：https://www.instagram.com/noksong.mo/

83間香港澳門米芝蓮必比登推介完整名單

米芝蓮指南

網址：https://guide.michelin.com/hk/zh_HK