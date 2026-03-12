溫傑星期四｜恒指連跌兩日反彈完結？｜分析中東最新局勢 | 港股龍蝦概念點部署？
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
龍蝦熱潮谷起一眾科技股，帶動昨日恒指高見26149點，惟高處不勝寒收市倒跌，今日更進一步向下調整至25500附近，恒指反彈完結？下方支持位在哪？ 龍蝦熱潮持續，AI概念股，手機股紛紛搶搭龍蝦熱潮，想炒龍蝦概念揀邊一隻？
影片網址：https://www.youtube.com/live/mM6pocFaXPo?si=dwpjsj31SI4xgVen
►把時間軸拉到01:04開始 — 節目開始
