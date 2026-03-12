昂坪360二十周年慶︱$88來回纜車門票＋港人生日免費乘搭＋「我的大日子」雪糕禮遇＋免費電子屏幕影像＋襟章

準備去昂坪遊玩的你，一定要留意昂坪360成立20周年著數優惠。3月至12月香港居民可每月指定日子，以昂坪360開幕價$88購買來回標準纜車門票！另外，乘搭纜車的賓客於以生日、結婚紀念日或畢業到訪昂坪慶祝，可享「我的大日子」慶祝禮遇，包括送限定版紀念襟章、免費電子屏幕展示祝賀、雪糕或爆谷，港人生日當天免費搭乘來回昂坪纜車優惠！

為慶祝昂坪360成立20周年，3月至12月香港居民可每月指定日子，以昂坪360開幕價購買來回標準纜車門票，優惠票價為成人$88、小童$45及長者$68！

大部分優惠日子為星期五或星期一，9 月20日、12月20日為星期日，大家可以及早計劃行程。優惠只適用於昂坪360東涌纜車站售票處購買來回纜車(標準車廂)門票。賓客於乘坐纜車當日需向昂坪360職員，出示有效香港居民身份證明文件以核實身份。

指定日子：

2026年3月20日、4月20日、5月11日、6月1日、7月20日、8月20日、9月20日、10月20日、11月20日及12月20日

•

• 成人優惠價$88（原價$295）

• 小童優惠價$45（原價$150）

• 長者優惠價$68（原價$155）

20周年「回到開幕價」優惠

除此之外，昂坪 360特別推出全新「我的大日子」慶祝禮遇，乘搭纜車的賓客於以下3個特別日子：生日、結婚紀念日或畢業到訪昂坪慶祝，可享特別禮遇及專屬體驗。

專屬禮遇包括：

1限定版紀念襟章

每位使用「我的大日子」慶祝禮遇，賓客可以免費獲贈限量版襟章，留意需於東涌纜車站售票處換領。

2 專屬電子屏幕影像

想你的慶祝更有儀式感，可以考慮電子屏幕展示祝賀，給對方一個驚喜！昂坪360提供多款電子相框供賓客選擇，只需上傳數碼相片至昂坪360指定電郵，即可選擇電子相框，並於昂坪市集電子屏幕出現，齊齊開心打卡！留意，優惠只適用於持有效即日纜車門票或有效360全年通的賓客。於到訪當天，賓客需提供證明文件的正本或副本以證明特別日子如生日、結婚紀念日等予昂坪360職員核實資格。

地點：昂坪市集

電子屏幕展示祝賀禮遇需至少提前14個工作天提交電子報名表格及電郵相片至指定昂坪360官方電郵作出申請。每日名額有限，先到先得。

3特選商戶小食禮遇

賓客可於東涌纜車站售票處先換領「特選商戶小食換領券」，憑券於昂坪市集特選商戶免費換取Dolce Wonderland雪糕或180 Popcorn爆谷一份，更可即場另加費用升級至豪華版雪糕。

4專屬纜車佈置

凡購買私人包廂服務，昂坪360將為賓客精心佈置纜車內部，營造溫馨、歡樂或浪漫的氛圍，同時令你的纜車旅程更有私人空間，如需購買私人包廂服務並於至少提前30個工作天提出申請。

5香港居民尊享額外優惠

香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車（標準車廂）。而同行人士亦可以8折優惠購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）。

「我的大日子」慶祝禮遇

推廣期： 即日起至2026年12月31日

https://www.np360.com.hk/tc