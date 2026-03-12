意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998歎1.2KG T 骨牛扒＋13吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

牛肉狂迷注意！意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana 十一周年慶典，3 月推出限定優惠 $998 享用超過 1.2KG T 骨牛扒，勁抵食，每晚限定 5 份！澱粉控都有好選擇，羅馬式薄餅 Pizza Hour 優惠 $158 享用 13 吋薄餅配葡萄酒，下午茶或是輕食之選。餐廳另有更多手工意粉、主菜、甜品、芝士、酒類等選擇，食材搜羅意大利全國不同農莊及生產商的出品，讓你享受地道意式美饌。

3 月限定$998歎1.2KG T骨牛扒

食肉獸召集！為慶祝正宗意菜餐廳Giá TrattoriaItaliana成立的第 11 個年頭，品牌首度推出震撼優惠︰ $998享用原價 $1,298 的 T 骨牛扒 （Fiorentina），每份重量均有 1.2KG 以上，無論開心Share或一個人獨享都大滿足！不用一千元已經可以歎優質靚牛，好抵食，T 骨牛扒以意大利式做法炮製的 T 骨牛扒，外層烤至微焦香脆，內裏肉質粉嫩，選用新鮮榖飼牛，肉味濃郁，僅以海鹽及橄欖油簡單調味，已是人間美味極品。

$998 享用原價價值 $1,298 的 1.2KG T 骨牛扒優惠每晚限定 5 份，額滿即止。 T 骨牛扒須按原價 （1,298） 收取加一服務費。

點可以享用優惠？3 月 2 日至 3 月 31 日逢星期一至星期四晚市 （6pm 後） ，每晚首 5 位成功預訂的客人，即可以優惠價 $998 享用原價價值 $1,298 的 1.2KG T 骨牛扒。每晚限定 5 份，每桌只限享用一份折扣 T 骨牛扒。客人必須預先致電餐廳訂座（6611 6252），並表明預訂一份優惠價 T 骨牛扒，再由餐廳確認成功預訂。



意籍名廚 Gianni Caprioli旗下正宗意菜餐廳「Giá TrattoriaItaliana」自 2015 年在分域碼頭開業，經歷商場關閉及搬遷的蛻變。灣仔瑞安中心新店佔地超過 5 千平方呎，更可隱約眺望分域碼頭舊址。



意籍名廚 Gianni Caprioli

Pizza Hour 優惠 $158薄餅配葡萄酒

Pizza 控必試Giá羅馬式薄餅，餐廳特備 Pizza Hour逢星期一至四 3pm – 6pm，以 $158 優惠價享用 13 吋的瑪格麗特薄餅，配以葡萄酒一杯，亦可改選啤酒、汽水、咖啡或茶。羅馬式薄餅餅底以 Dalla Giovanna 麵粉、意大利礦泉水搓製而成，富有麥香。薄餅分為茄醬底及非茄醬底兩大類，自家製作的茄醬指定選用來自坎帕尼亞（Campania） 的「聖馬札諾番茄」 （San Marzano DOP tomato），其肉質厚實，鮮甜微酸，果膠多而不易熬至出水，被認為是製作茄汁的最佳品種。





Pizza Hour 優惠 - $158 可享瑪格麗特薄餅配葡萄酒

五種芝士 Cinque Formaggi Pastorella $208

Giá 主打意大利家庭式小餐館風格，溫馨的室內設計配上半開放式廚房

除了 Fiorentina T 骨牛扒及羅馬式薄餅，手工意粉都值得品嘗，麵糰只選用意大利礦泉水、Dalla Giovanna 麵粉及意大利特黃蛋製作。意粉選項之中的肉醬，可配搭不同類型的意粉，肉醬意粉寬條麵肉醬以傳統方法煮製，分別用了意大利牛仔肉、意大利豬肉腸及牛下肩眼肉捲 3 種肉類，加入意大利番茄及蔬菜熬煮兩小時而成。



肉醬意粉寬條麵 $198 (下午特別餐牌 Afternoon Special)

手搓捲意粉每日新鮮製作，此款用手法搓成短身捲狀的意粉，質感煙韌而且十分掛汁



黑松露野菌及風乾火腿手搓捲意粉 $218

香燴牛仔肉、羅馬式炒牛仔肚亦是心水推介，選用來自皮埃蒙特 （Piedmont） 的著名牛仔品種 「法索納牛」（Fassona），牛肉脂肪少而肉質細嫩，牛肚仔細咀嚼甚至帶有奶香味。原條鱸魚每星期由意大利或法國空運到港，即叫即做，肉質鮮嫩。想食意大利全國不同農莊及生產商的出品或香港少見的款式冷切肉？餐廳定可滿足你的願望，不要忘了一嘗季節限定 – 水牛芝士伴意大利番茄，色彩繽紛的番茄均由意大利空運到港，大件的水牛芝士由意大利坎帕尼亞（Campania）直送，味蕾有如遊走意大利一趟！



羅馬式炒牛仔肚 $148



冷切肉拼盤 $248/3 款、$298/5 款



原條海鱸魚 $398

季節限定 – 水牛芝士伴意大利番茄 $358

Giá Trattoria Italiana

地址︰灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 1 樓 111-113 號舖

營業時間︰12pm – 10:30pm

查詢︰ 6611 6252

https://www.giatrattoriaitaliana.com/