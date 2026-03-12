歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉
美食情報
美食優惠

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998歎1.2KG T 骨牛扒＋13吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Giá Trattoria Italiana

　　牛肉狂迷注意！意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana 十一周年慶典，3 月推出限定優惠 $998 享用超過 1.2KG T 骨牛扒，勁抵食，每晚限定 5 份！澱粉控都有好選擇，羅馬式薄餅 Pizza Hour 優惠 $158 享用 13 吋薄餅配葡萄酒，下午茶或是輕食之選。餐廳另有更多手工意粉、主菜、甜品、芝士、酒類等選擇，食材搜羅意大利全國不同農莊及生產商的出品，讓你享受地道意式美饌。

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

 

3 月限定$998歎1.2KG T骨牛扒

 

　　食肉獸召集！為慶祝正宗意菜餐廳Giá TrattoriaItaliana成立的第 11 個年頭，品牌首度推出震撼優惠︰ $998享用原價 $1,298 的 T 骨牛扒 （Fiorentina），每份重量均有 1.2KG 以上，無論開心Share或一個人獨享都大滿足！不用一千元已經可以歎優質靚牛，好抵食，T 骨牛扒以意大利式做法炮製的 T 骨牛扒，外層烤至微焦香脆，內裏肉質粉嫩，選用新鮮榖飼牛，肉味濃郁，僅以海鹽及橄欖油簡單調味，已是人間美味極品。

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

$998 享用原價價值 $1,298 的 1.2KG T 骨牛扒優惠每晚限定 5 份，額滿即止。 T 骨牛扒須按原價 （1,298） 收取加一服務費。

 

　　點可以享用優惠？3 月 2 日至 3 月 31 日逢星期一至星期四晚市 （6pm 後） ，每晚首 5 位成功預訂的客人，即可以優惠價 $998 享用原價價值 $1,298 的 1.2KG T 骨牛扒。每晚限定 5 份，每桌只限享用一份折扣 T 骨牛扒。客人必須預先致電餐廳訂座（6611 6252），並表明預訂一份優惠價 T 骨牛扒，再由餐廳確認成功預訂。
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

意籍名廚 Gianni Caprioli旗下正宗意菜餐廳「Giá TrattoriaItaliana」自 2015 年在分域碼頭開業，經歷商場關閉及搬遷的蛻變。灣仔瑞安中心新店佔地超過 5 千平方呎，更可隱約眺望分域碼頭舊址。
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

意籍名廚 Gianni Caprioli

 

Pizza Hour 優惠 $158薄餅配葡萄酒

 

　　Pizza 控必試Giá羅馬式薄餅，餐廳特備 Pizza Hour逢星期一至四 3pm – 6pm，以 $158 優惠價享用 13 吋的瑪格麗特薄餅，配以葡萄酒一杯，亦可改選啤酒、汽水、咖啡或茶。羅馬式薄餅餅底以 Dalla Giovanna 麵粉、意大利礦泉水搓製而成，富有麥香。薄餅分為茄醬底及非茄醬底兩大類，自家製作的茄醬指定選用來自坎帕尼亞（Campania） 的「聖馬札諾番茄」 （San Marzano DOP tomato），其肉質厚實，鮮甜微酸，果膠多而不易熬至出水，被認為是製作茄汁的最佳品種。
 
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

Pizza Hour 優惠 - $158 可享瑪格麗特薄餅配葡萄酒

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

五種芝士 Cinque Formaggi Pastorella $208

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

Giá 主打意大利家庭式小餐館風格，溫馨的室內設計配上半開放式廚房

 

　　除了 Fiorentina T 骨牛扒及羅馬式薄餅，手工意粉都值得品嘗，麵糰只選用意大利礦泉水、Dalla Giovanna 麵粉及意大利特黃蛋製作。意粉選項之中的肉醬，可配搭不同類型的意粉，肉醬意粉寬條麵肉醬以傳統方法煮製，分別用了意大利牛仔肉、意大利豬肉腸及牛下肩眼肉捲 3 種肉類，加入意大利番茄及蔬菜熬煮兩小時而成。
 

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

肉醬意粉寬條麵 $198 (下午特別餐牌 Afternoon Special)

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

手搓捲意粉每日新鮮製作，此款用手法搓成短身捲狀的意粉，質感煙韌而且十分掛汁
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

黑松露野菌及風乾火腿手搓捲意粉 $218

 

　　香燴牛仔肉、羅馬式炒牛仔肚亦是心水推介，選用來自皮埃蒙特 （Piedmont） 的著名牛仔品種 「法索納牛」（Fassona），牛肉脂肪少而肉質細嫩，牛肚仔細咀嚼甚至帶有奶香味。原條鱸魚每星期由意大利或法國空運到港，即叫即做，肉質鮮嫩。想食意大利全國不同農莊及生產商的出品或香港少見的款式冷切肉？餐廳定可滿足你的願望，不要忘了一嘗季節限定 – 水牛芝士伴意大利番茄，色彩繽紛的番茄均由意大利空運到港，大件的水牛芝士由意大利坎帕尼亞（Campania）直送，味蕾有如遊走意大利一趟！
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

羅馬式炒牛仔肚 $148
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

冷切肉拼盤 $248/3 款、$298/5 款
 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

原條海鱸魚 $398

 

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998 歎 1.2KG T 骨牛扒＋13 吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉

季節限定 – 水牛芝士伴意大利番茄 $358

 

Giá Trattoria Italiana

地址︰灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 1 樓 111-113 號舖

營業時間︰12pm – 10:30pm

查詢︰ 6611 6252

https://www.giatrattoriaitaliana.com/

 

Tags:#美食情報#美食優惠#Giá Trattoria Italiana#灣仔#意大利菜
Add a comment ...Add a comment ...
麥當勞優惠︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29
更多搵食地圖文章
麥當勞優惠︱脆辣雞腿飽套餐勁減至$34＋限時雙倍積分＋麥樂雞餐最平$29

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
226
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處