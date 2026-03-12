機場快綫6大優惠︱的士轉乘半價＋樂悠咭半價優惠＋搶香港國際七人欖球決賽日門票

準備假期出行，搭機場快綫有6大優惠，包括參加MTR Mobile舉辦搶飛活動，有機會獲得七欖門票！想實際平啲搭機鐵，留意的士轉乘半價、樂悠咭半價、2至4人同行購買單程團體票優惠，到機場接親友回港則可配搭免費港鐵接駁及即日回程免費優惠！

優惠一︰香港國際七人欖球門票搶飛

全城引頸以待的體育盛事「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」（七欖）將於4月熱血上演！2026年3月15日至28日，合資格的MTR Mobile 會員只要使用已連結至 MTR Mobile 賬戶的八達通，乘搭機場快綫往返機場站及香港站／九龍站／青衣站（起點站或終點站必須為機場站） 一次，即可參加2026年4月2日於MTR Mobile內舉辦的搶飛活動，有機會免費獲得4月19日七欖決賽日門票，名額有限，先搶先得。鐵粉球迷們記得預先於MTR Mobile完成八達通連結設定啦！

「搭機場快綫搶香港國際七人欖球賽門票」

乘車日期︰2026年3月15日至28日

搶飛日期︰2026年4月2日中午12時正開始

獎品︰「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」門票2張（只限2026年4月19日入場）

獎品數量︰40套（每套2張）

https://www.mtr.com.hk/en/customer/main/airport-express-hk-sevens-ticket.html

優惠二︰的士轉乘半價

2026年3月12日起至2026年9月11日，乘客只需於入閘前，於機場快綫香港站、九龍站或青衣站客務中心出示即日HK$50或以上的士收據，即可享八達通車費半價優惠前往機場站，每張的士收據最多可供5位乘客享用優惠。以香港站為例，成人享半價車費僅HK$60，5人同行總共慳HK$300，而從青衣站出發，成人車費半價只需HK$36.5，小童更低至HK$18.2，唔駛擔心路面情況，時間又好預，去機場更輕鬆。於3月15日至28日期間搭機場快綫，仲可以參與MTR Mobile內舉辦的搶飛活動，有機會獲得七欖門票一套（共2張）。優惠只適用於使用八達通之乘客。

• 成人（12歲或以上）往機場八達通半價車費

香港站$60.0、九龍站$52.5、青衣站$36.5

• 小童（3至11歲）八達通半價車費

香港站$30、九龍站$26.2、青衣站$18.2

https://www.mtr.com.hk/en/customer/tickets/ael_taxi.html

優惠三︰樂悠咭半價優惠

由2026年3月2日起至5月3日，60歲或以上持有效樂悠咭的乘客更可享八達通車費半價優惠，乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場。

樂悠咭持有人（60歲或以上）八達通半價車費︰香港站$60、九龍站$52.5、青衣站$36.5

優惠四︰團體票每位低至$42.5

即日起至 2026年8月31日，2至4人同行購買單程團體票，享用每人低至 HK$42.5 的優惠票價（以青衣站4人同行計），不論往機場或由機場返回市區同樣適用。

優惠五︰港鐵出行可配搭免費港鐵接駁

只需於同一天使用同一張八達通轉乘港鐵可再享免費接駁服務，出發時先乘港鐵到香港、九龍或青衣站再轉乘機場快綫前往機場，而回程則先乘機場快綫返回市區再轉乘港鐵至任何港鐵站（包括羅湖站及落馬洲站），即可享免費港鐵接駁服務（輕鐵、港鐵巴士及東鐵綫頭等除外），慳錢又慳時間。

優惠六︰即日回程免費優惠

如果是接機送機，需於同日使用同一張八達通即日往返市區車站(香港、九龍或青衣站)及機場站，即享免費回程優惠（不包括博覽館站）。

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/tickets/more_airport_express.html