歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？
國際評論

伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　美國總統特朗普雖聲稱美以對伊朗的戰爭很快便會結束，但明眼人一看便知局面不會這麼簡單。美以兩國政府已經跟伊朗政府與人民結下血仇，美以無法控制伊朗，戰爭怎可能說結束便結束？

 

　　這場本絕不應發生的戰事如何發展下去，深刻地影響地緣政治的權力轉移及全球能源經濟，我們有必要盯著看著，想辦法趨吉避凶。

 

伊打消耗戰，美速戰速決策略失敗

 

　　先要把一些基本事實弄清楚。這並不容易，雙方交戰，對己方都是報喜不報憂，對敵人一方，則說成是一敗塗地，急著跪地求饒。平常控制得沒有這麼緊的資訊流通，也會被策略性的管控著，在此情況下，假消息充斥，我們倒是要多加印證才能減少誤判。

 

　　舉個例子，各國的社交媒體及不少資訊平台都有流傳，以色列賴以取得食水的重要來源索雷克海水化淡廠，已被伊朗導彈炸掉，我fact check（事實查核）了一下，發現是假消息的概率不低。但摧毁以色列的民生設施確可以是伊朗的選項，我甚至懷疑散布於全球對美以不滿的網民，靠散布一些假消息來提醒伊朗可以怎樣做。

 

伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？筆者指，摧毁以色列的民生設施確可以是伊朗的選項。圖為以色列中部上空出現從伊朗發射的飛彈。（AP）

 

　　消息雖頗多噪音，但只要小心分析求證，不理會一些吹噓，我們尚可作出不少較可靠的判斷。今回最使人印象深刻的是，伊朗改了領導層後，一洗猶豫不決、被內奸滲透的頹風，她有板有眼符合兵法之道的反擊，使人刮目相看。

 

　　伊朗是導彈與無人飛機的大國，它們的精準度及威力，比不過美以，突破美以薩德反導系統的防衞不易，但伊朗懂得自己優勢，把低成本且數量眾多的無人機及並不那麼先進的導彈先發出去，耗掉了大量美以的攔截導彈，後者成本比伊朗的付出往往高出以百倍計，在經濟上是完全不對稱的被消耗，更有甚者，美以的防衞彈藥被耗掉後，產能嚴重不足，補充緩慢，伊朗的襲擊到來，也只能逆來順受。

 

欲伊朗政權更迭，美以算盤打不響

 

　　美國派到中東的航母不但要退避三舍，還打算把部署在南韓的薩德系統搬過去多充撐一會，連美國自己的議員也要求其政府解釋武器的成本問題。以色列的特拉維夫被毀嚴重，美國在巴林等地的中東補給基地及大使館亦受重創，稱霸多年的美國何時這麼狼狽過？這次是被伊朗找出了他們的死穴。

 

　　美國和以色列向伊開戰的根本目的是想製造政權更迭，換上自己的傀儡領導伊朗，所以一方面中情局及摩薩德兩個特務機構在伊朗煽動反政府活動，另一方面又靠經濟制裁去製造伊朗人民對政府的不滿，又以為刺殺伊朗的領導人後，民眾便會揭竿起義，所以認為戰事很快便可結束。

 

　　此種判斷顯然錯得離譜，伊朗的繼任人穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是被炸死的前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子，此人據說一早便擔任領導層工作，且懷有國仇家恨，對美以一定強硬，而且美以炸死百多名無辜女學生已引起伊朗人的眾怒。美以又兵力不足，不會揮軍佔領伊朗，改變伊朗政權變得比從前更遙不可及，美以的戰略是全面失敗了。

 

　　美國民間對這場戰爭反對率遠高於贊同率，就算是特朗普的基本盤選民也不由質疑，為何美國似被以色列這外國政府牽著鼻子走，不顧美國利益，用納稅人的錢替以色列打仗？特朗普政府拋出的一個答案，竟是宣揚以色列是上帝的選民，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）甚至認為整個中東都是屬於以色列的上帝應許之地。此種扯著紅旗反紅旗，掛著宗教名義行不義的行為，我們不禁要問，「十誡」中你們犯了多少的誠？「毋殺人」、「毋貪他人財物」、「毋偷盜」、「毋妄證」，還有其他，你們有膽量冒充自己是替天行道嗎？

 

　　局勢會如何發展下去？伊朗尚未有足夠實力擊潰美國，但已證明她有能力打殘以色列。摧毀以色列卻不大可能，以色列有核武，因為宗教理由，伊朗過去不願搞核武，但新人事新形勢，我不敢排除其仿效北韓，弄出核武美國便再不敢動她。伊朗更傾向中俄，與美以為敵，卻是大概率之事。沒有中國，她的經濟復元，舉步維艱。

 

美應急流勇退，惟難脫中東泥沼

 

　　以色列元氣大傷，在加沙問題上已把自己在國際上孤立了，現時又暴露出自己可被打殘的弱點；其防衞系統不可恃。她未來日子不好過。

 

　　美國最理性的策略是急流勇退，早點為自己的鹵莽止蝕。特朗普是死要面子之人，他當然會自我吹噓，說自己贏得太多了，贏得麻木了，不妨仁慈一下，不把伊朗趕盡殺絕。不過，他走這條路也有困難，美國整個政圈，包括國會，早被以色列的游說集團把持，以色列不會容許美國從中東脫身的，所以美國繼續泥足深陷、有苦說不出的機會更大。伊朗問題解決不了。

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

【知識庫】那些板塊對戰爭有抗跌力？

 

　　－國防/軍工股：政府定單激增，收益可預測。

　　－能源股：供應中斷或短缺會推升油價，需求穩定。

　　－工業製造/原材料股：戰爭物資生產，商品價格上漲。

　　－公用事業股：電水煤氣等必需服務，收益受監管，避險首選。

　　－消費必需品：食品飲料日用品需求不變，戰時維持銷售穩健。

　　－高息股：現金流穩定且定期派息，提供「股息緩衝」效應。

 

（本文原載於3月13日《香港經濟日報》） 

Tags:#伊朗#伊朗美以衝突#特朗普#戰爭#軍事戰略#地緣政治#能源經濟#以色列#代理人戰爭#中東#國防工業#股票和投資#國家安全#國際關係#宗教和政治#中東戰爭#中東戰火#中東局勢#雷鳴天下#消耗戰
Add a comment ...Add a comment ...
美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯
更多雷鳴天下文章
美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
228
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處