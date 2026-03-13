伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？

美國總統特朗普雖聲稱美以對伊朗的戰爭很快便會結束，但明眼人一看便知局面不會這麼簡單。美以兩國政府已經跟伊朗政府與人民結下血仇，美以無法控制伊朗，戰爭怎可能說結束便結束？

這場本絕不應發生的戰事如何發展下去，深刻地影響地緣政治的權力轉移及全球能源經濟，我們有必要盯著看著，想辦法趨吉避凶。

伊打消耗戰，美速戰速決策略失敗

先要把一些基本事實弄清楚。這並不容易，雙方交戰，對己方都是報喜不報憂，對敵人一方，則說成是一敗塗地，急著跪地求饒。平常控制得沒有這麼緊的資訊流通，也會被策略性的管控著，在此情況下，假消息充斥，我們倒是要多加印證才能減少誤判。

舉個例子，各國的社交媒體及不少資訊平台都有流傳，以色列賴以取得食水的重要來源索雷克海水化淡廠，已被伊朗導彈炸掉，我fact check（事實查核）了一下，發現是假消息的概率不低。但摧毁以色列的民生設施確可以是伊朗的選項，我甚至懷疑散布於全球對美以不滿的網民，靠散布一些假消息來提醒伊朗可以怎樣做。

筆者指，摧毁以色列的民生設施確可以是伊朗的選項。圖為以色列中部上空出現從伊朗發射的飛彈。（AP）

消息雖頗多噪音，但只要小心分析求證，不理會一些吹噓，我們尚可作出不少較可靠的判斷。今回最使人印象深刻的是，伊朗改了領導層後，一洗猶豫不決、被內奸滲透的頹風，她有板有眼符合兵法之道的反擊，使人刮目相看。

伊朗是導彈與無人飛機的大國，它們的精準度及威力，比不過美以，突破美以薩德反導系統的防衞不易，但伊朗懂得自己優勢，把低成本且數量眾多的無人機及並不那麼先進的導彈先發出去，耗掉了大量美以的攔截導彈，後者成本比伊朗的付出往往高出以百倍計，在經濟上是完全不對稱的被消耗，更有甚者，美以的防衞彈藥被耗掉後，產能嚴重不足，補充緩慢，伊朗的襲擊到來，也只能逆來順受。

欲伊朗政權更迭，美以算盤打不響

美國派到中東的航母不但要退避三舍，還打算把部署在南韓的薩德系統搬過去多充撐一會，連美國自己的議員也要求其政府解釋武器的成本問題。以色列的特拉維夫被毀嚴重，美國在巴林等地的中東補給基地及大使館亦受重創，稱霸多年的美國何時這麼狼狽過？這次是被伊朗找出了他們的死穴。

美國和以色列向伊開戰的根本目的是想製造政權更迭，換上自己的傀儡領導伊朗，所以一方面中情局及摩薩德兩個特務機構在伊朗煽動反政府活動，另一方面又靠經濟制裁去製造伊朗人民對政府的不滿，又以為刺殺伊朗的領導人後，民眾便會揭竿起義，所以認為戰事很快便可結束。

此種判斷顯然錯得離譜，伊朗的繼任人穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是被炸死的前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子，此人據說一早便擔任領導層工作，且懷有國仇家恨，對美以一定強硬，而且美以炸死百多名無辜女學生已引起伊朗人的眾怒。美以又兵力不足，不會揮軍佔領伊朗，改變伊朗政權變得比從前更遙不可及，美以的戰略是全面失敗了。

美國民間對這場戰爭反對率遠高於贊同率，就算是特朗普的基本盤選民也不由質疑，為何美國似被以色列這外國政府牽著鼻子走，不顧美國利益，用納稅人的錢替以色列打仗？特朗普政府拋出的一個答案，竟是宣揚以色列是上帝的選民，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）甚至認為整個中東都是屬於以色列的上帝應許之地。此種扯著紅旗反紅旗，掛著宗教名義行不義的行為，我們不禁要問，「十誡」中你們犯了多少的誠？「毋殺人」、「毋貪他人財物」、「毋偷盜」、「毋妄證」，還有其他，你們有膽量冒充自己是替天行道嗎？

局勢會如何發展下去？伊朗尚未有足夠實力擊潰美國，但已證明她有能力打殘以色列。摧毀以色列卻不大可能，以色列有核武，因為宗教理由，伊朗過去不願搞核武，但新人事新形勢，我不敢排除其仿效北韓，弄出核武美國便再不敢動她。伊朗更傾向中俄，與美以為敵，卻是大概率之事。沒有中國，她的經濟復元，舉步維艱。

美應急流勇退，惟難脫中東泥沼

以色列元氣大傷，在加沙問題上已把自己在國際上孤立了，現時又暴露出自己可被打殘的弱點；其防衞系統不可恃。她未來日子不好過。

美國最理性的策略是急流勇退，早點為自己的鹵莽止蝕。特朗普是死要面子之人，他當然會自我吹噓，說自己贏得太多了，贏得麻木了，不妨仁慈一下，不把伊朗趕盡殺絕。不過，他走這條路也有困難，美國整個政圈，包括國會，早被以色列的游說集團把持，以色列不會容許美國從中東脫身的，所以美國繼續泥足深陷、有苦說不出的機會更大。伊朗問題解決不了。

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【知識庫】那些板塊對戰爭有抗跌力？

－國防/軍工股：政府定單激增，收益可預測。

－能源股：供應中斷或短缺會推升油價，需求穩定。

－工業製造/原材料股：戰爭物資生產，商品價格上漲。

－公用事業股：電水煤氣等必需服務，收益受監管，避險首選。

－消費必需品：食品飲料日用品需求不變，戰時維持銷售穩健。

－高息股：現金流穩定且定期派息，提供「股息緩衝」效應。

（本文原載於3月13日《香港經濟日報》）