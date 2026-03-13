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美伊相繼釋放「停戰消息」
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美伊相繼釋放「停戰消息」

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　本周一（9日）文末謂為何伊朗會成今仗的劊子手，昨（12日）文指美以伊之戰的停戰鍵操在伊朗手，伊朗總統就提出結束戰爭三大必要條件：承認伊朗的合法權利、美以支付戰爭賠償，並由國際社會提供防止未來侵略行為的堅定保障。

 

　　在國際能源署宣布釋放4億桶原油儲備後，國際原油仍繼續大漲。周三（11日）WTI原油期貨收報每桶87.25美元，漲4.6%；布油期貨收報91.98美元，漲4.8%。周四WTI原油期貨向上觸及90美元，日內上漲4.9%。

 

　　3月11日，國際能源署32個成員國一致同意，將其緊急儲備中的4億桶石油投入市場，規模超2022年俄烏衝突爆發時釋放的1.82億桶的兩倍。

 

　　白宮表示，將動用美國戰略石油儲備來緩解因伊朗戰爭而飆升的油價。美國將從戰略石油儲備中釋放1.72億桶石油。德國將釋放近2000萬桶石油儲備；英國將貢獻1350萬桶石油；南韓將釋放2246萬桶戰略石油儲備。

 

　　伊朗重申其對霍爾木茲海峽的絕對管轄權，聲稱美國及其夥伴已失去通過霍爾木茲海峽的權利。之前伊朗方面表示，「Express Room」號船隻為以色列所有，懸掛利比里亞旗。因無視警告，11日當天早晨遭伊朗炮火擊中並被逼停航。此前，多名知情人士透露，自戰事爆發以來，停在海峽附近的商船油輪幾乎每天請求美軍護航，但均被後者以風險太高為由拒絕。

 

美伊相繼釋放「停戰消息」霍爾木茲海峽（NASA衛星圖片）

 

 

　　霍爾木茲海峽承載著全球約四分之一的海上石油貿易、全球約三分之一的海運化肥貿易。衝突升級後，該海峽的船舶單日通行量一度驟降約97%。航運受阻已迅速影響能源市場。2月27日至3月9日期間，作為歐洲天然氣基準的荷蘭TTF天然氣期貨價格上漲約74%，布油期貨價格上漲約27%。

 

　　看明白？環球石油供應，只有在伊朗鬆手，才可有解。一日伊朗不鬆手，油價上見150、200美元不為奇。油價上這高位，不少航空公司將蝕虧，要停航。另要注意以色列總理內塔尼亞胡，已三日未露面，死了？（編按：內塔尼亞胡本港時間周五（13日）凌晨舉行伊朗戰爭以來首次記者會，指伊新最高領袖穆傑塔巴是「伊斯蘭革命衛隊的傀儡」）

 

美伊相繼釋放「停戰消息」

美伊相繼釋放「停戰消息」

美伊相繼釋放「停戰消息」

美伊相繼釋放「停戰消息」

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美伊相繼釋放「停戰消息」

美伊相繼釋放「停戰消息」

美伊相繼釋放「停戰消息」

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#伊朗與美國衝突#戰爭#石油價格#國際能源署#戰略石油儲備#霍爾木茲海峽#以色列#內塔尼亞胡#伊朗#美國#德國#英國#南韓#中東#中東戰爭#中東局勢#中東戰火
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