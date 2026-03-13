美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

近期食lunch有咩新選擇？大快活阿活咖喱系列升級全新食材大蝦、豬軟骨、雜扒新登場，嗜辣的朋友可免費加辣，甚至加$5挑戰「神痺辣版」衝擊味蕾醒神。另外，南記粉麵艇仔粉強勢回歸，$58套餐已包大地魚湯底配自家製叉燒、招牌春卷及魚片及特飲，會員更可以積分或優惠價換購水泡春卷吊飾或魚片小姐小物袋，好可愛！

大快活「阿活咖喱」一直有唔少Fans支持，最近加入新食材的升級版「阿活咖喱」系列$50起就食到，包括阿活咖喱大蝦飯（只限晚市）、阿活咖喱豬軟骨飯（午市及晚市）與阿活咖喱雜扒飯（午市及晚市）晚市更可以套餐價$61起選配是日啫喱杯或香煎薄餅及飲品。嗜辣的朋友，可一試「免費加辣」的死神辣醬卡羅來納死神辣椒粉（Carolina Reaper），想越級挑戰更可額外加$5升級至「神痺辣版」！

晚市限定的「阿活咖喱大蝦飯」，特選鮮甜大蝦，讓馥郁的香料氣息深度滲透飽滿蝦肉，每一口均綻放極致的海洋鮮味。另一方面，為滿足追求「啖啖肉」豐盛感的食客，大快活同步推出「阿活咖喱豬軟骨飯」及「阿活咖喱雜扒飯」，前者將豬軟骨慢火細燉口感軟嫩入味，而則咖喱雜扒飯則集合牛肉漢堡、嫩滑雞扒及珍寶腸啖啖肉，大滿足！

阿活咖喱大蝦飯（只限晚市）單點$62、配凍綠茶/熱飲/汽水$68

配是日啫喱杯/香煎薄餅及凍綠茶/熱飲/汽水 $73

阿活咖喱豬軟骨飯（午市及晚市）單點$50 、配凍綠茶/熱飲/汽水: $56

配是日啫喱杯/香煎薄餅及凍綠茶/熱飲/汽水 $61

阿活咖喱雜扒飯（牛肉漢堡+雞扒+珍寶腸）（午市及晚市）單點$53、配凍綠茶/熱飲/汽水: $59

配是日啫喱杯/香煎薄餅及凍綠茶/熱飲/汽水 $64

南記粉艇仔粉套餐$58

南記粉麵「艇仔粉」回歸，今次更加入自家製叉燒搭配脆炸銀魚仔、南記招牌春卷及魚片等經典配料，三餸配大地魚湯底，飽肚大滿足！唔夠飽又鍾意食香口小食，椒鹽酥炸魚腐及椒鹽酥炸魷魚鬚一定啱你，椒鹽點綴勁惹味，配以芒果冷泡鐵觀音好解渴。

「艇仔粉」套餐(包括「艇仔粉」自家製叉燒雙拼自由選及一杯芒果冷泡鐵觀音）套餐價$58起

椒鹽酥炸魚腐加配價$14 (原價 $24 )、椒鹽酥炸魷魚鬚加配價$22 (原價 $39)

芒果冷泡鐵觀音其他套餐加配價 $7（原價$23起）

另外，南記新推出毛毛系列：水泡春卷仔吊飾、魚片小姐小物袋，即日起會員可以800分換領或凡惠顧「艇仔粉」套餐加$20換購。