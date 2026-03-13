歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

海灣戰事陷入多方博弈
世事政情 威少看世界

海灣戰事陷入多方博弈
ETF攻略

金價强勢反彈 恒生黄金ETF可部署？
搭機安全警示|前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命
醫學通識 健康解「迷」

搭機安全警示|前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋
美食情報
美食優惠

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:大快活、南記

　　近期食lunch有咩新選擇？大快活阿活咖喱系列升級全新食材大蝦、豬軟骨、雜扒新登場，嗜辣的朋友可免費加辣，甚至加$5挑戰「神痺辣版」衝擊味蕾醒神。另外，南記粉麵艇仔粉強勢回歸，$58套餐已包大地魚湯底配自家製叉燒、招牌春卷及魚片及特飲，會員更可以積分或優惠價換購水泡春卷吊飾或魚片小姐小物袋，好可愛！

 

　　大快活「阿活咖喱」一直有唔少Fans支持，最近加入新食材的升級版「阿活咖喱」系列$50起就食到，包括阿活咖喱大蝦飯（只限晚市）、阿活咖喱豬軟骨飯（午市及晚市）與阿活咖喱雜扒飯（午市及晚市）晚市更可以套餐價$61起選配是日啫喱杯或香煎薄餅及飲品。嗜辣的朋友，可一試「免費加辣」的死神辣醬卡羅來納死神辣椒粉（Carolina Reaper），想越級挑戰更可額外加$5升級至「神痺辣版」！

 

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

 

　　晚市限定的「阿活咖喱大蝦飯」，特選鮮甜大蝦，讓馥郁的香料氣息深度滲透飽滿蝦肉，每一口均綻放極致的海洋鮮味。另一方面，為滿足追求「啖啖肉」豐盛感的食客，大快活同步推出「阿活咖喱豬軟骨飯」及「阿活咖喱雜扒飯」，前者將豬軟骨慢火細燉口感軟嫩入味，而則咖喱雜扒飯則集合牛肉漢堡、嫩滑雞扒及珍寶腸啖啖肉，大滿足！

 

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

阿活咖喱大蝦飯（只限晚市）單點$62、配凍綠茶/熱飲/汽水$68
配是日啫喱杯/香煎薄餅及凍綠茶/熱飲/汽水 $73

 

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

阿活咖喱豬軟骨飯（午市及晚市）單點$50 、配凍綠茶/熱飲/汽水: $56
配是日啫喱杯/香煎薄餅及凍綠茶/熱飲/汽水 $61

 

 

 

　　

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

阿活咖喱雜扒飯（牛肉漢堡+雞扒+珍寶腸）（午市及晚市）單點$53、配凍綠茶/熱飲/汽水: $59 
配是日啫喱杯/香煎薄餅及凍綠茶/熱飲/汽水 $64 

 

南記粉艇仔粉套餐$58

 

　　南記粉麵「艇仔粉」回歸，今次更加入自家製叉燒搭配脆炸銀魚仔、南記招牌春卷及魚片等經典配料，三餸配大地魚湯底，飽肚大滿足！唔夠飽又鍾意食香口小食，椒鹽酥炸魚腐及椒鹽酥炸魷魚鬚一定啱你，椒鹽點綴勁惹味，配以芒果冷泡鐵觀音好解渴。

 

　　

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

「艇仔粉」套餐(包括「艇仔粉」自家製叉燒雙拼自由選及一杯芒果冷泡鐵觀音）套餐價$58起

 

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

椒鹽酥炸魚腐加配價$14 (原價 $24 )、椒鹽酥炸魷魚鬚加配價$22 (原價 $39)

 

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

芒果冷泡鐵觀音其他套餐加配價 $7（原價$23起）

 

　　另外，南記新推出毛毛系列：水泡春卷仔吊飾、魚片小姐小物袋，即日起會員可以800分換領或凡惠顧「艇仔粉」套餐加$20換購。

 

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋

Tags:#美食優惠#美食情報#大快活#阿活咖喱#南記粉麵
Add a comment ...Add a comment ...
蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠
更多搵食地圖文章
蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
226
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處