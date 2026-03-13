鄭少秋珍貴片段流出｜「紙板」身形現身活動，需工作人員攙扶

79歲的鄭少秋神隱3年多。有傳因為他與首任妻子盧慧茹所生的大女鄭安儀於2023年10月在美國自殺身亡，他不堪喪女之痛，心情久久未能平復，不少人擔心他的身體狀況。去年許紹雄突然離世，鄭少秋送上花牌悼念。近日有粉絲在社交平台分享一段珍貴片段，可見鄭少秋現身影迷活動，身穿西裝的他消瘦不少，而且需要工作人員攙扶。

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鄭少秋昔日拍過不少經典劇集，包括《書劍恩仇錄》、《楚留香》等，飾演的大俠角色深入人心。近年則以《大時代》中的丁蟹一角再度成為代表作。由於他能演繹不同角色，被封為「扮嘢秋」。他擁有一班忠實粉絲，即使近年減產，仍然有人追隨。不過近年他鮮有出席公開活動，甚至行蹤沓沓，猶如「消失於人間」。同時，與沈殿霞所生的女兒鄭欣宜亦同樣低調，雖然偶爾出街會被粉絲「野生捕獲」。

2023年10月，鄭安儀因情所困自殺身亡，終年55歲。當地教會一度聯繫不上母親盧慧茹，曾透過媒體呼籲鄭少秋出面處理後事。鄭少秋透過現任妻子官晶華發聲，表示得知死訊後心情極度低落。

有傳鄭少秋喪女之痛打擊極重，令他漸漸減少社交活動，不少粉絲都擔心他的健康情況。從粉絲分享的片段中可見，鄭少秋出席粉絲見面會時身穿花紋西裝，身形消瘦如紙板，仍面帶笑容，不斷與現場人士握手。不過每到一處都需要工作人員攙扶，該片段拍攝於7年前，儘管狀態大不如前，但在粉絲眼中，他依然是風流倜儻的大俠模樣。

自2019年參演ViuTV劇集《詭探前傳》後，鄭少秋已沒有其他作品。2022年女兒鄭欣宜開演唱會時，他曾低調現身後台撐場。2023年初，他在機場與老友汪明荃巧遇，合照中仍見精神奕奕。去年底，許紹雄突然離世，他與官晶華送上花牌，但並未出席喪禮。

鄭欣宜（Joyce）於2023年舉行紅館演唱會後突然神隱，一度清空IG所有帖文，間中也有粉絲在街上巧遇她。2025年有傳她與寰亞唱片公司約滿，並簽約環球唱片打算復出。其後她參加內地歌唱節目《歌手2025》，但在演出前夕拍攝宣傳片時意外受傷後宣布退賽，跟著繼續神隱。直至今年2月，有人於西環見到她辦年貨，當時她打扮低調，身形比以前發福不少。