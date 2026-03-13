深圳好去處｜福田Starbucks變身夢幻粉紅玫瑰屋！復活假期北上打卡必到

對於香港人來說，Starbucks可能只是一個喝咖啡的地方，但如果在深圳呢，就會變成打卡的熱點了！因為最近國內Starbucks再次推出春季限定「玫瑰20」系列，除了飲品賣相漂亮之外，位於福田深業上城的分店更變身成為一幢粉紅色玫瑰屋，非常夢幻，女生們要把握機會去打卡，因為期間限定至4月6日！

這間「玫瑰屋」分店最有趣的地方，是屋頂有一個橫放的巨型Starbucks杯，數以百計的粉紅色玫瑰花，就好似從杯中「倒瀉」出來一樣，變成玫瑰花牆，十分夢幻！

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

（圖片來源：小紅書＠珠宝分享者）

店內外亦有多個打卡位，例如玫瑰花門、玫瑰花椅、巨型的玫瑰花傘等等，全部都是女生最愛的粉紅色！官方小紅書更指有「玫瑰花使」現場送花，但沒有列明時間，不知是開幕日限定，還是間中都會出現，收不收到靚仔玫瑰花「使者」送玩，就是看運氣了！

（圖片來源：小紅書＠树野春泽）

（圖片來源：小紅書＠Maggie的美好生活）

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

除了打卡布置，還有多款打卡飲品及甜品，包括「玫瑰20」拿鐵、「玫瑰20」美式、「玫瑰20」瑪奇朵、「玫瑰20」抹茶拿鐵及白桃慕斯蛋糕；更有大量玫瑰主題商品，喜歡粉紅色的女生們，絕對不要錯過！

（圖片來源：小紅書＠树野春泽）

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

（圖片來源：小紅書＠星巴克）

星巴克玫瑰20主題店

活動日期：即日至4月6日

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城3F

交通：地鐵10號線「冬瓜嶺」站，A出口步行約5-7分鐘