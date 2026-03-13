Xiaomi 17 Ultra｜Leica 2億像素長焦＋1吋主鏡頭，專業隨身相機定位再升級

小米在港發表全新17系列，當中以17 Ultra作為系列焦點，明顯把升級重心放在流動影像體驗之上。新機延續與 Leica 的深度合作，主打更完整的焦段覆蓋、更高規格的影片拍攝功能，以及更輕薄的機身設計，進一步推向專業隨身相機的定位。

香港推出的17 Ultra分別提供512GB 及1TB兩個版本。手機設計延續系列一貫的高級感，採用更簡潔俐落的全平面機身，配合重新調整的鏡頭Deco與極窄邊框，令視覺更見平衡，並提供白、黑及星空綠三款配色。機身設有立體聲雙揚聲器，支援IP68 防塵防水，熒幕用上Xiaomi Shield Glass 3.0，機背則以Corning Gorilla Glass 7i保護，兼顧旗艦機應有的質感與耐用度。

17 Ultra熒幕上方設有5,000萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

手機採用更簡潔俐落的全平面機身設計，配合重新調整的鏡頭 Deco與極窄邊框，令視覺更見平衡。

17 Ultra配備Leica三主攝鏡頭，其中5,000萬像素主鏡採用1吋Light Fusion 1050L感光元件。

17 Ultra採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，配合16GB LPDDR5X記憶體及UFS 4.1儲存，安兔兔測試分數有373萬，效能頂級。熒幕則為2,608 x 1,200解像度的6.9吋 Xiaomi HyperRGB OLED，支援1-120Hz LTPO刷新率、3,500nits峰值亮度、HDR10+及Dolby Vision顯示。續航方面，手機內置6,000mAh小米澎湃電池，支援 90W 有線及50W無線HyperCharge快充。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

USB Type-C介面設於機底，支援90W有線HyperCharge快速充電。

17 Ultra支援雙卡雙待，更支援eSIM功能。

整個系列設有白、黑及星空綠三款配色。

小米也推出了限量版Leica Leitzphone，功能上主要分別是鏡頭圓環用上可轉動設計，相機也加入了Leica M9及Leica M3攝影風格。

17 Ultra 最大賣點是攝影系統，5,000萬像素主鏡採用1吋Light Fusion 1050L感光元件，支援LOFIC HDR技術，可進一步提升高光與暗位並存場景下的畫面層次。長焦部分則是今代重點，採用二億像素Leica 75-100mm長焦鏡頭，支援機械光學變焦，並可延伸至400mm等效焦距，提供更大的攝影彈性。至於超廣角鏡頭亦為5,000 萬像素，形成相當完整的全焦段拍攝配置。

17 Ultra 的相機介面與上代分別不大，但受惠於二億像素Leica 75-100mm長焦鏡頭鏡頭，支援機械光學變焦。

提供不同的AI圖片處理功能，包括AI擴圖及魔法消除等。

17 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試分數有373 萬，效能頂級。

主鏡採用1吋Light Fusion 1050L感光元件，提供極高的動態範圍。

二億像素長焦鏡頭拍攝的夜景相片也有很高的影像質素。

影片拍攝同樣是17 Ultra 的主攻方向。手機支援8K 30fps錄影，亦可拍攝4K 60fps 及4K 120fps影片，並支援Dolby Vision及Log影片錄製，甚至加入ACES色彩編碼系統，照顧對後期調色及畫面一致性有要求的進階用家。配合新推出的專業攝影套裝，用家可額外獲得更完整的手感與操控，有媲美傳統相機的攝影體驗。

總結

17 Ultra的定位十分清晰，就是以更完整的Leica影像體驗作核心，再配合高階屏幕、旗艦效能與大電池，鎖定對拍攝要求較高的高端用家。順帶一提，在3月22日前購買17 Ultra，更可獲贈專業攝影套裝及價值＄4,115的本地星級服務。

作業系統：Xiaomi HyperOS 3

處理器：Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核心

記憶體：16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：2,608 x 1,200像素，6.59吋多點觸控Xiaomi HyperRGB OLED

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡頭 + 2億像素長焦 + 5,000萬像115°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置 6,000mAh

體積：162.9 x 77.6 x 8.29毫米

重量：218.4克（黑色及白色）/ 219克（星空綠）

售價：$9,299 (512GB) / $9,999 (1TB)

查詢：小米 3077 3620



