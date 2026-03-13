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商業英語生存技能｜Virtual Office時代必學溝通術，掌握跨國團隊協作機會
辦公室求生術

商業英語生存技能｜Virtual Office時代必學溝通術，掌握跨國團隊協作機會

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語教室

　　你有沒有發現，身邊愈來愈多人「在家工作」？或者公司的同事散落在新加坡、倫敦、紐約？疫情過後，全球的工作模式徹底改變了。混合辦公、遙距團隊、跨國協作，已經從「特別安排」變成「新常態」。

 

商業英語生存技能 │ Virtual Office時代，如何獲跨國團隊協作機會？必學全新溝通術

Credit: https://stock.adobe.com/

 

　　最近不少朋友轉工，面試時被問到的第一條問題往往是：「你能夠適應我們跨國團隊的工作模式嗎？」或者「你之前有沒有管理過遙距團隊的經驗？」這說明了甚麼？說明懂得在virtual office（虛擬辦公室）中有效溝通，已經成為職場必備技能。當你的同事身處不同時區，當每次會議都在Zoom或Teams上進行，當所有溝通都要依賴Slack或WhatsApp文字訊息，傳統的F2F溝通技巧已經不夠用。你需要一套全新的商業英語溝通策略，來應付這個虛擬辦公的新時代。

 

　　本周，筆者會從3個最實用的場景入手：「不同時區溝通的技巧」、「Online Meeting鏡頭前的專業表現」，以及「跨文化協作的注意事項」。每一part都會提供即學即用的例句，讓你在虛擬辦公室中溝通得更專業、更有效率。Let’s go!

 

第一部分：不同時區溝通的技巧

 

　　當團隊成員分佈在不同時區，你不能期望每次都能即時得到回覆。學會「異步溝通」的技巧，是虛擬協作的第一步。

 

例子1：

　　·    由於我們身處不同時區，我會將文件上傳到共享文件夾，你方便的時候可以查閱並留下評論。

　　As we are in different time zones, I will upload the documents to the shared folder for you to review and leave comments at your convenience.

 

例子2：

　　·    這個項目需要你在明天中午之前提供意見，以便我們趕及下週的截止日期。

　　We would need your input on this project by tomorrow noon, so that we can meet next week's deadline.

 

例子3：

　　·    為了避免遺漏任何細節，我會把所有討論重點總結在email裡，供大家參考。

　　To ensure nothing is missed, I will summarize the key discussion points in an email for everyone's reference.

 

例子4：

　　·    請在回覆時標註相關同事，確保他們也能收到最新資訊。

　　Please mention the relevant colleagues when you reply, to ensure they receive the latest information.

 

第二部分：Online Meeting篇——鏡頭前的專業表現

 

商業英語生存技能 │ Virtual Office時代，如何獲跨國團隊協作機會？必學全新溝通術

Credit: https://stock.adobe.com/

 

　　視像會議已經取代了大部分面對面會議。如何在鏡頭前清晰表達、有效引導討論，是一門新的學問。

 

例子5（會議開始時）：

　　·    在我們開始之前，請大家將麥克風調為靜音，以減少背景噪音。

　　Before we begin, please mute your microphones to minimize background noise.

 

例子6（遇到技術問題時）：

　　·    抱歉，我的連線有點不穩定。你剛才說的那部分，可以重複一次嗎？

　　Sorry, my connection is a bit unstable. Could you repeat the part you just mentioned?

 

例子7（引導討論時）：

　　·    我們只剩下15分鐘，我想總結一下目前達成的共識。

　　We only have 15 minutes left, so I would like to summarize the consensus we have reached so far.

 

例子8（結束會議時）：

　　·    我會把會議記錄和行動項目發送給大家。如有任何遺漏，請隨時讓我知道。

　　I will send out the meeting minutes and action items to everyone. Please let me know if I missed anything.

 

第三部分：跨文化協作篇——避免誤會的溝通智慧
 

商業英語生存技能 │ Virtual Office時代，如何獲跨國團隊協作機會？必學全新溝通術

Credit: https://stock.adobe.com/

 

　　與不同文化背景的同事合作，除了語言能力，還需要敏感度和溝通智慧。

 

例子9：

　　·    我明白這個建議可能與貴公司一貫的做法不同，我想了解一下你們的看法。

　　I understand this suggestion may differ from your company's usual practice. I would like to understand your perspective on this.

 

例子10：

　　·    為了確保我們的理解一致，我可否用自己的話複述一次你剛才提出的要求？

　　To ensure we are on the same page, may I paraphrase the requirements you just mentioned?

 

例子11：

　　·    在我們的文化中，這個手勢可能有不同的含義。為了避免誤會，我們還是用文字清楚說明吧。

　　This gesture might have a different meaning in our culture. To avoid misunderstanding, let's clarify it in writing.

 

例子12：

　　·    感謝你指出這個文化差異，我以後會多加注意。

　　Thank you for pointing out this cultural difference. I will pay more attention to it in the future.

 

　　虛擬辦公室不是一時的潮流，而是未來工作的主流模式。當愈來愈多企業採用混合辦公和跨國團隊協作，你的溝通能力就直接決定了你的職場競爭力。掌握以上這些商業英語表達方式，不只是為了「說得流利」，更是為了「說得有效」。下次當你要發送訊息給海外的同事，或者準備參與跨國團隊的online meeting時，不妨運用今天學到的技巧吧！你會發現，即使相隔千里，溝通依然可以順暢無阻，加油！

 

Tags:#商業英語#技能增值#職場英語#英語教學#學英文#語文增值#Virtual Office#在家工作#跨國合作#面試#職場技能
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