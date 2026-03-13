網絡熱話︱港鐵葵芳、葵興及荔景站《夜王》打卡位，買精品送$10優惠券＋電影海報

近期大熱電影《夜王》威力驚人，連葵芳站都改為「Franchesca」？港鐵社交平台最新帖文，指葵芳、葵興及荔景站牆壁，出現電影《夜王》打卡位！除了葵芳站「Franchesca」外，荔景站變身「Night King」，仲要去葵興站搵「葵兄」，令一眾網民十分驚喜，購買指定商品，更可以獲得$10優惠券及電影海報！

港鐵小編更留言，Franchesca本人今晚（3月13日）會親自到港鐵站打卡影相，而且今日（3月13日）有一日限定廣播「大家好，我係《夜王》嘅葵芳Franchesca，歡迎乘搭港鐵嚟呢個站，祝你有個愉快嘅旅程」。嘩嘩嘩，不得了，大家放工時不妨去睇睇！

《夜王》入面「葵芳」一角憑獨特的造型、口音成為網民討論焦點，繹演的蔡蕙琪成功彈出人氣爆燈。同時，不少網民大讚港鐵葵芳、葵興及荔景站《夜王》打卡位有創意，更留言「黃大仙下面會唔會放個土地？」，看來《夜王》一眾角色名字的發展潛力相當大！

大家打卡之餘，凡於葵芳站客務中心購買葵芳站名相關精品，可以獲得$10港鐵車站商店優惠券，以及電影海報一張（數量有限，送完即止），各位電影迷記得到場打卡，支持香港電影！