澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞
玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞
重塑安老院印象:從「制度化」到「幸福感」
輕鬆護老 安老職人

重塑安老院印象:從「制度化」到「幸福感」
開市Good Morning

解讀美聯儲會後聲明

Youtube Facebook Instagram
投票區
復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品
美食情報

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:九龍香格里拉

　　九龍香格里拉大堂酒廊的「香聚麵包」早餐放題自推出以來大獲好評，麵包迷如果還未試過，機會又來了！這次更加是「升級版」，除了麵包外，更可以任食沙律及湯品，更可以加錢配主菜及甜品，每款只是$18起！今次的「香聚麵包」午餐放題供應時間更橫跨復活節假期，趕快約朋友然後立即訂枱吧！

 

　　「香聚麵包」午餐放題將會供應超過10款手工麵包，款式涵蓋鹹甜風味，各具特色。重點推介全新登場的「咖喱包」，以香氣濃郁的日式咖喱作內餡，外層鬆軟，帶來暖心滋味。「酸種麵包」配忌廉芝士與蜂蜜，天然發酵的微酸與奶香、清甜交織出意想不到的驚喜。「卡布里沙律多士」以新鮮水牛芝士、番茄及羅勒組成，充滿意式風情；「芝士火腿意式三文治」外脆內軟，芝香四溢。

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

點推介全新登場的「咖喱包」，外層鬆軟，內餡是香氣濃郁的日式咖喱。

 

　　「蜂蜜牛油焦糖多士」同樣不能錯過—烘得金黃香脆的多士塗上蜂蜜牛油，焦糖脆面口感豐富且甜而不膩；或選擇升級版的「抹茶紅豆牛油英式鬆餅」，抹茶甘香與紅豆甜糯相輔相成。當然不少得深受客人喜愛的招牌「明太子法包」、經典「龍蝦蛋沙律多士」和「鹽可頌」，為傳統風味添上日式創意驚喜，完美配搭無限暢飲的夿萐咖啡（BACHA Coffee），包括西達摩山咖啡、1910咖啡、焦糖清晨咖啡及米蘭清晨咖啡，滿足不同客人的口味。 

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

「抹茶紅豆牛油英式鬆餅」，抹茶甘香與紅豆甜糯相輔相成。

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

無限暢飲的夿萐咖啡（BACHA Coffee），有多款口味可以選擇。

 

　　湯品方面，主廚精心挑選三款口味的暖心濃湯輪流供應，包括以大量龍蝦殼熬煮、濃郁鮮美的「龍蝦湯」、香甜綿滑的「粟米番薯湯」及經典意大利風味的「意式雜菜湯」，酸甜開胃，搭配自助沙律吧的新鮮時令蔬菜，為豐盛的麵包盛宴開啟完美序幕。 

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

香甜綿滑的「粟米番薯湯」，與牛油味香濃的牛角包簡直是絕配！

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

新增設的自助沙律吧，感覺好像比只吃麵包健康！

 

　　除了無限供應的自助餐區，食客更可以優惠價錢加配多款精緻主菜及甜品，昇華午餐味覺體驗。4款日式主菜各具風味：「日式漢堡扒」（另加$58）肉汁豐盈，配上特製醬汁，濃郁滋味令人滿足；「吉列豬扒咖喱」（另加$58）以金黃酥脆的吉列豬扒搭配香醇日式咖喱，是經典不敗的組合；「甘鯛柳配青豆醬及燉牛蒡」（另加$68）則以細膩魚肉與春日氣息濃郁的青豆醬互相輝映，盡顯主廚功架；「日式海膽忌廉意粉」（另加$88）以香濃醬汁包裹每條意粉，每一口皆充滿海膽的甘甜海洋風味，讓人回味無窮。 

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

日式漢堡扒

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

吉列豬扒咖喱

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

甘鯛柳配青豆醬及燉牛蒡

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

日式海膽忌廉意粉

 

　　復活節盛宴怎能沒有甜品？4款甜品選擇同樣誘人，包括質感輕盈軟綿且蛋香濃郁的「原味卷蛋」（另加$18）、「巴斯克芝士蛋糕」（另加$18）、口感滑嫩的「日式焦糖布丁」（另加$28）和「咖啡啫喱配CREMIA軟雪糕」（另加$38）──香濃咖啡啫喱與北海道CREMIA軟雪糕的細滑奶香形成絕妙對比，為春日午宴畫上完美句號。 

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

原味卷蛋

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

日式焦糖布丁

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

咖啡啫喱配CREMIA軟雪糕

 

「香聚麵包」午餐放題 

供應日期：2026年3月27日至4月12日的星期五至日及公眾假期限定 

地點：九龍香格里拉大堂酒廊 

時間：12nn-2:30pm

價格：每位$268（另收加一服務費 ） 

香格里拉精品店線上訂座：https://boutique.shangri-la.com/event.php?region=hk

備註：只限於香格里拉精品店網上提前預訂（3月16日起接受預訂）

 

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品

 

