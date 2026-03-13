盃賽抽好籤，賽程苦了阿仙奴；歐聯瀕出局，曼城有機衝英超

上星期足總盃，結果強隊悉數過關，賽果正路，尤其阿仙奴又再抽到好籤，但對槍手是否好事？

再看周中歐聯進入16強首回合，結果相當出人意表——英超六隊出擊，無一隊取勝：利物浦作客0:1負加拉塔沙雷；熱刺作客2:5負馬德里體育會；紐卡素主場1:1和巴塞隆拿；阿仙奴作客1:1和利華古遜；車路士作客2:5負巴黎聖日耳門；曼城作客0:3負皇家馬德里。

在英超長期被視作「世界第一聯賽」的情況下，六隊同輪零勝當然罕見；但賽果似乎提醒大家：來到歐聯淘汰賽，單靠聯賽競爭力與財力堆砌的優勢，並不足以保證結果。

歐聯賽事結束後，有體育媒體評語指出：英超強，是建立在密度與長跑；歐聯強，是建立在淘汰賽的精準與抗壓。這就證明為何過去30年，在歐聯封王的都是皇馬、巴塞和拜仁這三隊為主。

若只談輸贏，淘汰賽失手並不罕見；真正震撼之處，是曼城、熱刺與車路士同樣以三球差距或以上落敗，而且失球方式多帶有「崩盤」特徵：曼城在皇馬主場吞下0:3；車路士在王子公園球場輸2:5；熱刺作客馬體會同樣輸2:5。

英超六隊首回合2和4負，當中熱刺、曼城及車路士三隊要反勝，歷史上案例極少，屬高難度任務。

熱刺2:5負馬德里體育會，比分並非關鍵；關鍵是門將開賽15分鐘內連番犯錯，領隊在第17分鐘便作出換人決定，相當於是球隊提前出局的象征。

熱刺正選門將連番失誤，這種「自爆式」開局，在歐聯淘汰賽幾乎等於自判死刑。但當所有的球迷都指責門將的時候，其實最應該為此事負責的，應該是球隊管理人員，作客球場有任何特別之處，早應該提醒球員，不是出事才互相指責。

車路士作客巴黎聖日耳門，過程其實並非「全程捱打」：球隊曾兩度追平，但關鍵時刻門將處理失誤令對手反超，之後在尾段再失兩球，造成大比分落敗。而更關鍵是車路士年輕球員多，往往在賽場難以控制球隊節奏。

曼城0:3不敵皇家馬德里，結果本身已說明一切，但皇馬在實力高一班的情況下，竟然願意在主場採取防守策略，針對曼城長年排陣缺陷，轉換防守不夠快，皇馬做underdog 利用反擊大破對手，證明戰術思維更高層次。

英超球隊的整體強度與密度確實世界頂級，但各聯賽的班霸同樣具備強度，並且有更成熟的淘汰賽處理能力時，所謂「超班」往往就會被拉回到五五波，甚至被比下去。

每一次聯賽直路階段，少一條戰線，就多一兩天時間恢復；少一次遠征，就多一堂完整訓練。過往阿仙奴雲加何嘗不是年年1月賽事後，4線作戰，然後4線爭冠？但最終就是4線崩潰，最終一冠難求。

相較三場慘敗，阿仙奴作客1:1和利華古遜看似較理想，至少保住次回合回到酋長球場再決勝負的空間。

但同時亦要指出：阿仙奴並沒有在首回合建立優勢。利華古遜是德甲高水平組織型球隊，能用控球與高位逼搶迫使對手付出跑動成本；阿仙奴雖能在末段保持競爭力並拿到和局，但也未能展現「完全壓住對手」的級數差。

就形勢而言，英超六隊之中，首回合最「可控」的確只有兩支：阿仙奴作客1:1，仍有主場次回合；紐卡素主場1:1對巴塞隆拿，雖然次回合作客困難，但至少未被拉開差距。

相反，歐聯歷史上首回合落後三球或以上仍能反勝晉級的案例極少，英超球隊過去更只有極少數成功例子，意味曼城、車路士和熱刺的出線概率客觀上已大幅下調。

阿仙奴的問題不在於能否與利華古遜周旋，而在於「賽程成本」：歐聯16強次回合已定於3月中，若晉級，4月將會接上8強兩回合，對手應該是挪超邦迪。

同一時間，阿仙奴在足總盃亦已抽到8強作客修咸頓（4月4週末比賽）。 這意味若槍手在歐聯與足總盃都繼續前進，4月的「一週雙賽」幾乎不可避免；而任何一場加時、任何一次主力傷停、任何一場聯賽輪換失分，都可能把聯賽與曼城的爭冠道理推向危機。

阿仙奴接下來的賽程，將會影響他們能否奪冠，包括歐聯次回合（下週中）後接聯賽、再接足總盃8強（4月4日週末）、再接歐聯8強（4月上旬與中旬的兩回合）、再回到英超打硬仗，即是與曼城在第33輪的榜首對決。

英超賽程顯示，第33輪曼城主場對阿仙奴在2026年4月19日上演。

若曼城在歐聯因首回合0:3落後而最終出局（或提早無望），他們很可能回到「每週一賽」的備戰節奏；相反阿仙奴若在歐聯、足總盃都晉級，4月將要在盃賽與聯賽之間反覆切換，體能與訓練完整度都會被大受影響。

換言之，4月19日那場榜首大戰，除了球員能力與臨場發揮，更可能成為「賽程管理」的考驗，阿迪達是否可以控制到？

英超爭冠路上的最大變數，從來不是某一場硬仗的勝利，而是多線作戰帶來的累積消耗；相反，若曼城因歐聯形勢不利而回到單線節奏，追分的後勁反而更有力，阿仙奴會否重蹈過去幾年的覆轍，還看阿迪達的取捨了。