1周部署 | 曾啟邦：風險控制為上，Long-Short策略避單邊押注

嘉賓：瑭明算法投資董事 曾啟邦

中東戰火愈來愈趨持久之勢，恒指26000點失而復得、得而復失。瑭明算法投資董事曾啟邦於「一周部署」表示，地緣政治未見緩和，油價重上高位，市場對通脹憂慮升溫，壓制減息空間，港股明顯反彈乏力。

他認為，應採Long-Short策略避免單邊押注，Long端選擇圍繞AI概念的強勢股，Short端好多選擇，例如金融股、指數等。他特別提及，美國私募信貨市場流動性吃緊，多重夾擊下大市更不明朗，VIX稍後料抽升，因此應留意控制風險，建議油逢高沽出，但低買一搏則屬極高風險，只適宜小注。

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