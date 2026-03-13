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五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
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22/05/2026 - 24/05/2026
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中環海濱 AIA Vitality 公園｜恒基兆業地產成立 50 周年呈獻：「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」沉浸式藝術裝置於中環海濱登場！ 中環海濱 AIA Vitality 公園｜恒基兆業地產成立 50 周年呈獻：「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」沉浸式藝術裝置於中環海濱登場！
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1周部署 | 曾啟邦：風險控制為上，Long-Short策略避單邊押注
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1周部署 | 曾啟邦：風險控制為上，Long-Short策略避單邊押注

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：瑭明算法投資董事 曾啟邦

 

　　中東戰火愈來愈趨持久之勢，恒指26000點失而復得、得而復失。瑭明算法投資董事曾啟邦於「一周部署」表示，地緣政治未見緩和，油價重上高位，市場對通脹憂慮升溫，壓制減息空間，港股明顯反彈乏力。

 

　　他認為，應採Long-Short策略避免單邊押注，Long端選擇圍繞AI概念的強勢股，Short端好多選擇，例如金融股、指數等。他特別提及，美國私募信貨市場流動性吃緊，多重夾擊下大市更不明朗，VIX稍後料抽升，因此應留意控制風險，建議油逢高沽出，但低買一搏則屬極高風險，只適宜小注。

 

 

影片網址：https://youtu.be/IKHRFR8HiWM

 

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節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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Tags:#1周部署#曾啟邦#美股#港股#恒生指數#恒指#瑭明資本
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