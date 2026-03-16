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最近，我在郭釗的YouTube頻道上看了一條關於「AI芒格」的分享（見連結），這是我鮮有喜歡的AI生成節目。節目中，「AI芒格」分享了投資者應有的態度，其中一個關鍵點是：投資者要小心市場雜音。這一概念特別適合一般散戶，因為他們本來就不是全職投資者，時間和資源有限，如果盲目追逐市場噪音，很容易陷入被動和錯誤決策的陷阱。
理財智慧

與市場資訊保持適當距離

財識兼收
止凡
財識兼收

　　最近，我在郭釗的YouTube頻道上看了一條關於「AI芒格」的分享（見連結），這是我鮮有喜歡的AI生成節目。節目中，「AI芒格」分享了投資者應有的態度，其中一個關鍵點是：投資者要小心市場雜音。這一概念特別適合一般散戶，因為他們本來就不是全職投資者，時間和資源有限，如果盲目追逐市場噪音，很容易陷入被動和錯誤決策的陷阱。

 

　　回想風中追風曾在我的平台分享的一篇文章（見連結），他強調業餘投資者要有自知之明，與專業投資者進行零和博弈，實在是不智之舉。專業投資者擁有全職團隊、即時數據和深度分析工具，而散戶往往只能依賴接收海量且即時的消息來做決定。但這種方式不太可行，因為消息的質量和時效性往往被高估了，相反，散戶應該專注於長期策略，而不是追消息並關注短期波動。

 

　　那麼，如何具體避開市場雜音呢？首先，盡可能不去聽即市消息。坊間有些節目或股評人從早講到晚，或者在收市時評論一兩個小時。觀眾看似收到大量消息，但這些內容往往欠缺深度分析，缺乏真正的營養。而且，當消息傳到你耳朵時，其價值已經大打折扣，資訊不對稱的優勢通常屬於機構投資者。

 

與市場資訊保持適當距離

進行投資時應盡量避開市場雜音，否則易墮入陷阱。(Shutterstock)

 

　　其次，要警惕媒體的立場和偏頗。即使你從多個來源獲取資訊，也可能得出一致但卻偏頗的方向。舉一個近期例子，美國及以色列攻打伊朗，坊間消息出現兩極化，一邊說美以形勢大好，伊朗被「斬首」多個高官之後，潰不成軍，士氣低落，即將倒台，戰事很快結束；另一邊則宣稱伊朗不會投降，並以低價無人機與水雷應戰，採取高性價比的戰術，戰事將長期持續，甚至有指美軍航空母艦被擊沉，美以軍隊情況狼狽不堪，將會戰敗。

 

　　不同消息所反映出來的事實南轅北轍，哪邊是真？哪邊是假？全局真相如何？現代人最多只能透過Google、YouTube或AI工具搜尋，但這些工具也只是輔助用家從網上綜合資料，而網上充斥假消息，資料又真假難分。大數據和演算法更會加劇問題：你多看甚麼類型的內容，就會被餵送更多相關類型的內容，形成激進循環。如果投資者以此作為投資部署的依歸，後果可想而知。

 

　　然而，這並不意味著投資者要完全與市場脫節，相反，我們仍需了解市場的脈搏，對市場有一定認知，並關注投資項目的動向，否則，當重大事件發生時，你會一無所知。像是大型收購（例如恒生銀行的私有化）、大國戰事等，作為投資者，這些大事新聞不可不知。

 

　　這是否矛盾？其實不然，重點在於如何平衡：關注真正值得關注，且對你有重大影響的新聞。如果你有正常接觸一般資料渠道（如主流新聞網站或報紙），這些大事你是不會錯過的。然而，每分每秒追蹤YouTube上載、短時間內了解當刻發生的事情，只會令人疲倦。我寧可減少即時接收，讓消息流轉一下、沉澱一下。別跟車太貼，不要未經深入思考和分析就照單全收。

 

　　關鍵在於區分「噪音」與「訊號」。噪音是那些短暫、未經驗證的即時消息；訊號則是經過時間檢驗、對長期投資有影響的重大事件。作為散戶投資者，避開市場雜音是保護自己的一種智慧。專注長期價值、培養獨立思考，並利用可靠渠道獲得資訊，就能避開陷阱。記住，投資不是短途賽跑，而是馬拉松——穩紮穩打，方能致勝。

 

相關連結：

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Tags:#財識兼收#投資#股市#個人理財#財經新聞#媒體素養#市場雜音#資訊超載#批判性思維#投資策略
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