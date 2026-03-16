強積金供款上下限調整爭議與優化方向

強積金是香港退休保障的核心制度，供款入息上下限的調整，直接影響數百萬市民的退休生活質素。現行強積金強制性供款入息下限為7100元，上限為30000元，有關標準長期未有隨收入水平同步調整，難以應對人口老化及通脹帶來的壓力。隨著積金局展開檢討，調整方向、幅度及配套優化，已成為社會關鍵議題，亦勢必成為勞資雙方的角力焦點。

強積金供款上下限自實施以來，調整次數甚少，長期與市場薪金水平脫節，導致高收入人士供款上限偏低，低收入群體保障不足。積金局過往多次均因勞資意見分歧，未能作出調整。現行30000元的上限已沿用多年，與就業市場收入結構不配合，退休儲備的累積速度明顯滯後。面對長者人口持續增加、市民壽命不斷延長的趨勢，調整供款上下限，已是制度優化的必要環節。

勞資雙方在調整幅度上立場差異極大，今次亦不例外。勞工團體主張大幅上調，建議將供款上限由30000元直接調高至60000元，可分期實施，認為只有大幅增加供款，才能補足長期偏低的退休儲備，切實改善市民晚年生活。商界則持審慎態度，以環球經濟不穩、中東地緣政治局勢緊張、經營成本上升為理由，建議待局勢穩定後再商討調整，擔心即時上調會加重中小企負擔，影響就業市場。雙方訴求南轅北轍，相信難以「傾得埋欄」，最終仍須由政府權衡整體利益作出決定。

強積金供款入息上下限多年不變，應調整以跟上市場步伐。(Shutterstock)

相對於爭議較大的極端方案，積金局去年向勞僱會提出的溫和調整建議，可行性更高，上下限各加3000元，即下限調至10100元，上限調至33000元。有關方案加幅溫和，對僱主的成本增加有限，同時可紓緩基層供款壓力、輕微提升中產退休儲備，較易獲得勞資雙方及社會各界支持，是現階段較為務實的選擇。

不過，溫和加幅只屬治標之計，無法從根本解決強積金累積不足的問題。面對人口老化與長壽風險，單靠提高強制供款上限空間有限，大幅上調亦容易引起商界及社會人士反對。因此，政府及積金局應跳出單純「增加供款」的思路，以優化制度、提升投資回報為核心，多管齊下強化退休保障。

首先，應提高自願性供款的免稅額，鼓勵市民主動增加退休儲備。目前強積金自願性供款約佔四分之一，反映受市民歡迎，放寬稅務優惠可進一步提高參與程度，彌補強制供款的不足。其次，強積金不同基金的回報差距極大，當中保守基金只有2.3%，但佔強積金總資產達11%，不少選擇保守基金的市民，回報遠遠落後大市。事實上，強積金已設有「預設投資策略」這類「懶人基金」，回報達14%，即使當中的「65歲後基金」亦有6.3%，適合不熟悉投資的市民，當局應加強公眾教育，引導市民作出合適的投資選擇。

最後，應擴闊強積金的投資選擇，提升長期增值潛力。香港市民一向重視物業資產，當局可研究容許市民用強積金資產買樓自住，以讓市民解決居住需要，亦可以獲得投資回報。同時持續推動「積金易」平台降費增效，縮短轉移時間、減低管理成本，進一步提升淨回報。

強積金供款上下限調整，是退休保障改革的起點，而非終點。溫和調整可化解短期爭議，但長遠仍須依靠投資優化、稅務激勵及產品創新。在勞資分歧與人口老化的雙重壓力下，平衡企業負擔與市民福祉，以「輕調整、優效率、多選擇」推動制度升級，才能讓強積金真正成為市民安老的可靠支柱。