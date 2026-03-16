3月8日，穆傑塔巴．哈梅內伊繼承為伊朗最高領導人。3月9日以色列的奧羅特．拉賓發電站被炸毀。這一炸宣示了伊朗不再處處忍讓，不再用代理人去打，而是親身落場。

伊朗亦宣示了一個更激進，更具攻擊性的德黑蘭時代已生。對世界的啟示？

突顯了特朗普的無知、愚昧與偏執。

無知。是他不知道中東民族對復仇之狠，亦未有讀中國越王勾踐的可以忍你二十年（十年生聚，十年教養）才一舉滅你。

愚昧。是他被以色列牽住鼻子走，以色列是想打趴伊朗，以保其國之安全，但美國可以不落場，暗中放手讓以色列去打便是，反正不像支援烏克蘭那樣錢先花，後結帳，支援以色列是絕對可以向猶太資金先收費，後供彈。拿個國會不批准出兵做擋箭牌便是。

當然，特朗普亦蠢得可以，認為斬首哈梅內伊，再以美元誘伊朗內奸細作，就可分裂到伊朗，以壯其訪華之行，以助其11月的中期選舉。但就愚昧到不識哈梅內伊不是侯賽因、薩達姆，他是什葉派之領袖，全球有20億什葉派信徒，一旦啟動聖戰（已啟）去復仇，美國人在全球將不得安寧。

偏執。連林肯號都被打到要遠離伊朗海岸，還要想增兵去打伊朗？伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)兵力約20至30萬人，國家軍約30至55萬人，巴斯基地方民兵9至10萬人。打唔打得唔知（因又怕內奸）。但如真打起來，美軍要派多少人來？像越戰一樣要派270萬人？那美國就要徵兵，特朗普個孫會否服役？

上周一，筆者謂今戰的按停鍵是在伊朗手，何出此言？

伊朗臥薪嘗膽，已具抗美力量

美國總統四年一任，自1979年起美國已有N任總統，這些總統對伊朗的政策反反覆覆，有時想拉籠，有時想打壓。但自1979年4月1日，霍梅尼任伊朗最高領袖後，他對美的政策很簡單，防美。他死後哈梅內伊繼任，亦是防美。原因是美國的反口覆舌，點唔俾「阿拉」的代言人，看穿？唔好以為霍梅尼和哈梅內伊只識唸經，他們都會看軍事情報嘛。兩個人看了半個世紀的美軍劣跡，唔講這只講打伊拉克、阿富汗、敘利亞等鄰國，就知道伊朗生存要靠自己，所以今時見到伊朗深藏的地堡、地道，在幾十年來掘呀掘就係掘到你鑽地彈都打唔到我咁深，就知伊朗人較越王勾踐更能忍，不止十年生聚，十年教養，而是二十多年掘窿，二十多年做飛彈、無人機呀！

美國制裁了伊朗多年，不少人都以為伊朗會是個弱國。的確伊朗民生很苦，但無論怎苦，伊朗的領導人都知中國的寧無褲子，也要核子是正確的，才可以不被列強烚。所以伊朗人要發展核，要搞濃縮鈾（據說已有440多公斤）。搞個核彈，有很多技術和國際政治難題。以色列空軍厲害，就先應付之，但要搞空軍又無咁多錢，所以便搞平價無人機。

伊朗知發展出足以抗衡以色列的空軍不易，便先攪導彈。為甚麼伊朗有搞導彈人才，美國訓練出來的唄。錢學深不也是美國訓練出來的？當美國與伊朗蜜月時，就收了不少伊朗學生，他們學電子、學半導體，伊朗政府對這些學子十分歡迎，回國資助他們做研究，開民企，就是這樣日積月累，今時伊朗能月產1.2萬架無人機，不少低端的無人機就是由這些民企所做。

做無人機要芯片，伊朗人不求高大上只求實用，用汽車芯片，用家用芯片，改裝下便是。在伊朗回收家用電器，汽車芯片是不少伊朗人賴以謀生的行業。嗱，唔怕你美國制裁不供軍用芯片，就改用民用芯片囉。做人最緊要識轉膊，胡塞武裝沒有軍靴，便穿拖鞋唄，拖鞋軍一樣可以打到以色列正規軍頭擰擰。兵是求勇，不是求靚。

伊朗應美伊核全面協議，並將水泥倒入離心機內，但倒完，特朗普就於2018年退出該核協議，伊朗親美派被騙慘了。伊朗便捨棄幻想，就地取材，反向發展，除再啟濃縮鈾外，更大造無人機，捨棄幻想就是不做高大上，而是做白菜價實事求事的無人機就地取材就用民用芯片，和拆舊電器、汽車，取芯片，反向研究就有古講了。

伊朗已成功反制薩德系統

美國的無人機是好勁的，但就被伊朗用電子技術誘騙了架阿Q170哨兵隱身無人機落地。當時傳是用上了中俄技術（幫手？）。一機在手就拆之研究之，之後伊朗就有了三大系的無人機：見證者系列，遷徙者系列和卡曼系列。這三大系列下分N個品種，今時YouTube上常講的是見證者136，叫空中小摩打，是用摩托車的引擎來驅動，有些勁些的如見證者171、191，就售了，合作生產了57000多架與俄羅斯去打烏克蘭，在實戰中，改進再改進，所以見證者171、191，是個全能打。這些無人機的航程由2500公里至7000公里，是夠打遍整個中東及以色列。這些無人機可以高級到隱身，超高空作戰。

講到無人機，不少人都講是漫天的無人機來襲其中夾有真導彈，等你應接不暇，便炸了你，這個看似蟻多螻死象之襲擊果如是？當然不。如果回看之前幾次的蟻多螻死象出擊就知其實是綿裏針。

去年以伊的十二日戰爭中，伊朗也首用上蟻多螻死象之招，出現的是伊朗只射了幾枚導彈，但都成功被攔截了，以色列首都特拉維夫無甚破壞。周前，伊朗也有無人機逼近美國林肯號航母，但被立時升空的F35戰機打掉了。這兩次都顯得伊朗很窩囊，以色列和美國都自誇強啦啦！

為甚麼伊朗該兩次咁窩囊，而今時則咁英武打到你扒？說白了，就是上兩次是製出來的誘餌，都是用來計算你以色列攔截導彈的反應、回彈時間，亦好計算出林肯號上飛機升空和攔截的時間。我看過報道謂薩德導彈在發射完一發攔截彈後，好似要18秒定1.8秒的時間才可以射第二彈，今時伊朗就是拿緊這18秒還是1.8秒的時間空檔，按1.8（18？）秒，1.7（17？）1.6（16？）秒來對準薩德發射台來用導彈（不是無人機）來作飽和攻擊，所以今時伊朗就成功炸毀了9至10台的薩德發射台，是美國薩德系統從未如此多的被摧毀過，被毀過多就逼住要從南韓、台灣、日本班薩德來撐台，但有乜用吖？你的1.8秒（18秒）死穴已被人拿揑死，只有多啲來，多啲報銷而矣。

同理，林肯號的攔截反應時間被測到，便找個方法打，只要攻擊是短於你攔截時間，就一定能打到你，中唔中，傷得重唔重是另個問題，只要能在你甲板面上燒個炮仗，你就不知下次是會來個甚麼樣的傢伙，亦所以林肯號立馬掉頭'遠離伊朗海岸。

伊朗有這些殺手鐧，為甚麼在去年的12日以伊戰中沒有施展出來？無法，一是有內奸，二是用的是美國的GPS和俄羅斯那套二、三十年前的雷達。在去年一戰吃虧後，伊朗是換了套龍哥的，內奸掂不到這套新系統，又再不用了美國的GPS，而改用北斗，咁就開了天眼。

中國民企成伊朗新天眼

另隻開天眼的是據傳買了中國兩家民營衞星公司的氣象和農業衛星圖片，可以看光光美國在中東的雷達站，這個資料筆者在2月9日：「緩」一文中已有提及。

這個覓熵科技，是做農業遙感的，目前天上有141夥衛星，精準度到0.31米，完全可以看光光林肯號艦載機型號，林肯號所在的阿拉伯海有農田咩？無，不過可能就是飛過去非洲睇田啩，買一張覓熵科技的衛星圖只要幾萬美元，它是以民營企業而不是軍事企業來運作，五角大樓也可以買其圖片㗎，畀錢就可以了。

特朗普九成無睇我篇文（自大下，得唔得），如有睇，就應好掂量掂量，在可以被伊朗睇光光下，還有2月28日啟戰？好言難勸該死鬼，無法！

上文只支證了今時伊朗不是個軟柿子，經過兩代教主逾40年的經營，伊朗在防衛和反擊力量上是有一定家底的，跟著就是看有無心去打。

兩代教主除經營精神信仰外，亦容許伊朗革命自衛隊去營商去籌軍費，到今時這個革命自衛隊掌控了石油開採、橋樑道路及不少的軍工民生，伊朗有一半的GDP是操在這批伊朗革命自衛隊中。如親美人士上台，他們的權、財將被收去，搞不好連自己個頭也搭進去，結果？除了做內奸通美外，就只好槍口對美，這不光是衛國，更是在保家。那家被炸死了160多個小孩的小學，有傳是這些革命自衛隊子女的專屬學校。若是，你叫這批革命自衛隊怎肯從美。

新教主曾是革命衛隊成員，在兩伊戰爭中是從死人堆血腥中活過的，亦是教派中的高層，這種軍、神、政權的合一體是更勝其父哈梅內伊和前教主霍梅尼。打這仗嘛，所以在3月8日上任，3月9日就炸了以色列的奧羅特。拉賓發電站，一彈精準炸毀，咁就要考慮伊朗的衛星協作是從那兒來了。

炸個發電站有乜玄機？以色列是科技國，無電會點呢？該電站供應以色列20%的電，無電就無醫院手術、無電梯、無監控（即是以色列邊境會成無王管啦）、無水（無海水化淡）、無工業、無……，即以色列癱咗！

但炸電廠之前又一定要除去以色列的鐵穹和大衞索石的導彈攔截系統，如伊朗再去炸埋以色列其餘的發電站（好似尚有5個），則以色列就回到18世紀的無電時代。以色列跟亡國無異，這就是3月9日可以成為變天日的原因。

走筆至此，是上周五（13日），夜十二時正，最新消息是：

．伊朗有第40波反擊；

．美一架空中加油機被擊落。

會怎影響金融市場？

1. 標指周線圖，好醜樣啫；



2. 美股如真大挫，港股都應無乜運行。

怎辦好？看兩件事：

1. 美軍果真落場？



2. 伊朗要沉住氣：嚴待美以，寬待其他。



投資者此忌撈底，因局勢不明。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）