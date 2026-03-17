靠媚日挽聲望，賴清德吃相難看

雖然事隔81年，綠營仍有不少人緬懷被日本殖民（1895至1945年）那段日子，獨派人士更不時趁機宣揚為「光輝歲月」，挑動本省與外省人恩怨情結、藍綠對立，藉此謀取政治利益。

賴清德最近又重提，日本殖民台灣是為了推動大東亞共榮圈，真是令人驚訝說得出這種言論。賴清德更稱國民政府來到台灣只不過是「反攻大陸」的跳板，尤其是國民黨政府來到台灣之後，「對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差」，言論迅速引發議論。互聯網上不少網友提出批評，指是幫日本軍國主義下的大東亞共榮圈洗白，荒謬到極點，還稱長輩說過，日治時代，米都是給日本人吃的，蔣介石來了，我們才有米飯吃。更有輿論質疑，被日本殖民35年的南韓，歷任總統甚麼時候對日本統治歌功頌德過？

民眾抗議綠營的媚日政策

根據多項歷史研究，日本殖民台灣期間，因武裝抗日、理蕃政策及霧社事件等衝突，遭日軍殺害的台灣人（含漢人與原住民）估計達十數萬以上，特別是初期武裝掃蕩期間傷亡最為慘重。不過，民進黨經歷陳水扁、蔡英文和賴清德上台，從來沒有為這些死難者進行悼念，反而每年都舉辦二二八事件紀念儀式，聲稱為當年約兩萬多名被國民黨政府迫害致死的台灣人討回公道。

賴清德重提日本統治，當然是要貶抑國民黨政府的地位，暗示日本結束殖民後台灣地位未定，直到1996年第一次直選後才真正「獨立」。賴清德把民主制度置接概念為「民主即主權」，目的是再度重新包裝「兩國論」，並暗指來到台灣的國民政府，在島內舉行第一次直選後已不存在，當地已經真正「獨立」，形同切斷兩岸的歷史與關係。

今年年底島內將舉行縣市長和議員選舉，被視為2028年大選的前哨戰。從年初開始，綠營各種政治動作其實都是為這場地方選舉熱身。

賴清德這時突然感恩日本人對台灣的殘酷統治，以及發表相關「台獨」言論，除了因為他的聲望低迷，企圖藉此保住老一輩深綠選民和獨派的支持外，還和近兩年民進黨相關人士貪腐案件連環爆，導致聲望大跌不無關係。例如，蔡英文任內大力推動的太陽能發電工程，近兩年爆出公營機構台鹽負責人和民進黨前立委從中貪污11億元新台幣（約2.68億港元），綠營大票倉台南市議長也涉及在太陽能發電土地徵收貪污。一向反中並指摘藍營政治人物是北京派在台灣臥底的民進黨，有多名黨工接受大陸資助，成為所謂「共諜」被判刑，輿論和互聯網更諷刺「綠抗中是工作，賣台是生活」、「匪諜就在本能寺」和「抗中保台間諜多，務實台獨『中國』貨」等。

賴清德的媚日言論引發批評

在這種打擊下，台灣TVBS民調中心最新民調顯示，高達53%民眾認為民進黨不廉潔，認為民進黨廉潔僅有31%；政黨信任度更跌至40%，低於國民黨的43%；51%受訪者認為，民進黨不值得信任。

觀察綠營在島內的支持度，除了民調之外，相關政治人物發言也是指標之一。當綠營支持度高，黨內領導人相對少提偏激「台獨」言論，反之愈是支持度低就愈要提「台獨」，目的是為了先保位最基本的深綠選票，等候時機再翻身。

推動「台獨」要有靠山，除了美國老大哥之外，高市早苗的「台海有事論」引發北京不滿和報復，被獨派人士歌頌為支持「台獨」。這也是為何民進黨從上到下近來一直發表媚日言論，不顧台灣利益，只為爭取多一座靠山。

從特朗普事事以美國利益為出發點，不少議題都可以當作大國之間的利益交換籌碼來看，一旦賴清德「台獨」行徑觸發北京必須採取武統行動時，美國是否出手協助將成一大問號。台灣最高研究機構中央研究院歐美研究所最近一項民調顯示，57.4%受訪者傾向不同意美國是講信用的國家，54.5%民眾不相信美國的安全承諾。

大部分民眾都不認為這些「靠山」可靠，民進黨和「台獨」人士仍見山就拜，是將靠山作為神主牌來壯膽，抑或眾人皆醒我獨醉？