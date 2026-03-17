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早上茶記，永遠有班直率的士大佬進行「城市論壇」，近兩年，不單講香港時事例如鬧爆「安全帶條例」，而放眼世界，早前講俄羅斯入侵烏克蘭「搶嘢」，及以色列兇殘成性，意圖種族滅絕巴勒斯坦。近兩周，當然講美國以色列攻打伊朗。
理財智慧

我話你係妖魔就係妖魔

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　早上茶記，永遠有班直率的士大佬進行「城市論壇」，近兩年，不單講香港時事例如鬧爆「安全帶條例」，而放眼世界，早前講俄羅斯入侵烏克蘭「搶嘢」，及以色列兇殘成性，意圖種族滅絕巴勒斯坦。

 

我話你係妖魔就係妖魔

不少中外的士大叔皆如是，尤其早晨茶記的一群，皆直率及嫉惡如仇。

 

　　近兩周，當然講美國以色列攻打伊朗。

 

　　肥佬：「各位，你哋信唔信美國佬咁好死去解放伊朗呢？一開波就將人哋精神領袖『斬頭』，講到好正義，要替別國消滅暴君喎！」

 

　　矮佬：「肥佬，你今年幾多歲，仲食緊奶嘴？美國會真心將別國獨裁政權做瓜解放人民？為何唔先做低北韓肥仔金？反而早幾年仲同佢攬頭攬頸？美國佬唔使豎起條尾，全世界都知佢意在搶完委內瑞拉石油就搶伊朗石油，當然針對中國能源供應來砌啦！若果可以，郁埋俄國佬，斷盡中國前路後門㖭呀！」

 

我話你係妖魔就係妖魔

美國次次出兵皆有「崇高藉口」，但實則全部多是掠奪，由佢哋自己人踢爆最到肉。

 

　　我當然不會搭嘴，但一面聽一面偷笑，立即走入時光隧道，返回1976年，重溫在美國讀大學時傳理系大教授講過乜。

 

　　其時，美國大學真真正正有接近百分百學術自由，校園之內，無政客敢伸隻手入去搞搞震恐嚇斷糧斷水，故此，大學教授揭露乜，都恍似有金鐘罩。

 

我話你係妖魔就係妖魔

電影《柏克萊的日子》，正正描述70年代的美國大學校園，仍享政客不敢插手的學術自由，熱血教授及學生進行一波又一波的反戰示威。

　　

　　而學者，多不屑政客的無恥行為及假言假語假面具，尤其70年代，美國剛在越戰中搞到「一褲都係」，打人不成，自己要落荒而逃。

 

　　最弊，越南戰場大量在山野中，美國少爺兵雖軍備精良，炸人無問題，但一去到地面戰，就頻頻中地雷及各式機械陷阱，搞到不少斷手斷腳眼都盲埋。

 

　　當年，在美國未介入越戰前，其實全國已出現洶湧反戰聲音，逃兵役亦非常普及，簡單一句「What are we fighting for?」，保護國土？唔係，咁出兵打人為乜？結果，一具具無無謂謂犧牲的年輕士兵屍體運回國，令不少美國熱血人士極度憎恨政府。而校園內的教授皆知識分子，完全知道越戰乃不義之戰。至於我的傷殘同學，更是滿腔怒火，凡講起好戰的政府及政客，真係可以十幾個字粗口連串而出，無法停下。

 

我話你係妖魔就係妖魔

我話你係妖魔就係妖魔

昔日大學校園內，由越戰回來的傷殘軍人同學，皆憤怒地問：「What are we fighting for?」

 

　　時間轉到今天，美國的武器，遠比半世紀前精良，也學精好多，幾大都唔派地面軍隊入伊朗，因人生路不熟，幾萬至10萬兵面對7000萬伊朗人，點打？

 

　　睇來睇去都唔知點收科。

 

我話你係妖魔就係妖魔

美以攻打伊朗，擺明估計錯誤，如今進退維谷，有無人知道會點收場？

 

　　講番當年的大學傳理系教授，一嘢指出美國要恰人，好易，因「軟實力」大幅拋離對手，西方媒介傳播力量無遠弗屆、技巧超群，只要肯配合政府，就極易透過電台電視報紙雜誌以至電影，將邊個妖魔化都得，一於將「敵國」抹黑成十惡不赦、無惡不作的敗類，應該在地球上消失。然後呢，自己就扮演「世界正義良知警察」，出師有名推倒別人政權，扶植自己馬仔，直接可以在別國搶掠任何資源。

 

我話你係妖魔就係妖魔

美國除軍力及金融實力超群，「軟實力」也遠遠拋離所有國家，尤其電子及網上媒體力量極強大，一旦決定抹黑任何敵對政權/國家再攻打之，很易得心應手。

 

　　這就是特朗普早前所講——無我批准，邊個都唔可以做伊朗領導人的終極原因！

 

　　這種赤裸裸霸凌心態，由來有因，但世界發展到今日，美國是否仍可以為所欲為呢？

Tags:#快樂退休#國際關係#政治#美國外交政策#特朗普#中東#伊朗#以色列#媒體影響力#政治宣傳#軟實力#霸凌#越戰#的士司機#中東戰火#中東局勢
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