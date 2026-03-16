Make America China Again 中國已不再是簡單的世界工廠

2026年春天，美國著名科技雜誌《Wired》以整期特刊的篇幅，做了一件引發全球關注的事：它把所有版面獻給中國，並打出了一個極具挑釁和反思意味的封面標題——MAKE AMERICA CHINA AGAIN。

這期特刊透過23篇深度報道，試圖剖析一個他們眼中已然到來的「中國世紀」。特刊的核心觀點是，中國已不再是簡單的世界工廠。 《連線》記者實地探訪後發現，中國在多個關鍵領域展現出一種將「前沿技術」與「極端工程化能力」結合的系統性優勢，從便宜但強悍的AI模型（如DeepSeek-R1）、比Tesla更早落地的具身智能機器人、席捲全球的 Labubu，到甚至連美國學者都感嘆無法企及的電池霸權，結合副標題，冷峻地宣布了新現實：更便宜的AI，更聰明的機器人，更快的高鐵，更怪異的App，更可怕的無人機——歡迎來到中國世紀。

歐美頂級VC, PE大佬組團來中國實地考察，一週後，竟然絕望了。

在機器人領域，波士頓動力 (Boston Dynamics) 曾是全球頂禮膜拜的神話。但《Wired》記者在報導中指出一個冷酷的商業現實：你未來的第一個人形機器人工友，大概率是中國製造的。以宇樹科技 (Unitree) 為代表的中國企業，正以遠超美國同行的銷售量佔領市場。

但這正是中國模式的精髓：「先開槍，後瞄準」。

在解決全人類氣候危機這個宏大命題上，中國沒有選擇完美的紙上談兵，而是選擇了用極其龐大的物質投入去硬吃試錯成本。

這種「容忍混亂以換取絕對規模」的魄力，是金融資本主導的美國市場永遠無法做到的。

作者痛心疾首地指出：當中國的嫦娥六號穩步推進月球計劃時，美國的NASA卻深陷預算削減、波音飛船故障和兩黨政治內耗的泥潭。

美國曾經擁有世界上最偉大的舉國體制 —— 曼哈頓計畫、阿波羅登月、DARPA創造了網路。但今天，美國將探索宇宙的命運過度外包給了馬斯克這樣的寡頭。《Wired》呼籲美國找回冷戰時期那種由國家意志驅動的、氣勢磅礴的大型基礎設施建設和基礎科學統籌能力。

此外，美國的問題在於，其最聰明的頭腦都在華爾街做量化高頻交易，或者在矽谷優化廣告點擊率；而中國最聰明的頭腦正在把AI寫進機床的控制系統裏，正在優化特高壓電網的傳輸損耗。

中國正在不知不覺中，重塑全球年輕一代的心智模式。 TikTok早已不是孤例。特刊分析了中國在AI陪伴、潮玩文化、短劇微短劇、社交電商等領域的全面爆發。

今天的美國社會瀰漫著一種「防守心態」：制裁華為、封鎖TikTok、限制晶片出口。這是一種衰退者的姿態。

美國需要向中國學習：科技不能只停留在比特的虛擬世界裏自High，必須向下紮根，去改造原子的物理世界。

缺乏製造業的底座，再先進的AI也只是無源之水；而擁有了製造業底座的中國，卻可以藉助開源模型和工程能力，迅速在實體應用上完成反超。