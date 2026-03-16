歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從履卦看美伊會談：雙方有甚麼顧忌？誰是關鍵人物？

同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得...
Sex & Love 性治療師手記

同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得...
AI 代理新時代降臨？OpenClaw 讓 AI模型從「會說...
辦公室日常 智城物語

AI 代理新時代降臨？OpenClaw 讓 AI模型從「會說...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
奧斯卡2026得獎名單｜里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高·B·佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley封后
娛樂新聞
電影推介

奧斯卡2026得獎名單｜里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高·B·佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley封后

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　第98屆奧斯卡金像獎（2026）圓滿落幕，《一戰再戰》（One Battle After Another）成為大贏家，奪得最佳影片、最佳導演在內的6大獎項；《罪人們》（Sinners）則以4獎緊追。影帝由米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）奪得，影后則由Jessie Buckley抱走。至於縱橫荷里活多年的影帝級演員辛潘（Sean Penn）奪得最佳男配角，卻缺席頒獎禮未有親自領獎。

 

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）憑《罪人們》成影帝。

 

　　年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於香港時間今早（16日）在洛杉磯舉行，今屆大會共頒發24項大獎，並首度新增「最佳選角」獎。新鮮出爐影帝米高·B·佐敦主演的《罪人們》（Sinners）與《一戰再戰》、《哈姆尼特》（Hamnet）等成為今屆大熱，最後《一戰再戰》勇奪6獎成為大贏家，《罪人們》則奪得4獎。

 

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

出爐影后Jessie Buckley。

 

　　《罪人們》攝影指導 Autumn Durald Arkapaw 贏得最佳攝影獎，成為奧斯卡歷來首位獲此殊榮的女性攝影師。歷屆頒獎禮曾有4名女性攝影師獲提名，Autumn Durald Arkapaw 則是首位獲獎者。她在致辭時邀請在場所有女性起立，共享榮耀。

 

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

辛潘憑《一戰再戰》奪得最佳男配角。

 

　　影帝級男星辛潘（Sean Penn）憑《一戰再戰》奪得最佳男配角，他卻缺席頒獎禮，獎項由上屆最佳男配角得主Kieran Culkin代領。他笑言：「辛潘今晚冇法嚟到，或者佢唔想嚟。」辛潘曾經憑《神秘河》（Mystic River）與《米爾克》（Milk）兩度奪得奧斯卡影帝。

 

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

《Kpop 獵魔女團》成焦電影頒獎禮焦點。

　　

       今屆展現多元化與新舊交替的現象，亞洲作品《Kpop 獵魔女團》在舞台上大放異彩，勇奪最佳動畫長片，並憑電影歌曲《Golden》奪得最佳原創歌曲。《Kpop 獵魔女團》過去亦在第83屆金球獎奪得最佳動畫長片，《Golden》獲最佳原創歌曲；同時在第68屆格林美獎獲頒最佳影視歌曲獎，成為首支獲得格林美肯定的K-Pop音樂，寫下歷史性一刻。這部Netflix原創動畫電影累計觀看次數突破3.25億次，超越《紅色通緝令》，成為Netflix原創電影觀看次數最高的紀錄保持者。

 

奧斯卡2026得獎名單│里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高B佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

奧斯卡盛況。

奧斯卡2026得獎名單｜里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高·B·佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley封后

米高·B·佐敦得獎後情緒激動，與里安納度擁抱。

 

第98屆奧斯卡金像獎（2026）得獎名單：

 

最佳電影：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳女主角：Jessie Buckley《哈姆尼特》（Hamnet）

最佳男主角：米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）《罪人們》（Sinners）

最佳導演：Paul Thomas Anderson《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳原創歌曲：《Golden》《Kpop獵魔女團》

 最佳國際電影：《情感的價值》（The Sentimental Value）

最佳攝影：《罪人們》（Sinners）

最佳剪接：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳聲效：《F1》

最佳原創音樂：《罪人們》（Sinners）

最佳紀錄長片：《Mr Nobody Against Putin》

最佳紀錄短片獎：《All the Empty Rooms》

最佳視覺效果：《阿凡達3》

最佳美術指導：《科學怪人》

最佳原創劇本：《罪人們》（Sinners）

 最佳改編劇本：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳男配角：辛潘 （Sean Penn）《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳實景短片：《The Singers》及《Two People Exchanging Saliva》 

最佳選角：Cassandra Kulukundis《一戰再戰》（One Battle After Another）（今年新增獎項）

最佳化妝與髮型設計：《科學怪人》

最佳服裝設計：《科學怪人》

 最佳動畫短片：《The Girl Who Cried Pearls》

最佳動畫長片：《Kpop獵魔女團》

 

Tags:#一戰再戰#米高 B. 佐敦#罪人們#辛潘#Kpop 獵魔女團#Golden#影視娛樂#One Battle After Another#Miahael B Jordan#Sinners#Sean Penn#娛樂新聞#電影推介#奧斯卡#奧斯卡得獎名單
Add a comment ...Add a comment ...
《天機試煉場 》奪收視冠軍！添食國際版，冠軍尹大滿賽後感言爆參賽原因
更多娛樂文章
《天機試煉場 》奪收視冠軍！添食國際版，冠軍尹大滿賽後感言爆參賽原因

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
77
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
69%
不擔心
30%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處